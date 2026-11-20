Francia ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras la última oleada de ataques rusos en Kiev, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, este viernes 20. “El Kremlin ha vuelto a atacar Kiev. Hay civiles muertos. Las embajadas de Austria y los Países Bajos han sido alcanzadas. Estos son crímenes. Francia los condena con la mayor firmeza. He solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Rusia tendrá que rendir cuentas ante él”, denunció en su cuenta en la red social X.

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Una avalancha de misiles y drones rusos descendió sobre toda Ucrania el viernes, en un ataque nocturno —extenso en duración y magnitud— que ha matado al menos a ocho personas: seis en la capital, Kiev, y otros dos en Leópolis, al oeste del país, y causado lesiones a dos docenas de civiles, según las autoridades ucranianas.

Una vendetta anunciada por Vladimir Putin, tras los ataques aéreos ucranianos contra un puente que conecta a Crimea —ocupada desde 2014— con la Rusia continental y estratégica para Moscú por su acceso al mar negro.

El ataque masivo también ha causado estragos en todo el país, con apagones en varios puntos del territorio y daños en tres puentes de Kiev. El líder ruso —que ordenó en febrero de 2022 la invasión de Ucrania— puso en marcha una guerra que ya ha cobrado más vidas que cualquier conflicto de la posguerra en Europa y que está próxima a alcanzar los cinco años. Esta vez, los ataques estuvieron dirigidos contra las fábricas de misiles y drones del país vecino.

“Vladimir Putin se cree por encima de las normas. No lo está. No vamos a bajar la presión”, escribió el ministro Barrot, refiriéndose al presidente ruso. El ataque encaja en el patrón de anteriores "respuestas" contundentes de Moscú frente a ataques ucranianos con gran repercusión, como los ataques contra cientos de bodegas y centros logísticos del gigante ruso del retail, Wildberries; que fue represaliada con ataques de largo alcance, contra infraestructura logística y para el comercio minorista en Ucrania.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró en Telegram que Moscú había bombardeado los puentes Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi y Pivdennyi, por lo que instó a la población a no ir al trabajo en coche. El bombardeo nocturno amplió su campaña para inutilizar la red eléctrica de Ucrania: Las explosiones en centrales eléctricas, subestaciones y redes de transmisión de electricidad obligaron a las tres centrales nucleares de Ucrania a reducir su producción, con cortes de emergencia en 11 regiones, según el viceministro de Energía, Artem Nekrasov.

Esta oleada ofensiva ocurre un día después de una histórica reunión trilateral en China entre Putin, el mandatario chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump, que culminó después de 90 minutos con la publicación de un documento llamado “declaración de paz”, que omitió mención alguna a la invasión rusa de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo se trata de uno de los “mayores ataques” desde el inicio de la guerra, con más de 400 drones y más de 110 misiles, 27 de ellos balísticos, algunos equipados con ojivas de racimo que dispersan docenas de bombas más pequeñas en áreas extensas.

“Putin ha lanzado este ataque de forma muy ostentosa, tras unas reuniones poco fructíferas en China y el fracaso concreto de su intento de 'rediseñar' el mundo”, denunció Zelenski en Telegram, en referencia a la cumbre del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, que reunió a los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia.

Moscú alista una campaña invernal de implacables ataques contra las redes y sistemas energéticos ucranianos, que promete hacer más difícil la vida de los ciudadanos en medio de temperaturas gélidas y ante el creciente número de personas que se ha refugiado en las estaciones de metro de Kiev, donde duermen en colchonetas, hamacas y tiendas de campaña, para protegerse de los bombardeos y ataques de Rusia contra infraestructura civil.

Ni tregua, ni paz a la vista, pese a la mediación de Washington

Los ataques por parte de ambas partes, que no han dejado de bombardearse mutuamente, arroja dudas sobre la eficacia de los esfuerzos de la Administración del presidentes Trump y las perspectivas de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Moscú y Kiev están aún muy lejos siquiera de la definición de posibles condiciones para un acuerdo de paz.

La embajada rusa en Países Bajos instó a La Haya a tomarse en serio su recomendación a gobiernos, funcionarios y demás diplomáticos extranjeros de abandonar Kiev.

Aunque se prevé que las conversaciones lideradas por Estados Unidos continúen, aún no se ha establecido una fecha para la próxima reunión. Las preocupaciones de los líderes europeos sobre las ambiciones de Moscú en el continente han agravado las tensiones con Trump, dada su postura conciliadora —y en ocasiones condescendiente— hacia Putin.

El último incidente que exacerba las preocupaciones europeas: la denuncia de Polonia —miembro de UE y de la OTAN— sobre una posible violación de su espacio aéreo tras los ataques rusos contra Ucrania y la caída de un misil en territorio polaco. El incidente coincidió con unas maniobras militares en las que participaban miles de soldados europeos para prepararse ante una posible misión de posguerra en Ucrania.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, denunció lo que calificó de “provocación” rusa, que podría estar relacionado con las maniobras militares de los aliados de Kiev. “Los objetos que cayeron en territorio polaco proceden de Rusia. Como recordarán, en incidentes como este, a veces se especula sobre si son definitivamente rusos o quizá ucranianos. Pero sabemos con certeza que se trata de objetos rusos”, dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk, en conferencia de prensa el viernes.

Tusk afirmó que las incursiones en el espacio aéreo perpetradas durante la noche por Rusia demuestran por qué Varsovia debe participar en las negociaciones sobre Ucrania. “Somos los más vulnerables a posibles acciones agresivas por parte de Rusia debido a nuestra geografía, nuestra historia y, en ocasiones, a intereses contrapuestos”, añadió.

Mientras que el gobierno de Estonia anunció el cierre de sus pasos fronterizos con Rusia durante al menos seis meses a partir del 1 de diciembre por motivos de seguridad, tras un incendio presuntamente provocado en una empresa de defensa que atribuyó a Moscú.

“La decisión es una respuesta a las continuas acciones hostiles de Rusia contra Estonia y otros países europeos... En Estonia, las empresas del sector de la defensa han sido atacadas dos veces este año y, según el Servicio de Seguridad Interna, en ambos casos los autores de los actos fueron los servicios especiales rusos”, afirmó el gobierno en un comunicado.

Moscú ha negado sistemáticamente las acusaciones de las autoridades europeas sobre su implicación en operaciones de sabotaje.

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales.

FUENTE:FRANCE24