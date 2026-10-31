  • Cotizaciones
    sábado 31 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Casi 200 países pactan acelerar los esfuerzos para frenar la destrucción de la naturaleza

    Casi 200 países adoptaron el viernes acuerdos arduamente negociados en una cumbre de biodiversidad de la ONU celebrada en la capital de Armenia, destinados a volver a encaminar los esfuerzos mundiales para detener la destrucción de la naturaleza de aquí a 2030

    Hambardzum Matevosyan, ministro de Medio Ambiente de Armenia y presidente de la COP17, pronuncia un discurso durante una sesión de la 17.ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP17) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en Ereván, capital de Armenia, el 27 de octubre de 2026.

    Hambardzum Matevosyan, ministro de Medio Ambiente de Armenia y presidente de la COP17, pronuncia un discurso durante una sesión de la 17.ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP17) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en Ereván, capital de Armenia, el 27 de octubre de 2026.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los delegados celebraron entre vítores la aprobación de los textos, tras prolongarse las negociaciones más allá del plazo previsto y después de dos semanas de tensas conversaciones en la conferencia COP17, celebrada en Ereván, la capital armenia.

    “Y eso es todo. Perfecto”, dijo el presidente de la COP17, Hambardzum Matevosyan, mientras hacía sonar el mazo sobre los documentos, cuyas versiones finales no estaban disponibles de inmediato.

    El mundo adoptó en 2022 un pacto histórico que fija ambiciosos objetivos para frenar la pérdida de biodiversidad antes de 2030. Pero, antes de la cumbre, la ONU advirtió de que los países no lograrían alcanzar las metas a menos que rectificaran urgentemente el rumbo.

    Leé además

    el mundo transita el fin de la pax americana empujado por la politica internacional de trump
    Donald Trump

    El mundo transita el fin de la Pax Americana empujado por la política internacional de Trump

    Por Guillermo Draper
    Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de el miércoles 28 de octubre de 2026 a la altura de la estación de Urda (Toledo)
    Video
    Accidente ferroviario

    España sufre una de sus peores tragedias ferroviarias tras un choque entre trenes de alta velocidad

    Por RFI

    La mayoría de los objetivos van camino de incumplirse, incluidos los compromisos de proteger el 30% de la superficie terrestre y de los océanos del planeta, combatir la contaminación y proporcionar a los países más pobres una financiación más amplia para la conservación. Un borrador de texto de la COP17 publicado anteriormente instaba a los países a “acelerar” los esfuerzos para mantener vivo el pacto y subrayaba que se necesitaba "más acción" para abordar las causas profundas de la pérdida de naturaleza.

    El documento ponía de relieve las discrepancias que lastraron las conversaciones y proponía varias opciones para alcanzar el objetivo de 2030. Durante las negociaciones, los países se enzarzaron en discusiones sobre la reforma de las subvenciones y otros incentivos que fomentan actividades perjudiciales para la naturaleza, como la producción de combustibles fósiles, la agricultura intensiva y la sobrepesca.

    Otra disputa giró en torno a la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para costear los esfuerzos de conservación en todo el planeta, un tema espinoso en un contexto de presupuestos públicos tensionados por la crisis energética y los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. Para restaurar ecosistemas degradados, salvar especies en peligro y conservar bosques, humedales y otros hábitats naturales esenciales, el mundo necesita unos 700.000 millones de dólares adicionales al año.

    “Oportunidades perdidas”

    La Unión Europea encabezó los esfuerzos para que grandes economías emergentes, como China, contribuyeran a financiar la conservación mundial, un asunto polémico en la COP17. “Los avances que no logramos obtener aquí son otras tantas oportunidades perdidas para acelerar nuestra respuesta a la pérdida de biodiversidad”, escribió la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, en un comunicado enviado a la AFP.

    Los esfuerzos por financiar el llamado Fondo Cali -un mecanismo para que las empresas que usan datos genéticos de plantas y otros organismos para desarrollar medicamentos o cosméticos compartan ganancias con los países de donde provienen esos recursos- también han resultado complicados.

    El fondo se fijó el objetivo de recaudar mil millones de dólares al año para la conservación en países en desarrollo cuando se puso en marcha a principios de 2025.

    Hasta ahora solo ha conseguido recaudar unos 10.000 dólares. Esta COP17 también ha estado marcada por fuertes tensiones en torno a las bases científicas que orientan la política mundial de protección de la naturaleza, ya que varios países han sido acusados de intentar debilitarlas.

    Esto ocurre poco después de los intentos de países dependientes de los combustibles fósiles de retrasar la publicación de los informes del IPCC, el panel de expertos de la ONU sobre el cambio climático. Unos 70 ministros se sumaron esta semana a las negociaciones en un intento de impulsar el proceso, mientras que líderes indígenas y activistas de la sociedad civil instaron a los países a actuar con mayor urgencia.

    Ecuador fue elegido para presidir la próxima COP18 sobre biodiversidad, que se celebrará en 2028.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Desestima indemnización

    Justicia internacional falla a favor de Uruguay por Aratirí, el mayor reclamo monetario de la historia del país

    Por Nicolás Delgado
    Hasta el 15 de diciembre

    Diputados: una interpelación, un debate postergado y la ley de competitividad marcarán el final del año

    Por Leonel García
    Alimentación y pobreza

    Inseguridad alimentaria en menores de seis años cayó cuatro puntos porcentuales y el gobierno lo celebra como un “gol” de sus políticas para la pobreza infantil

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    En el Parlamento, Carlos Negro criticó medidas de Bukele, destacó a Salle y valoró la mirada de Estados Unidos

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Jorge Díaz en la Torre Ejecutiva en Montevideo.

    “Si el Frente Amplio hubiera hecho cagada, el juicio” por Aratirí “no lo hubiéramos ganado”, dijo Jorge Díaz

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del Ministerio de Economía, en Colonia y Paraguay.

    Uruguay y sus finanzas públicas: más de 300 medidas fueron tomadas en los últimos 35 años

    Por Ismael Grau
    Flávio Bolsonaro.
    Video

    Flávio Bolsonaro dice que salió de Brasil porque es víctima de una “persecución”

    Por RFI
    Punto de carga de vehículos eléctricos.

    Proyecto desarrollado por la academia y el sector privado busca dar una segunda vida a las baterías de vehículos eléctricos

    Por Lucía Cuberos