Lula veta proyecto de ley aprobado en el Congreso para reducir la condena del expresidente Bolsonaro

El presidente de Brasil vetó este 8 de enero el proyecto de ley, aprobado por los legisladores el pasado diciembre, que pretendía reducir la pena de prisión del expresidente de derecha a poco más de dos años, tras ser condenado a 27 años tras las rejas.

Sin embargo, el Congreso aún puede anular el veto del mandatario del país.

La iniciativa de ley también apuntó a reducir las sentencias de los demás condenados en el caso, en concreto por su participación en los disturbios de enero de 2023, cuando partidarios de Bolsonaro invadieron y saquearon el palacio presidencial, la Corte Suprema y el Congreso.

Alrededor de 2.000 personas fueron arrestadas por esos hechos, que fueron comparados con el ataque de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, luego de que Trump no reconociera su entonces derrota en las presidenciales frente a Joe Biden y llamara a sus partidarios a movilizarse.

Muchas de las personas que participaron de los violentos disturbios en Brasil han sido condenados por la Corte Suprema por intento de golpe de Estado, entre otros delitos.

"Todos los golpistas fueron juzgados de forma transparente e imparcial, y al final del juicio fueron condenados con base en pruebas contundentes", declaró Lula en un evento en Brasilia.

Promesa cumplida

El líder izquierdista ya había anunciado el veto el pasado 18 de diciembre.

Entonces, el mandatario brasileño advirtió que quienes atentaron contra la democracia “tienen que pagar”.

Bajo este argumento anticipó que no firmará la iniciativa de ley para reducir la pena de prisión a Bolsonaro.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado y estaba pendiente la firma de Lula, lago que finalmente ha descartado.

"Con el debido respeto al Congreso, cuando llegue a mi mesa, lo vetaré (...) Tengo derecho a vetarlo, y luego ellos tienen derecho a revocar o no mi veto", había anticipado Lula a la prensa hace más de dos semanas.

En ese momento, sus palabras se produjeron solo horas después de que el Senado brasileño aprobara ese proyecto de ley, luego de que Bolsonaro comenzara a cumplir su condena el pasado noviembre.

Con Reuters y medios locales

FUENTE:FRANCE24