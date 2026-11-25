Fernando Rivarola, miembro del directorio del Banco Central de Paraguay, afirma que el proceso de adelanto de pagos de hasta 40 salarios mínimos ante la crisis de Ueno Bank concluyó, mediante un mecanismo especial habilitado por la ley de emergencia aprobada por el Congreso. También destacó la agilidad con la que se realizaron las primeras devoluciones y calificó el procedimiento como una tarea sin precedentes en la región. “Fue un trabajo titánico. Es referencial en Latinoamérica, nunca se vio una respuesta tan rápida”, manifestó en una reciente entrevista a la prensa local.

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No obstante, el principal grupo de víctimas del caso de Ueno Bank rechaza esa versión. “No es real. Están inflando los números. Solo se les devolvió a la gente que tenía pocos ahorros, entre 300.000 y 400.000 guaraníes (de 47 a 63 dólares), pero no a la gente que tenía ahorros mayores. A estos les han devuelto menos del 50% de lo que tenían en su caja de ahorros. Y el caso de los fondos mutuos, que es lo que me ocupa a mí junto a mi equipo, es aún peor, porque nosotros no estábamos cubiertos por el fondo de garantía”, explica a France 24 Rocío Craiyacich Larrucea, portavoz de este grupo.

Se refiere a un instrumento de inversión colectiva administrado por Ueno, en el que los inversionistas aportaban capital a un fondo común dividido en cuotas para invertir en distintos activos financieros. Al no ser un depósito bancario, no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que por la ley de Paraguay reembolsa hasta 228.300.000 guaraníes (35.744 dólares) por persona. Tampoco están contemplados los bonos del Ueno, es decir, la emisión de acciones de esta empresa, que en el actual contexto han perdido gran parte de su valor.

Es el caso de Amanda Sisa, una agente de viajes de 39 años que cría sola a sus tres hijos. Ella puso una parte significativa de su dinero en un CDA (Certificado de Depósito de Ahorro) de este banco y también adquirió un título de inversión a plazo fijo del Ueno Bank. Además, tenía una cuenta en dólares, en la que recibía su salario, y una cuenta en guaraníes para sus gastos del día a día. De momento, ha recibido de vuelta 45 salarios mínimos, equivalentes a 127 millones de guaraníes (19.795 dólares). Pero le han dado un plazo de hasta el 3 de diciembre para devolverle el resto.

“Parece que son buenas noticias, porque todos nosotros ya dábamos por perdido lo que supera el fondo de garantía. Recientemente salió la noticia de que se va a poder cumplir con todos los ahorristas al 100%, pero todavía no hay un plazo para la recuperación de todo el capital invertido”, comenta Amanda desde Asunción.

Es un hilo de esperanza tras los primeros momentos de desesperación, incluso porque ella está doblemente afectada. Trabajaba como autónoma para Vuela, una agencia de viajes del Grupo Vázquez. Se trata de un conglomerado empresarial presidido por Miguel Vázquez, conocido por controlar el Ueno Bank y decenas de otras empresas de distintos sectores.

Sin un vínculo formal de trabajo con Vuela, donde la mayoría de directivos ya renunció, Amanda ha pasado las últimas semanas intentando salvar los viajes que ya habían sido vendidos para no perder su credibilidad profesional. “Hay casi 20.000 personas afectadas indirectamente por la caída de esta empresa. El problema es que mis clientes ya pagaron sus vacaciones, pero el mayorista inicialmente no hizo los pagos para asegurar los vuelos y la tarifa escogida en los hoteles. Cada día que pasa, los precios aumentan. Había que salvar estos viajes y, sobre todo, dos bodas que había organizado. Hubo una administración judicial y están pagando las cuentas de los clientes que viajan en noviembre y diciembre”, explica.

La empresa Vuela no ha sido intervenida, pero tiene la cuenta Ueno congelada desde el 3 de noviembre y opera a través de otra cuenta en una situación que esta agente de viajes define como “insostenible”. “Estamos trabajando de forma gratuita, porque las comisiones no se cobraron, ni los sueldos. Yo no sé si eso se va a cobrar”, relata Amanda. “El Gobierno está tratando de que no haya un mayor daño colateral para todos los ahorristas, porque hay una recesión económica terrible. Estamos en noviembre y la gente no está comprando, no está pagando sus cuentas. Hay un comportamiento financiero diferente tanto entre los afectados como entre los no afectados”, agrega.

“Nos endeudamos por cinco años para pagar todo"

El sector del turismo ha sido especialmente golpeado por la quiebra de Ueno Bank, que ha dejado a muchos pequeños empresarios en una situación de extrema vulnerabilidad. Es el caso de Giovanni Ángelo Catolino Ríos, de 40 años, que en junio abrió una agencia de viajes junto a su esposa Hosanna y a su cuñada llamada Jahayhu, que en guaraní significa “amamos”. Como minoristas, compran los productos y los paquetes internacionales de la empresa Intertours. Desconocían que fue comprada por el Grupo Vázquez hace tres meses. Cuando empezó la crisis financiera, fueron alcanzados de lleno.

“Abrimos una cuenta de empresa con Ueno y también teníamos nuestra cuenta personal con ellos. Ahora la cuenta empresarial está congelada y no he conseguido recuperar el dinero. Lo peor de todo es que pagamos las reservas de los viajes vendidos, es decir, vuelos, hoteles... El perjuicio económico en mi caso supera los 15.000 dólares. Mientras tanto, los clientes nos presionan para irse de vacaciones en diciembre”, contó Giovanni al principio de la crisis financiera.

Tres semanas después de aquel 3 de noviembre, las cosas parecen haber avanzado. “La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción nos está ayudando y ahora solo nos resta esperar. Todavía no tenemos acceso a nuestra cuenta. El nuevo banco nos pidió los documentos de la cuenta anterior: les pasamos todo la semana pasada y todavía no nos dan una solución”, relata este empresario.

Gracias al crédito que ha conseguido a través de una cooperativa, está consiguiendo pagar las reservas de los viajes que había vendido para no quemar la confianza de sus clientes. “Ahora nos endeudamos por cinco años para pagar todo, pero igualmente nos está costando porque la operadora que está encargada no nos está pasando la mayoría de los links para acceder a estos servicios de hotelería. No consigo hacer los pagos. Hemos denunciado a la agencia Intertours y espero recuperar ese dinero en el futuro. No es justo, pero es lo que hay que hacer. No queda de otra, porque estamos empezando recién y yo no quiero cerrar la agencia, porque es un sueño que estuvimos pensando mucho tiempo con mi esposa. No quiero que se destruya ese sueño”, revela sin ocultar la emoción.

A pesar de la coyuntura complicada, Giovanni no pierde la esperanza. “Pero hay que hacer justicia porque hubo muchas mentiras. Todavía hay muchas cosas que están tapando y yo solamente quiero justicia, no solamente para mí y para mi esposa, sino para todas las personas que están afectadas, que son muchísimas”, señala. “Nosotros los paraguayos somos muy resilientes, pero ya estamos cansados de esto, de que se nos manosee. Es nuestro dinero y nuestro sacrificio lo que está en juego”, añade.

El escándalo del Ueno Bank tuvo fuertes consecuencias políticas y judiciales en Paraguay. El presidente Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político exprés y enviado a prisión preventiva. También fueron detenidos exdirectivos y empresarios vinculados tanto al Ueno como al Banco Central. Además, organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS) presentaron denuncias por los fondos depositados en la entidad. La suma asciende a 926 millones de dólares, procedentes de instituciones del Estado y cajas de jubilación, lo que ha desatado una ola de denuncias penales.

Por lo pronto, cerca de 32.000 jubilados del IPS que percibían sus pensiones a través de Ueno Bank fueron reasignados de oficio a siete bancos privados y estatales. El IPS garantizó que el pago mensual de noviembre y el Beneficio Anual Adicional (aguinaldo) no se interrumpieran, aunque hubo quejas por demoras. A partir de diciembre, cada jubilado puede solicitar el cambio al banco de su preferencia. El IPS, con más de 516 millones de dólares y otras cuatro cajas de jubilación mantenían reservas en Ueno Bank. Dado que estos fondos no cuentan con garantía de depósitos, siguen inmovilizados a la espera de que el Banco Central liquide el banco, lo que ha llevado a los jubilados a movilizarse para pedir la salida de los consejeros del IPS.

Una crisis que tocó a bomberos, albañiles y amas de casa

Incluso los bomberos voluntarios de Paraguay se han visto afectados por la grave crisis financiera que atraviesa el país. Unos 367.220 dólares han quedado atrapados tras la caída de Ueno Bank, lo que equivale a cerca del 70% de la recaudación de la última colecta nacional. La falta de liquidez obligó a racionar combustible, suspender servicios preventivos y atender solo emergencias críticas, y les obligó a recurrir incluso a la solidaridad ciudadana para mantener operativas las unidades de rescate. Inicialmente, el Gobierno paraguayo anunció que estos fondos iban a ser desbloqueados con celeridad debido a la importancia del trabajo de los bomberos, pero de momento todavía no ha cumplido su promesa.

“Logramos que se liberen los fondos del Ministerio de Hacienda que estaban pendientes del 2026. Con estos fondos vamos a garantizar institucionalmente la operatividad. Mientras tanto, seguiremos trabajando para la recuperación de los fondos congelados”, señala desde Asunción César González, capitán y portavoz del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.

Rocío Craiyacich Larrucea reconoce que el Ueno tuvo el logro de abrir las puertas a gente que no podía estar bancarizada. “Hablamos de amas de casa, albañiles o jardineros, que pudieron empezar a invertir con poco capital, incluso con 45 dólares, que era lo mínimo exigido para invertir en un fondo común o en un CDA. Los afectados de estos fondos mutuos somos personas que trabajamos, que nos rompimos el lomo par juntar un aguinaldo a final de año. O sea, no somos multimillonarios, somos personas que laburamos mucho y el banco nos estafó”, destaca.

La portavoz de los afectados no comparte el optimismo del Banco Central. “La realidad es que esta institución, una semana antes de que todo explotara, salió a respaldar al Banco Ueno. Entonces el propio Banco Central estafó a su población, porque nos dijo que confiaramos en un banco que iba a ir a resolución. Yo veo la cosa muy convulsionada. La economía está parada en Paraguay. Creo que al final todo se va a resolver, pero no en un corto plazo”, concluye.

FUENTE:FRANCE24