¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Muere a los 71 años la actriz Catherine O’Hara, protagonista en ‘Mi pobre angelito’

Catherine O’Hara, la actriz ganadora de un Emmy conocida por sus papeles cómicos a lo largo de las décadas, desde la atribulada madre de Kevin en Mi Pobre Angelito hasta la icónica Moira Rose en Schitt's Creek, falleció este viernes 30 de enero a los 71 años.

La actriz Catherine OHara en la premiere de la serie The Studio.

La actriz Catherine O'Hara en la premiere de la serie The Studio.

FOTO

AFP
Búsqueda | France 24
Búsqueda | Redacción Galería
Por France 24 y Redacción Galería

Catherine O’Hara, nacida en Canadá, murió en su casa de Los Ángeles “tras una breve enfermedad”, según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency. Hasta el momento no han trascendido más detalles.

La carrera de O’Hara despegó en el Second City de Toronto en la década de 1970. Fue allí donde trabajó por primera vez con Eugene Levy, quien se convertiría en su colaborador de toda la vida y su coprotagonista en Schitt's Creek. Ambos formarían parte del elenco original del programa de sketches SCTV, que impulsaría las carreras de otros destacados comediantes canadienses, como Martin Short y Andrea Martin.

Leé además

Hathaway entró a la basílica de Santa María de los Ángeles de los Mártires visiblemente afectada.
Moda de luto

Desde Anne Hathaway hasta Donatella Versace: íconos de Hollywood y la moda despidieron a Valentino

Por Redacción Galería
Los actores estadounidenses Lewis Pullman y Danielle Brooks anunciaron los nominados a la 98a edición de los premios Oscar en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills.
Lo mejor del cine

Se anunciaron las nominaciones a los premios Oscar 2026: conocé la lista completa de nominados

Por Redacción Galería
La nominada a Mejor Película Pecadores durante el anuncio de las nominaciones a los 98.º Premios de la Academia en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California, el 22 de enero de 2026
Video
Lo mejor del cine

Oscar 2026: ‘Pecadores’ lidera unas nominaciones históricas y redefine la carrera hacia la estatuilla

Por  RFI  y Redacción Búsqueda
Embed - Home Alone (1990) - Kevin! (CC)

La proyección internacional le llegó con el papel de Kate, la madre tenaz de Kevin McAllister, el personaje de Macaulay Culkin en Mi pobre agelito (1990) y Mipobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992).

Ese vínculo trascendió la pantalla y se mantuvo con el paso del tiempo. Según relató en más de una ocasión, Culkin continuó llamándola afectuosamente “mamá” incluso muchos años después del rodaje.

Embed - The Studio — Red Carpet Influencers | Scene | Apple TV

FUENTE:FRANCE24

Selección semanal
Entrevista

Gabriel Oddone descarta competir en 2029: “Mi horizonte es este gobierno y punto”

Por  Ismael Grau  y Guillermo Draper
Política y sistema judicial

Gabriela Fossati volverá a ejercer la abogacía y ofreció asistencia legal a joven atropellado por Carlos Negro

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

Por Victoria Fernández
Oficialismo

Operativos para retirar a la población que habita en la calle causan diferencias en el gobierno, que creará una nueva figura para coordinar la respuesta

Por Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

En su debut en alta costura, Matthieu Blazy logró que en Chanel convivieran el tweed con materiales ligeros, como gasas y transparencias.

Bordados, flores y ligereza: las claves de la Semana de la Alta Costura en París

Por Redacción Galería
La actriz Catherine OHara en la premiere de la serie The Studio.
Video

Muere a los 71 años la actriz Catherine O’Hara, protagonista en ‘Mi pobre angelito’

Por  France 24  y Redacción Galería
Williem Dafoe posa para Galería.
Video

Willem Dafoe: “Actuar no tiene que ver con emociones, tiene que ver con acciones”

Por Federica Chiarino Vanrell
Portugal impulsa el primer santuario de elefantes de gran escala en Europa

Portugal impulsa el primer santuario de elefantes de gran escala en Europa

Por Redacción Galería