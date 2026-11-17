El expresidente paraguayo Santiago Peña fue trasladado este lunes a la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción, luego de que trascendieran los privilegios que tenía durante su detención en una prisión presidencial. Según medios locales, entre las comodidades de su celda había un gimnasio.
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Una imagen difundida por el gobierno mostró a Peña ingresando al establecimiento pasadas las 15 horas, esposado y con casco y chaleco antibalas.
El traslado se produjo en medio de la crisis política y financiera desatada por el escándalo de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia. La crisis derivó en la destitución de Peña, quien fue reemplazado por su entonces vicepresidente, Pedro Alliana.
La situación judicial del exmandatario también se agravó. La Fiscalía amplió el viernes la imputación en su contra y lo acusa de encabezar una asociación criminal junto a cinco exdirectivos del Banco Central para proteger a Ueno Bank. Peña ya estaba imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. También está acusado de haber favorecido al banco con fondos públicos y decisiones regulatorias, pese a haber tenido acciones en el grupo controlador de la entidad.
Mientras tanto, Alliana anunció medidas para recuperar la confianza tras el escándalo y aseguró que los jubilados que cobraban a través de Ueno recibirán sus haberes y aguinaldos esta semana. Son unos 32.000 beneficiarios. El mandatario dijo que los pagos están previstos para el lunes y martes.