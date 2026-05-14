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    Kevin Warsh, nominado por Trump, relevará a Powell en la jefatura de la Reserva Federal de EE. UU.

    El economista Kevin Warsh, nominado por Donald Trump, asumirá el control de la Reserva Federal en medio de tensiones económicas globales. Reemplazará a Jerome Powell, criticado por Trump por su manejo de las tasas de interés

    Kevin Warsh, el elegido del presidente estadounidense Donald Trump para liderar la Reserva Federal, enfrenta una serie de grandes desafíos al asumir el cargo.

    Kevin Warsh, el elegido del presidente estadounidense Donald Trump para liderar la Reserva Federal, enfrenta una serie de grandes desafíos al asumir el cargo.

    FOTO

    Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El economista Kevin Warsh se convirtió este miércoles 13 de mayo en el nuevo presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) después de que el Senado aprobara su candidatura para dirigir el banco central del país norteamericano por 54 votos a favor y 45 en contra.

    Warsh fue confirmado en una votación dividida casi por completo según líneas partidarias.

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    Su nominación había quedado en entredicho en los últimos meses, después de que el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, anunciara que la bloquearía mientras el Departamento de Justicia investigaba al presidente de la Fed, Jerome Powell.

    Embed - Kevin Warsh y su margen de maniobra: ¿complacer a Trump o ahogar la inflación? • FRANCE 24

    La investigación fue archivada en abril, lo que despejó el camino para que el Senado confirmara a Warsh.

    El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, instó a sus colegas a apoyar a Warsh en un discurso ante el pleno el miércoles por la mañana.

    Afirmó que es fundamental que un presidente de la Reserva Federal “entienda no solo la macroeconomía”, sino que también “valore la microeconomía: es decir, los estadounidenses trabajadores, sus empleos y su sustento”.

    Warsh, economista de 53 años, se convierte así en el decimoséptimo presidente de la Fed y sustituye en el cargo a Jerome Powell, que ha estado en el puesto desde 2018 tras haber sido nominado también por Trump durante su primer mandato (2016-2021).

    No obstante, tras su regreso a la Casa Blanca en 2025, el mandatario republicano emprendió una campaña en contra de Powell al considerar que la Fed mantenía demasiados altos los tipos de interés.

    Al nominar en enero a Warsh para conducir la política monetaria estadounidense, Trump se ha mostrado convencido de que el exfinanciero con amplia experiencia en Wall Street aplicará una gestión más expansiva.

    Sin embargo, los analistas sostienen que resulta complicado que la Fed apueste de inmediato por la flexibilización en un momento en que la inflación en Estados Unidos se acerca al 4%, impulsada por la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

    El nuevo presidente del banco central de Estados Unidos ha trabajado para gigantes financieros como Morgan Stanley y ya fue gobernador de la Reserva Federal durante la crisis financiera de 2008, en la que actuó como puente entre el banco central y Wall Street.

    Warsh ya había sido descartado en primera instancia por el propio Donald Trump en 2017, cuando el magnate neoyorquino se decantó finalmente por Powell para sustituir a la entonces presidenta de la Fed, Janet Yellen.

    El propio Powell, acosado por la Casa Blanca desde el año pasado, ha decidido a su vez, en contra de la tradición, permanecer como miembro de la Junta de Gobernadores tras abandonar la presidencia este viernes 15 de mayo.

    Powell ha dicho que permanecerá como gobernador al menos hasta que la investigación interna que lleva cabo la propia Fed a instancias de Trump “concluya de manera definitiva y transparente”.

    La Administración Trump acusó a Powell de malversar fondos para la renovación de la sede de la Fed en Washington, imputación que fue retirada después de que un juez federal considerara que estaba motivada políticamente y de que un senador republicano amenazara con no apoyar el nombramiento de Warsh si el Departamento de Justicia no abandonaba el caso.

    Con Reuters, EFE y AP

    FUENTE:FRANCE24

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