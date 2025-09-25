Los argentinos, entre esperanza y desconfianza ante el anuncio de la ayuda estadounidense

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El miércoles, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que su país evalúa otorgar 20.000 millones de dólares para Argentina en la forma de un swap de monedas, además de sugerir que podría comprar bonos de deuda del país sudamericano.

Argentina enfrenta en los próximos meses, y a lo largo de 2026, vencimientos de deuda por miles de millones de dólares. El anuncio de Estados Unidos llevó a la recuperación de los bonos argentinos, a la caída del riesgo país y a una baja del precio del dólar contra el peso, de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

La noticia ocupa los principales titulares en el país sudamericano, y fue recibida con opiniones diversas. En una plaza céntrica de la Ciudad de Buenos Aires, Sofía, que se tomaba un descanso de su trabajo como barista, recibió la noticia con esperanza: “Me parece bien, porque con esa plata van a pagar lo que es la deuda anterior. Sí, se genera una deuda más, pero si lo usan bien, si no se roban la plata yo creo que está bien”, estimó.

“EEUU no te ayuda sin ningún beneficio propio”

No todos piensan igual. Hay quienes desconfían de este tipo de acuerdos, como Javier Rodríguez, un trabajador hospitalario, que estaba a unos metros de Sofía en la plaza. “No tanto una ayuda económica para el país, sino una ayuda político-económica para sustentar el modelo de Milei. El tema es qué tenemos que dar a cambio de esa ayuda, porque Estados Unidos no te ayuda sin ningún beneficio propio”, afirmó.

También en un descanso de su jornada laboral, Martín Moreno, empleado administrativo, tomó la noticia con un cauteloso optimismo: “Si esto es próspero para el país y si esto implica inversión de parte de extranjeros, bienvenido sea”.

Por ahora, los 20.000 millones de dólares son una promesa. Habrá que ver si se concreta. Y, si eso ocurre, si es suficiente para apuntalar un plan económico que hace cinco meses ya necesitó el respaldo de un programa de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.

FUENTE:RFI