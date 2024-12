Luxury for less, una second hand para que la moda de lujo esté al alcance de todos

Pero no todas las ofertas que hay en el mercado son dirigidas al mismo público. Con Luxury for less, Alejandra Sanguinetti y María José Lavecchia incursionaron en el sector con prendas de alta calidad de las mejores marcas del mundo. Las impulsoras aseguraron a Galería­ que hay una cantidad de público que desea acceder a marcas de la más alta calidad, pero que no pueden pagar el valor que figura en tiendas. En Luxury for less priorizan que las piezas estén en buenas condiciones y que sean originales. “Tiene que haber confianza en la cadena”, aseguraron. En marzo se realizará la tercera edición de Luxury for less en un local ubicado en pleno Carrasco, en las calles Potosí y Rivera.