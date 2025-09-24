Javier Milei pide dinero a Donald Trump en medio de la campaña electoral y tras quita de retenciones agrícolas

La reunión entre el presidente argentino, Javier Milei , y su par estadounidense, Donald Trump , celebrada al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, se convirtió este martes en un nuevo espaldarazo para la golpeada economía argentina .

Trump anunció un paquete de apoyo financiero destinado a reforzar las reservas argentinas y respaldar las reformas del gobierno libertario en la antesala de unas elecciones decisivas.

El mandatario estadounidense aclaró que no se trata de un “rescate” en el sentido tradicional, sino de mecanismos específicos de financiamiento. Además de la ayuda económica, expresó un respaldo político explícito a Milei y a su plan de gobierno. “Los vamos a ayudar. No creo que vayan a necesitar un rescate económico, (Milei) ha hecho un trabajo fantástico”, afirmó tras el encuentro bilateral.

Trump destacó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya trabaja en coordinación con la Casa Rosada para mejorar el perfil de deuda y garantizar acceso al crédito internacional. “Scott está trabajando con su país para que puedan obtener una buena deuda y todo lo necesario para que Argentina vuelva a ser grande”, remarcó.

El anuncio se produjo en medio de la volatilidad de los mercados financieros frente a la situación argentina. Según analistas citados por agencias internacionales, las declaraciones de Trump impulsaron la recuperación de los bonos y fortalecieron al peso, que se apreció cerca de un 5% frente al dólar.

Opciones en estudio: swaps y el Fondo de Estabilización

Bessent aseguró que “todas las opciones” están sobre la mesa para estabilizar los mercados argentinos. Entre las medidas en estudio figuran la utilización del Fondo de Estabilización Cambiaria —que dispone de 219.500 millones de dólares— para adquirir pesos o deuda argentina en dólares, así como la apertura de líneas de swap entre la Reserva Federal de Estados Unidos (EE.UU.) y el Banco Central argentino.

Estos instrumentos apuntan a aliviar la presión inmediata sobre las reservas y fortalecer la posición cambiaria del país, que en las últimas semanas debió destinar más de 1.100 millones de dólares para contener la suba del dólar.

De todos modos, cualquier decisión dependerá del avance de las conversaciones bilaterales. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que los equipos técnicos de ambos países ya negocian, aunque evitó precisar plazos o mecanismos. “Estamos trabajando las 24 horas para concretarlo lo más rápido posible”, señaló tras la reunión en Nueva York.

Repercusiones políticas en Estados Unidos

El posible apoyo financiero a Argentina abrió un intenso debate en el Congreso de EE.UU. La senadora demócrata Elizabeth Warren envió una carta a Bessent en la que cuestionó el eventual uso de recursos para respaldar al país sudamericano. “En un momento en que los estadounidenses tienen dificultades para pagar alimentos, alquiler, tarjetas de crédito y otras deudas, resulta profundamente preocupante que el presidente pretenda destinar importantes fondos de emergencia a inflar la moneda de un gobierno extranjero”, advirtió.

Desde la oposición demócrata en el Senado se plantean dudas sobre los costos de la estrategia y su impacto en los contribuyentes estadounidenses, mientras que la Casa Blanca defiende la iniciativa como un apoyo estratégico a un aliado.

Los pedidos de Milei elevan la deuda de Argentina

Casi en paralelo al encuentro entre Milei y Trump, el Banco Mundial anunció el adelanto de 4.000 millones de dólares de un paquete de 12.000 millones aprobado en abril. El desembolso combinará financiamiento público con inversiones privadas y buscará apuntalar la competitividad de la economía argentina.

Según el organismo, los fondos se destinarán a cuatro áreas clave: minería y minerales críticos, para impulsar proyectos de explotación y exportación; turismo, como motor de empleo y desarrollo local; acceso a la energía, con mejoras en cobertura e infraestructura; y cadenas de suministro y financiamiento para pymes, con el objetivo de fortalecer la producción.

“El Banco Mundial mantiene su firme confianza en los esfuerzos del gobierno por modernizar la economía, implementar reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo”, destacó en un comunicado.

Entre un delicado panorama económico y unas elecciones decisivas

La asistencia internacional llega en un momento crítico para la economía argentina. Si bien las reservas brutas rondan los 39.118 millones de dólares, estimaciones privadas señalan que las reservas netas son mucho menores, lo que reduce el margen de maniobra del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario.

A esta presión sobre el peso se suman vencimientos de deuda inminentes, en particular en enero, cuando el país deberá afrontar pagos por 4.400 millones de dólares a acreedores privados.

Estos compromisos se agregan a la abultada deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que asciende a unos 57.250 millones de dólares y convierte a Argentina en el principal deudor del organismo.

En este contexto, los fondos que busca el gobierno de Milei apuntan a reforzar el programa de ajuste fiscal iniciado en diciembre de 2023 y a sostener la credibilidad del país frente a los mercados internacionales.

Un estímulo al agro que complica las cajas públicas

Los anuncios de cooperación entre Argentina y EE.UU. coincidieron con nuevas medidas internas adoptadas por el gobierno argentino, en la antesala de las elecciones legislativas de octubre, en las que el oficialismo intentará recuperar terreno tras la dura derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó la eliminación temporal de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre. La medida, que incluye cereales y oleaginosas, busca incentivar la liquidación de exportaciones por un valor estimado en 7.000 millones de dólares.

El secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, definió al campo como un “aliado” del gobierno y aseguró que el objetivo es “sacarle el pie de encima” a los productores. En la misma línea, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Juan Pazo, adelantó que después de octubre se impulsarán reformas laborales y tributarias para simplificar el esquema económico.

Más préstamos y un ajuste que no cesa

Mientras el gobierno de Milei recurre a EE.UU. y a organismos internacionales para contener el precio del dólar y evitar que las reservas se agoten, el ajuste sobre distintos sectores sociales no se detiene. En ese contexto, uno de sus principales funcionarios enfrenta la posibilidad de ser sometido a una moción de censura.

Diputados y senadores de la oposición presentaron este martes proyectos para remover al jefe de gabinete, Guillermo Francos, tras la decisión del Ejecutivo de suspender la aplicación de la Ley N.º 27.793, que declara la emergencia nacional en materia de discapacidad.

La norma atravesó un arduo proceso político hasta ser ratificada por el Congreso a comienzos de septiembre. Había sido vetada por Milei el 2 de agosto, pero el Parlamento rechazó el veto y forzó al Ejecutivo a promulgarla. La ley obliga al Estado a garantizar el financiamiento de las pensiones para personas con discapacidad y a reforzar la asistencia destinada a ese sector vulnerable.

Sin embargo, el lunes el gobierno publicó un decreto en el Boletín Oficial que devolvió la norma al Congreso, invocando el artículo 5.º de la Ley N.º 24.629, que establece que toda ley con impacto presupuestario debe contar con financiamiento expreso y suspende su aplicación hasta que se asignen las partidas correspondientes.

A raíz de esta decisión, la oposición impulsa una moción de censura contra Francos, al que acusan de incumplir sus deberes como funcionario público y de vulnerar las facultades legislativas del Congreso.

