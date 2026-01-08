  • Cotizaciones
    Lula veta proyecto de ley aprobado en el Congreso para reducir la condena del expresidente Bolsonaro

    Tal y como había advertido, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves 8 de enero un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso para reducir la condena de 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro. El exmandatario fue condenado tras ser hallado culpable de planear un golpe de Estado luego de perder las elecciones de 2022 frente a Lula

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (centro), saluda junto a la primera dama, Rosangela Janja Da Silva, durante la Ceremonia de Defensa de la Democracia en conmemoración del tercer aniversario del intento de golpe de Estado que invadió y destruyó edificios de los tres poderes del Estado, en el Palacio de Planalto, Brasilia, el 8 de enero de 2026.

    FOTO

    Sergio Lima/AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Luiz Inácio Lula da Silva cumple su advertencia.

    El presidente de Brasil vetó este 8 de enero el proyecto de ley, aprobado por los legisladores el pasado diciembre, que pretendía reducir la pena de prisión del expresidente de derecha a poco más de dos años, tras ser condenado a 27 años tras las rejas.

    Sin embargo, el Congreso aún puede anular el veto del mandatario del país.

    La iniciativa de ley también apuntó a reducir las sentencias de los demás condenados en el caso, en concreto por su participación en los disturbios de enero de 2023, cuando partidarios de Bolsonaro invadieron y saquearon el palacio presidencial, la Corte Suprema y el Congreso.

    Alrededor de 2.000 personas fueron arrestadas por esos hechos, que fueron comparados con el ataque de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, luego de que Trump no reconociera su entonces derrota en las presidenciales frente a Joe Biden y llamara a sus partidarios a movilizarse.

    Muchas de las personas que participaron de los violentos disturbios en Brasil han sido condenados por la Corte Suprema por intento de golpe de Estado, entre otros delitos.

    "Todos los golpistas fueron juzgados de forma transparente e imparcial, y al final del juicio fueron condenados con base en pruebas contundentes", declaró Lula en un evento en Brasilia.

    Promesa cumplida

    El líder izquierdista ya había anunciado el veto el pasado 18 de diciembre.

    Entonces, el mandatario brasileño advirtió que quienes atentaron contra la democracia “tienen que pagar”.

    Bajo este argumento anticipó que no firmará la iniciativa de ley para reducir la pena de prisión a Bolsonaro.

    El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado y estaba pendiente la firma de Lula, lago que finalmente ha descartado.

    "Con el debido respeto al Congreso, cuando llegue a mi mesa, lo vetaré (...) Tengo derecho a vetarlo, y luego ellos tienen derecho a revocar o no mi veto", había anticipado Lula a la prensa hace más de dos semanas.

    En ese momento, sus palabras se produjeron solo horas después de que el Senado brasileño aprobara ese proyecto de ley, luego de que Bolsonaro comenzara a cumplir su condena el pasado noviembre.

    Con Reuters y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

