La Policía Federal de Brasil allana al principal aliado de Lula en el Senado por el caso Banco Master

La Policía Federal de Brasil allanó este jueves 18 de junio la residencia del senador Jaques Wagner, jefe de la bancada del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y uno de los aliados más cercanos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la investigación por el colapso del Banco Master, una trama de corrupción que va camino a convertirse en uno de los ejes de las elecciones generales de octubre.

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La operación se amparó en una decisión del Tribunal Supremo Federal, firmada por el juez André Mendonça, que autorizó 18 órdenes de registro e incautación en los estados de Bahía y São Paulo y en el Distrito Federal.

En un comunicado que no identificó a los investigados, la Policía Federal dijo que indagaba la eventual participación de un funcionario público en un esquema de irregularidades en el sistema financiero, por presuntos delitos de corrupción pasiva, corrupción activa y lavado de dinero.

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Según los documentos judiciales, los investigadores sospechan que ejecutivos del banco habrían entregado sobornos a Wagner y a su entorno familiar, entre ellos un departamento de lujo en Salvador valuado en unos 2,45 millones de reales (cerca de 470.000 dólares) y pagos millonarios, a cambio de su influencia.

La investigación analiza si el senador usó su cargo para favorecer intereses de Banco Master en asuntos como las reglas del crédito con descuento por nómina y el seguro de los depósitos.

Durante el operativo, la policía incautó cerca de 50.000 dólares en efectivo en Brasilia.

Wagner negó cualquier irregularidad. En una entrevista con la cadena brasileña 'Band', aseguró que nunca recibió dinero ni ventajas indebidas de la entidad y atribuyó el efectivo hallado en su domicilio a viáticos del Senado por viajes oficiales.

"Mi relación con Daniel Vorcaro es prácticamente inexistente. Solo conocí a Daniel dos veces", afirmó, en referencia al dueño del banco.

Eu não tenho CNPJ, eu só tenho CPF. Meu patrimônio é limpo, está no meu CPF e declarado no Imposto de Renda: o apartamento onde moro e meu sítio em Andaraí. Em 2018 enfrentei o mesmo tipo de ataque e o povo da Bahia me deu a maior votação da história.



Recebi hoje o telefonema de… pic.twitter.com/guv8ITAqVC — Jaques Wagner (@jaqueswagner) June 18, 2026

En un comunicado difundido el 18 de junio por la noche, su equipo de prensa rechazó que el senador hubiera actuado en favor de Banco Master, aseguró que el dinero incautado tenía origen lícito y negó que el departamento formara parte de su patrimonio.

El Tribunal Supremo autorizó además registros contra Augusto Lima, exsocio de Vorcaro, al mencionar una "posible relación ilícita" entre los ejecutivos del banco, en especial Lima y el propio Vorcaro, y Wagner. Los abogados de Lima calificaron de innecesario el operativo y recordaron que su cliente lleva seis meses a disposición de las autoridades.

Los lazos de Wagner con Lula se remontan a décadas e incluyen cargos en el gabinete presidencial.

Como gobernador de Bahía, contribuyó a consolidar ese estado del noreste como un bastión del PT. El propio mandatario lo llamó para expresarle su solidaridad, según dijo el senador, mientras que el ministro de Hacienda, Dario Durigan, afirmó confiar en él. La bancada del PT en el Senado manifestó su "plena confianza" y respaldó la marcha de las investigaciones.

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El Banco Master, cuyos activos superaban los 16.000 millones de dólares, fue liquidado por el Banco Central en noviembre por una grave crisis de liquidez. Su propietario, Daniel Vorcaro, fue detenido en marzo y desde entonces busca un acuerdo de colaboración con la Justicia.

La Policía Federal estima que el fraude del banco asciende a unos 12.000 millones de reales (2.300 millones de dólares).

El allanamiento a Wagner acerca por primera vez el escándalo al círculo más cercano de Lula, pero la trama ya había alcanzado a la oposición.

El mes pasado salpicó al senador Flávio Bolsonaro, principal rival del presidente en las encuestas de cara a 2026, quien admitió haber obtenido de Vorcaro financiamiento para una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. También fue blanco de registros el senador Ciro Nogueira, exjefe de gabinete del exmandatario, cuyos abogados negaron cualquier delito.

La decisión judicial halló indicios suficientes para ordenar los registros, aunque no constituye una acusación formal. El caso continúa bajo investigación de la Policía Federal y el Tribunal Supremo, y promete tener un peso importante en la campaña presidencial de este año.

Con AP y Reuters

FUENTE:FRANCE24