Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

El gobierno acompañó una resolución que reclama a Daniel Ortega “avanzar en la recuperación de la institucionalidad democrática” de su país

Uruguay expresó su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua y respaldó una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que reclama al gobierno de ese país “avanzar en la recuperación de la institucionalidad democrática”.

El Consejo Permanente de la OEA discutió en la sesión de este miércoles 4 la situación de Nicaragua a partir de un informe de la relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá.

Durante su intervención en el debate, el representante de Uruguay ante la OEA, Edison Lanza, dijo que el gobierno de Yamandú Orsi reiteraba en esa instancia “su preocupación por el creciente deterioro en la situación de derechos humanos en Nicaragua, así como por la persecución a opositores y/o disidentes del gobierno, lo que ha llevado a la erosión y restricción del espacio democratico”.

“Condenamos la política de desnacionalización de más de 452 personas disidentes y defensoras de los derechos humanos”, prosiguió Lanza. “Consideramos motivo de alarma las modificaciones legislativas que afectan derechos fundamentales, así como las condicionantes impuestas al ejercicio de la libertad de prensa y de asociación”.

Edison-Lanza-OEA Edison Lanza durante su intervención en la OEA, en Washington. OEA El representante uruguayo cerró su intervención destacando “la urgencia de avanzar hacia la restauración de los espacios cívicos y democráticos, así como en el fortalecimiento del Estado de derecho” en Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega.