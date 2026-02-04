Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

Uruguay expresó su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua y respaldó una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que reclama al gobierno de ese país “avanzar en la recuperación de la institucionalidad democrática”.
El Consejo Permanente de la OEA discutió en la sesión de este miércoles 4 la situación de Nicaragua a partir de un informe de la relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá.
Durante su intervención en el debate, el representante de Uruguay ante la OEA, Edison Lanza, dijo que el gobierno de Yamandú Orsi reiteraba en esa instancia “su preocupación por el creciente deterioro en la situación de derechos humanos en Nicaragua, así como por la persecución a opositores y/o disidentes del gobierno, lo que ha llevado a la erosión y restricción del espacio democratico”.
“Condenamos la política de desnacionalización de más de 452 personas disidentes y defensoras de los derechos humanos”, prosiguió Lanza. “Consideramos motivo de alarma las modificaciones legislativas que afectan derechos fundamentales, así como las condicionantes impuestas al ejercicio de la libertad de prensa y de asociación”.
El representante uruguayo cerró su intervención destacando “la urgencia de avanzar hacia la restauración de los espacios cívicos y democráticos, así como en el fortalecimiento del Estado de derecho” en Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega.
La resolución de la OEA
La resolución aprobada por la OEA cuestiona la “persistencia de la grave situación de los derechos humanos e impunidad, así como el deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua”. Advierte que el gobierno de ese país, para atacar a los opositores en el exilio, recurre a la “instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación, como el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol, la difusión de alertas falsas sobre documentos de viaje y la manipulación de las normativas sobre cumplimiento financiero”.
Solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analice ese uso ilegítimo de los recursos de la cooperación internacional y pide a Nicaragua “entablar diálogos constructivos con la comunidad internacional, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, orientados a poner fin a las violaciones a los derechos humanos y la impunidad, y avanzar en la recuperación de la institucionalidad democrática”.