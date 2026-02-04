Misión Artemis II: ¿por qué Estados Unidos vuelve a fijar su mirada en la Luna?

Prevista inicialmente para el próximo domingo 8 de febrero, la salida de cuatro astronautas hacia la Luna tendrá que esperar un poco. La NASA ha anunciado que su objetivo es una ventana de lanzamiento en marzo para escribir una nueva página en la historia de la conquista espacial. Artemis 2 marcará el regreso de un vuelo tripulado a la Luna, el primero desde el Apolo 17, la última misión que llevó a hombres a la superficie lunar en diciembre de 1972.

Desde el legendario complejo de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, un cohete gigante SLS (Space Launch System) diseñado por la NASA impulsará la cápsula Orion y su tripulación hacia el satélite de la Tierra antes de regresar a casa diez días después.

“Artemisa 2 tendrá una trayectoria relativamente sencilla para una misión en la que se han depositado tantas esperanzas”, señala la revista ‘Time’: dos amplias órbitas alrededor de la Tierra y luego rumbo a la Luna.

Pero la tripulación —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense)— establecerá un récord: unos 7.565 kilómetros más allá de la cara oculta, una distancia que supera con creces el récord (254 kilómetros) que ostenta la tripulación del Apolo 13.

Simbólicamente, la misión también marca un punto de inflexión: Christina Koch será la primera mujer, Victor Glover el primer astronauta afrodescendiente y Jeremy Hansen el primer no estadounidense en participar en un viaje tripulado a la Luna.

Si tiene éxito, la NASA planea volver a pisar el suelo lunar, como muy pronto en 2027, con la misión Artemis 3.

Pero, ¿por qué volver? Dado que Estados Unidos ya fue la primera nación en plantar su bandera en la Luna, el entonces presidente Barack Obama se preguntó en 2010 cuál era el interés de gastar dinero público en ello y canceló el programa Constellation lanzado por George W. Bush.

Luego, llegó Donald Trump en 2017. Ansioso por deshacer el legado de su predecesor tanto en la Tierra como en los cielos, relanzó un programa de vuelos lunares tripulados, dando lugar a Artemis.

Las ambiciones de Donald Trump en la Luna

Donald Trump tenía 23 años cuando Neil Armstrong dio sus primeros pasos en el satélite, el 21 de julio de 1969. “Vivió ese periodo de increíble orgullo, de reconocimiento universal de la superioridad estadounidense. Alguien más joven, como Kamala Harris, no habría tenido necesariamente ese enfoque”, señala Isabelle Sourbès-Verger, directora emérita de investigación del CNRS y especialista en cuestiones de política espacial.

A la nostalgia por las primeras hazañas lunares se suma la actual competencia china. Beijing también tiene la intención de enviar astronautas a la Luna de aquí a 2030. Los estadounidenses han “estructurado esta carrera” con la idea obsesiva de “llegar antes que los chinos”, comenta Xavier Pasco, director de la Fundación para la Investigación Estratégica.

Al igual que el de la NASA, el programa espacial chino pretende establecer estructuras en las que puedan alojarse los astronautas.

Y los dos gigantes del siglo XXI podrían encontrarse apretujados en el pequeño satélite, explica Nicolas Beck, delegado adjunto de investigación e innovación de la región Gran Este. Es autor de un libro de próxima publicación, “Petites histoires et grands déboires de l'exploration de la Lune” (Pequeñas historias y grandes contratiempos de la exploración lunar).

“Porque todo el mundo quiere ir al mismo lugar”: al polo sur lunar. Ventajas únicas: en la cresta de los cráteres, una luz solar casi permanente para alimentar posibles paneles solares y, en su fondo, agua en forma de hielo.

Presupuesto de la NASA se libra de los recortes presupuestarios

El polvo grisáceo que cubre el suelo, el regolito, esconde diversos recursos. Metales, minerales o ese gas raro, el helio-3, considerado como combustible para la fusión nuclear.

Pero “el objetivo no es ir a buscar a la Luna lo que falta en la Tierra”, advierte Nicolas Beck. Para él, “una operación de este tipo no tendría sentido desde el punto de vista económico”.

Los recursos, por el contrario, se utilizarán in situ. Al transformar el hielo en agua potable y oxígeno, la NASA y sus competidores convertirían la Luna en una base de operaciones para la futura exploración espacial y, en particular, en un trampolín hacia Marte.

“La Luna no es el centro del asunto”, opina Xavier Pasco. Bien dirigidos por la NASA, agencia federal, los proyectos Artemis también se basan en tecnologías privadas. Los módulos lunares que permitirán a las futuras misiones Artemis aterrizar en la Luna serán diseñados por Space X, de Elon Musk, o Blue Origin, de Jeff Bezos.

Artemis se beneficia de una alineación planetaria, continúa Xavier Pasco: “Permite a los políticos vender un discurso conquistador. Permite a la NASA volver al centro del juego, cuando antes competía con SpaceX. Y para las empresas SpaceX y Blue Origin, Artemis es una lluvia de dinero federal”.

Salvado por una votación del Congreso a mediados de enero, el presupuesto de la NASA escapó a los recortes presupuestarios que afectaron al mundo científico, con 24.400 millones de dólares dedicados al año 2026.

¿La Luna, trampolín hacia la conquista de Marte?

Sin duda, se necesitarán más dólares para hacer realidad el proyecto de Elon Musk: enviar a un millón de terrícolas a vivir al planeta Marte dentro de 20 años.

“Todo eso son cuentos (...) No se entiende por qué iríamos a vivir a otro lugar: el espacio es extremadamente hostil. El lugar menos inhóspito del espacio es más hostil que el lugar más hostil de la Tierra”, opina Xavier Pasco.

En la película ‘Don't Look Up’ o ‘No mires arriba’, de 2021, tras negar la llegada de un meteorito, unos multimillonarios estadounidenses se refugian a bordo de una nave espacial privada, dejando que el asteroide acabe con la humanidad.

En una época de repliegues nacionales, el espacio sigue siendo una aventura internacional, opina Isabelle Sourbès-Verger, quien recuerda que la Agencia Espacial Europea (ESA) desempeña un papel clave en las misiones Artemis.

El aplazamiento del despegue de Artemis 2 está relacionado con una fuga de hidrógeno líquido durante los preparativos del lanzamiento, según declaró el martes la NASA. “Con más de tres años entre los lanzamientos del cohete Space Launch System (SLS), era de esperar que surgieran dificultades”, declaró Jared Isaacman, su administrador.

Los astronautas que iban a volar han sido liberados de la cuarentena, añadió la Administración Federal de Aviación y Espacio de Estados Unidos.

FUENTE:FRANCE24