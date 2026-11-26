La cotización del dólar en la plaza uruguaya aumentó de forma casi constante en los últimos días, acompañando la tendencia de valorización internacional de esa divisa.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El tipo de cambio se negoció al inicio de esta semana por encima de $ 40,7 en promedio en el circuito “interbancario”, donde participan bancos, casas de cambio, AFAP y otros agentes que operan montos grandes. Después de una leve baja al día siguiente, volvió a subir y operó en promedio a $ 40,769; el precio al cierre en la Bolsa Electrónica de Valores fue incluso más alto ($ 40,780).

En lo que va de noviembre (hasta ayer), el tipo de cambio subió 1,4%.

Sistema financiero Bancos perciben un cambio en el “arraigo cultural” con el dólar, sobre todo entre los jóvenes

En Brasil, cuyo mercado es de referencia para los agentes de las mesas de cambio en Uruguay, el dólar se valorizó casi a diario frente al real después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia del país, el 25 de octubre, aunque cedió esta semana. El plan de ajuste fiscal que llevará su gobierno en el nuevo período ante un déficit elevado y también la deuda pública son motivo de atención de los agentes; en ese contexto, el jueves 19 el Banco Central brasileño ejecutó una venta de dólares —por US$ 1.000 millones— en el mercado, procurando frenar la depreciación del real.

“Estamos en un escenario de alta volatilidad a nivel global producto de un conjunto de naturaleza geopolítica y económica” y, por lo tanto, en las últimas semanas hubo un “fortalecimiento del dólar derivado del aumento de las tasas de interés (a escala internacional), que en algunos países de la región tuvo más significación”, interpretó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en una rueda de prensa el martes 24.

En Uruguay “ni el riesgo país ha tenido escalamientos significativos, ni el mercado cambiario hasta ahora ha tenido modificaciones sustantivas”, agregó. “Las condiciones de estabilidad de Uruguay son las que son”, cerró.

“No es una virtud que el tipo de cambio no se ajuste ante un shock externo negativo. Su estabilidad en ese contexto no es destacable”, retrucó en la red social X el director del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica, Javier de Haedo.

Tipo de cambio real

La evolución del precio del dólar en cada país, así como la inflación en las respectivas economías, son las variables clave para el cálculo del Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR), el cual se suele asociar con el concepto de competitividad de precios.

En octubre, el ITCR elaborado por Búsqueda utilizando una metodología similar a la empleada por el Banco Central mostró un encarecimiento en dólares de Uruguay frente a sus socios comerciales.

El indicador bajó 0,5% respecto a setiembre. El deterioro se concentró en los socios extrarregionales (–1,3%), principalmente México (–6,4%), Alemania (–3,4%) y España (–2,7%). En cambio, frente a los vecinos el ITCR aumentó 0,3%, con una mejora de 0,7% respecto a Argentina y un descenso de 0,3% con Brasil.

Pese al retroceso de octubre, en los primeros 10 meses del año el ITCR acumuló una mejora de 7,3%, impulsada principalmente por los socios regionales; el abaratamiento en dólares fue de 13,7%, con aumentos de 17,9% frente a Argentina y 8,4% con Brasil. Fuera de la región, el índice subió 1,7% al comparar con diciembre de 2025.

En la comparación interanual, el indicador se ubicó 6,4% por encima de octubre de 2025, con un aumento de 12,9% frente a los socios regionales y de 0,7% frente a los más lejanos.