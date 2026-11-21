Con 3.790 millones de dólares —unos 3.500 millones de euros— generados el día de su lanzamiento, la superproducción Grand Theft Auto VI estableció un nuevo récord de estreno en la industria del entretenimiento, al tiempo que recibió una oleada de opiniones negativas de una parte de los jugadores .

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La cifra representa casi cinco veces los aproximadamente 800 millones de dólares que su predecesor, "Grand Theft Auto V", generó en sus primeras 24 horas en 2013, una marca considerada hasta ahora un hito histórico.

Según Rockstar, filial de la estadounidense Take-Two Interactive, las reservas de GTA VI alcanzaron los 32,5 millones de copias, vendidas a precios de entre 80 y 100 euros, según la versión.

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Disponible únicamente para PlayStation 5 y Xbox Series , el juego fue reservado por casi una cuarta parte de los propietarios de estas consolas —el 23 %—, de las que se han vendido unos 140 millones de unidades en todo el mundo.

En comparación, GTA V ha vendido hasta la fecha 235 millones de copias, según Rockstar Games, y ha generado unos ingresos de aproximadamente 10.800 millones de dólares desde su lanzamiento, según la consultora MoffettNathanson.

"Vice City"

Lanzado el jueves, GTA VI presenta a una pareja, Jason y Lucia, que intenta sobrevivir y abrirse camino en Vice City, una ciudad ficticia fuertemente inspirada en Miami.

Varias personas pasan junto a carteles publicitarios del videojuego Grand Theft Auto VI, la primera entrega nueva de la franquicia desde 2013, antes de su lanzamiento mundial, en Londres, Gran Bretaña, el 18 de noviembre de 2026.

El título, especialmente realista en sus mecánicas de juego y visualmente logrado, permite realizar una amplia variedad de acciones que constituirían delitos en el mundo real: desde robar y matar hasta vender drogas o provocar un accidente de tránsito.

El medio estadounidense Forbes lo elogia como "el universo de videojuego más impresionante" jamás creado, mientras que el sitio The Verge afirma que "logra lo imposible: estar a la altura de las expectativas que genera".

"Nos conmueve enormemente la acogida que nos han brindado los jugadores de todo el mundo", declaró Sam Houser, fundador y presidente de Rockstar, estudio que dedicó más de ocho años de trabajo y un presupuesto estimado de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares a esta superproducción.

Oleada de críticas

Pero esta llegada tan esperada, después de varios aplazamientos y filtraciones, no ha satisfecho a todos los jugadores.

En Metacritic, donde cualquiera puede publicar su propia valoración, el juego tenía este sábado una puntuación de usuarios de 5,5 sobre 10, con cerca de 45.000 opiniones. La cifra está muy lejos de la media sin precedentes de 99 sobre 100 otorgada por unos 150 críticos de la prensa especializada.

"Simulador de novio", "feminista", "woke"… En los comentarios, una parte de los jugadores critica las primeras horas del juego, que siguen la vida cotidiana de Jason, entre pequeños trabajos delictivos y gestos de atención hacia su pareja Lucia, como pintar la habitación, comprar flores o hacer las compras.

Otros señalan la falta de originalidad del título, algunos fallos técnicos o la ausencia de un modo de 60 imágenes por segundo, una opción disponible en la mayoría de los juegos recientes para ofrecer una mayor sensación de fluidez.

Sin embargo, las puntuaciones en las tiendas digitales de PlayStation y Xbox, donde solo pueden opinar quienes hayan comprado el juego —4,85 sobre 5 y 5 sobre 5, respectivamente—, respaldan, a juicio de numerosos observadores del sector, la hipótesis de una campaña de desprestigio en internet.

Una escena del videojuego GTA VI en un bar de Vice City, ciudad ficticia inspirada en Miami.

Criticada habitualmente por su representación de la violencia y el escaso espacio concedido hasta ahora a los personajes femeninos, la saga GTA se ha ganado un lugar en la cultura popular como símbolo de subversión, sin reparos a la hora de burlarse de los defectos de la sociedad estadounidense.

Los ingresos de GTA VI en su primer día superan la recaudación mundial total de Avengers: Endgame, queen octubre de 2026 se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, con unos 2.900 millones de dólares.

Como otra referencia cultural, la gira de la cantante estadounidense Taylor Swift de 2023 y 2024 recaudó 2.100 millones de dólares, una cifra nunca antes alcanzada por un espectáculo musical.

Los analistas del banco Wells Fargo prevén que se vendan 65 millones de copias de GTA VI hasta el cierre del ejercicio fiscal de Take-Two Interactive, a finales de marzo.

La cifra incluye la llegada del juego a PC, cuya fecha de lanzamiento aún no se conoce, pero que se espera para el 2027, según varios medios especializados.

FUENTE:FRANCE24