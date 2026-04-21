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    La UE evaluará la disposición de sus Estados miembros para adoptar medidas contra Israel

    Los Estados miembros de la Unión Europea debatirán este martes su acuerdo de cooperación con Israel, según declaró la jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, aunque se mostró cautelosa respecto al resultado de las conversaciones. España encabeza la petición de suspender el acuerdo, ya que la postura de los principales socios comunitarios hacia el gobierno israelí se está endureciendo por su accionar en Franja de Gaza, Líbano y Cisjordania ocupada

    La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa sobre el acuerdo comercial con el Mercosur, en la sede de la UE, Bruselas, el 3 de setiembre de 2025.

    La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa sobre el acuerdo comercial con el Mercosur, en la sede de la UE, Bruselas, el 3 de setiembre de 2025.

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    AFP

    La jefa de política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, afirmó el lunes 20 de abril que el bloque evaluará la disposición de los Estados miembros a adoptar medidas contra Israel, después de que España reiterara sus peticiones de suspender un acuerdo de cooperación.

    Se espera que los ministros de Asuntos Exteriores del bloque de 27 naciones debatan el asunto en una reunión que se celebrará el martes en Luxemburgo, tras una llamada del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

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    Por RFI

    Las actitudes hacia Israel entre los principales Estados miembros de la UE, transformadas por su conducta en la guerra de Gaza, se endurecieron aún más tras la invasión israelí del Líbano y una nueva ley sobre la pena de muerte para los palestinos en la Cisjordania ocupada.

    Ante la alarma suscitada por el número de muertos por el fuego israelí durante la guerra de Gaza, la UE presentó en 2025 una serie de posibles medidas para sancionar a Israel, entre las que se incluían la ruptura de las relaciones comerciales o la imposición de sanciones a ministros del gobierno.

    Sin embargo, hasta ahora ninguna de las medidas propuestas por Bruselas ha obtenido el apoyo suficiente de los Estados miembros como para ser puesta en práctica.

    La suspensión total del acuerdo de cooperación de la UE, como aboga España, requiere la unanimidad de los 27 países del bloque y es casi seguro que sería bloqueada por los aliados del Estado de mayoría judía.

    ¿Qué posibilidades reales tiene el bloque?

    Más factible podría ser suspender la parte del acuerdo que facilita el estrechamiento de los lazos comerciales, una medida que solo requiere el apoyo de una mayoría ponderada de los países socios.

    Eso requeriría un cambio de postura por parte de pesos pesados de la UE como Alemania o Italia. Por su parte, Roma ya ha dado muestras de una línea más dura con Israel al suspender un acuerdo de defensa.

    “Ya tenemos las medidas sobre la mesa; algunas de ellas requieren una mayoría cualificada (ponderada)”, afirmó Kallas.

    “En primer lugar, creo que habría que evaluar si es posible avanzar con ellas, si los Estados miembros desean hacerlo, para ejercer presión sobre Israel”, añadió la jefa diplomática europea.

    La reciente derrota electoral en Hungría de Viktor Orbán, firme defensor de Israel, también ha aumentado las posibilidades de que se adopten medidas al respecto.

    Budapest llevaba meses vetando otra propuesta de sanciones contra los colonos israelíes de Cisjordania ocupada, ante el reciente recrudecimiento de la violencia hacia los palestinos allí.

    Diplomáticos y funcionarios de la UE afirman que esperan obtener pronto luz verde para esas medidas, pero que podría tardar hasta que el nuevo gobierno húngaro asuma el poder en mayo.

    FUENTE:FRANCE24

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