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    Keiko Fujimori tiene una ventaja irreversible, pero Roberto Sánchez no reconocerá su victoria

    La candidata presidencial de derecha aparecía el miércoles como la ganadora de la elección en Perú tras haber tomado una ventaja que se ha vuelto inalcanzable sobre su rival de izquierda, Roberto Sánchez, quien anticipó que no reconocerá la victoria de Keiko Fujimori

    La candidata derechista Keiko Fujimori habla con periodistas en Lima (Perú).

    La candidata derechista Keiko Fujimori habla con periodistas en Lima (Perú).

    FOTO

    EFE/ Paolo Aguilar
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Con 99,86% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori reunía el 50,118% de los votos frente al 49,882% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

    Fujimori aventaja por poco más de 43.000 votos a Sánchez, con más de 19 millones de votos contabilizados. La diferencia entre ambos ya no puede ser revertida, pues quedan 39.300 votos correspondientes a 131 actas electorales. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio.

    Los resultados oficiales solo se conocerán dentro de unos días, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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    Sánchez anuncia un recurso contra el voto exterior que da ventaja a Fujimori

    Por su parte, Roberto Sánchez Sánchez anunció que no reconocerá la victoria de Fujimori. Denuncia fraude en el voto de los peruanos en el exterior, que favorece con amplitud a su rival, y ha demandado ante las autoridades electorales la anulación de esos 300 mil votos. Esa anulación le daría el triunfo al candidato progresista, que gana dentro del Perú, explica el corresponsal de RFI en Lima, Carlos Noriega.

    El candidato anunció que acudirá a instancias internacionales y convocó una nueva movilización para el sábado en Lima.

    Embed - Keiko Fujimori y su cuarto intento por alcanzar la presidencia de Perú • FRANCE 24 Español

    100% del conteo para proclamarse ganadora

    El JNE declaró esta noche improcedente el pedido de nulidad de las mesas de peruanos en el extranjero, por ser extemporánea y por falta de pago de las tasas electorales.

    El candidato vicepresidencial de Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó la decisión de Sánchez de no reconocer un eventual gobierno de Fujimori y afirmó que solo los organismos electorales pueden validar los resultados.

    Advirtió además que desconocer el proceso podría derivar en acciones al margen de la ley y afectar el orden democrático.

    Fuerza Popular, la agrupación de Fujimori, ha señalado que esperará el 100% del conteo para proclamarse ganadora.

    El recuento se inscribe dentro del estándar peruano. El resultado final del balotaje de 2021 entre el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori se conoció seis semanas después de la votación. Castillo obtuvo 50,12% frente a 49,87% de Fujimori.

    Una delegación de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera "tranquila y ordenada", en el contexto de una campaña polarizada.

    FUENTE:RFI

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