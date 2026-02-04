Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

El acuerdo comercial del Mercosur y la Unión Europea (UE) “tiene un peso geopolítico significativo en un contexto de crecientes tensiones” entre el bloque europeo, Estados Unidos y América Latina y abre oportunidades para Uruguay , con potenciales efectos favorables para su calificación de riesgo, evalúa Moody’s Ratings.

Según señala esa calificadora en un reciente análisis, el tratado “es positivo desde el punto de vista crediticio para los soberanos y sectores clave del Mercosur, ya que apoya el acceso a los mercados de exportación, la inversión y la diversificación comercial. Sin embargo, los beneficios a corto plazo son limitados debido al extenso proceso de implementación y los desafíos que presenta su ratificación” en ambas regiones.

De hecho, pocos días después de firmado —el 17 de enero, en Asunción— tras más de 20 años de negociaciones, el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia de la UE una revisión sobre su legalidad y evaluará si restringe la capacidad del bloque para establecer políticas ambientales y de protección al consumidor. Eso, afirma Moody’s, “paraliza temporalmente su implementación”. Si bien algunos funcionarios de la UE sostienen que un vacío legal permitiría aplicar el acuerdo de manera provisional durante la revisión del tribunal, la oposición política en Europa y el Mercosur “probablemente retrasaría o afectaría su implementación”, especula.

Los posibles efectos país por país

Según el análisis, si entra en vigor el acuerdo, los exportadores del Mercosur “se beneficiarán del aumento de las exportaciones a la UE, su segundo socio comercial más importante después de China. Brasil y Argentina serán los más beneficiados de los cuatro países gracias al aumento de las cuotas para exportaciones agrícolas y minerales. Sin embargo, la persistencia de las cuotas destinadas a proteger a los agricultores europeos y la lenta eliminación” de algunos aranceles (15 años para el Mercosur y 10 años para la UE) solo ofrecen un “crecimiento limitado” del Producto Interno Bruto (PIB) a corto plazo.

Moody’s considera que Brasil probablemente sea el mayor beneficiario dentro del Mercosur, dada la composición y la escala de sus exportaciones. Los commodities agrícolas —carne vacuna y aviar, azúcar— y los productos minerales dominan las exportaciones brasileñas a la UE, y la ampliación de las cuotas para carne vacuna (99.000 toneladas) y aviar (180.000 toneladas) “aumentará los ingresos de la agroindustria”.

Sin embargo, acota que las áreas principales, como el petróleo y los productos minerales, “ya están sujetas a aranceles bajos” para su ingreso al bloque europeo, de 0,5% en promedio.

En cuanto a la fortaleza crediticia de la deuda soberana de Brasil, los posibles efectos “son limitados en el corto plazo debido a la modesta contribución al crecimiento general”, si bien el acuerdo “fomenta la diversificación de las exportaciones” mas allá de China y Estados Unidos, lo que “reduce la vulnerabilidad geopolítica”, evalúa la agencia. También favorece las entradas de inversión extranjera directa, particularmente en agroindustria y energía renovable, lo que “refuerza los motores estructurales de crecimiento de Brasil”. La UE ya es el mayor proveedor de ese tipo de inversión en Brasil.

A juicio de Moody’s, los beneficios para el crédito soberano de Argentina “son más limitados que para su sector privado, ya que el país aún está atravesando un ajuste macroeconómico”. El aumento de los vínculos comerciales y de inversión con el bloque europeo “mejorará el desempeño de las exportaciones y contribuirá a mayores entradas de divisas. Sin embargo, a medida que la economía continúe reequilibrándose, la demanda de importaciones se mantendrá fuerte, lo que atenuará los beneficios para las débiles finanzas externas de Argentina, que han sido un factor limitante del perfil crediticio” del país.

El informe consigna que, para Uruguay, la UE fue el destino del 14% de las exportaciones de bienes en 2024, lo que la convierte en su tercer cliente después de China (24%) y Brasil (18%), y por delante de Estados Unidos (9%). Las cifras del 2025 informadas por el Instituto Uruguay XXI hace pocas semanas ratificaron las posiciones de ese ranking.

Moody’s cita un análisis del Banco Mundial (BM) según el cual los sectores de agricultura y recursos naturales de Uruguay obtendrán las mayores ganancias derivadas del acuerdo hacia 2040, seguidos por los servicios, mientras que el sector manufacturero no alimentario enfrentaría las presiones competitivas más significativas por parte de los productores de la UE. También menciona que el Ministerio de Economía y Finanzas estima que el acuerdo generaría beneficios netos a largo plazo, incluido un aumento del PIB de poco más de 1,5 puntos porcentuales para 2040, en comparación con la estimación del BM de 0,7 puntos. Acota que los cálculos ministeriales incluyen un aumento de las exportaciones de bienes de casi 4%, un crecimiento del empleo de 0,5% y una mejora de los salarios reales de alrededor de un 1%. “El aumento de las entradas de inversión extranjera directa y una mayor integración en las cadenas de valor globales respaldarían aún más las ganancias de competitividad”, agrega.

“En conjunto, estos factores respaldarían el perfil crediticio del país en el mediano plazo”, declaró a Búsqueda Elisa Parisi-Capone, analista principal de Moody’s Ratings para la calificación soberana de Uruguay, ratificada la semana pasada en “Baa1”, así como su perspectiva “estable”.

Por último, en referencia a Paraguay, el informe señala que, dado que la UE aplica actualmente aranceles “significativos” sobre los principales productos que exporta —carne vacuna, soja y etanol— su eliminación mejorará los términos de intercambio comercial y apoyará el crecimiento de las exportaciones. Las cuotas de etanol (450.000 toneladas) y las concesiones de carne vacuna beneficiarán al sector agroindustrial paraguayo, uno de los principales contribuyentes al PIB y al empleo. “Para el soberano, el aumento de las exportaciones fortalecerá la liquidez externa”, estima la calificadora de riesgo.