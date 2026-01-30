Muere a los 71 años la actriz Catherine O’Hara, protagonista en ‘Mi pobre angelito’

Catherine O’Hara, nacida en Canadá, murió en su casa de Los Ángeles “tras una breve enfermedad”, según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency. Hasta el momento no han trascendido más detalles.
Catherine O’Hara, la actriz ganadora de un Emmy conocida por sus papeles cómicos a lo largo de las décadas, desde la atribulada madre de Kevin en Mi Pobre Angelito hasta la icónica Moira Rose en Schitt's Creek, falleció este viernes 30 de enero a los 71 años.
Catherine O’Hara, nacida en Canadá, murió en su casa de Los Ángeles “tras una breve enfermedad”, según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency. Hasta el momento no han trascendido más detalles.
La carrera de O’Hara despegó en el Second City de Toronto en la década de 1970. Fue allí donde trabajó por primera vez con Eugene Levy, quien se convertiría en su colaborador de toda la vida y su coprotagonista en Schitt's Creek. Ambos formarían parte del elenco original del programa de sketches SCTV, que impulsaría las carreras de otros destacados comediantes canadienses, como Martin Short y Andrea Martin.
La proyección internacional le llegó con el papel de Kate, la madre tenaz de Kevin McAllister, el personaje de Macaulay Culkin en Mi pobre agelito (1990) y Mipobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992).
Ese vínculo trascendió la pantalla y se mantuvo con el paso del tiempo. Según relató en más de una ocasión, Culkin continuó llamándola afectuosamente “mamá” incluso muchos años después del rodaje.
Su dramática actuación en The Last of Us de HBO le valió una nominación al Emmy, al igual que su reciente papel como productora de Hollywood en The Studio.
FUENTE:FRANCE24