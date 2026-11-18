El fiscal general de Paraguay renunció en medio de las gestiones de la Cámara de Diputados para someterlo a juicio político y de críticas por su actuación en la crisis bancaria, según una carta divulgada por medios

En la nota dirigida al presidente Pedro Alliana, Emiliano Rolón Fernández manifestó que su renuncia se enmarca en el “juicio político procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados”.

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La dimisión del titular del Ministerio Público se produce en medio de la crisis política que ha desatado en el país la intervención de Ueno Bank, comunicada por el Banco Central (BCP) el pasado 3 de noviembre y que afectó a miles de clientes, entre ellas distintas instituciones públicas que depositaron sus recursos en ese banco durante el ahora truncado mandato de Santiago Peña.

Peña, actualmente en prisión preventiva, ha sido acusado por los presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El fiscal general, de 71 años y que ejercía el cargo desde 2023, es cuestionado por su gestión de las investigaciones sobre el banco digital Ueno Bank, motivo por el que diputados de la oposición impulsaban este martes un pedido de juicio político.

Rolón, abogado y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Asunción, juró al cargo en marzo de 2023 con la promesa de aplicar justicia “sin distinción”, combatir “grande males” del país, como la corrupción y el narcotráfico, y abrir el Ministerio Público a la consulta popular.