  • Cotizaciones
    lunes 16 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Oscar: el impacto económico de una ceremonia que genera millones de dólares

    Cada año, la ceremonia de los Oscar celebra el cine mundial. Pero detrás de las estatuillas doradas y el glamour de Hollywood se esconde, sobre todo, una auténtica maquinaria económica. Entre derechos de transmisión, publicidad, turismo y el impacto en las películas galardonadas, el evento genera cientos de millones de dólares e influye en toda la industria del entretenimiento.

    Michael B. Jordan (C) en el escenario tras ganar el Oscar a Mejor Actor por Pecadores durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026

    Michael B. Jordan (C) en el escenario tras ganar el Oscar a Mejor Actor por Pecadores durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026

    FOTO

    EFE/EPA/CHRIS TORRES
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Fue otra noche de fiesta este domingo en Hollywood. El famoso barrio de Los Ángeles se encontraba particularmente animado, debido a la celebración de la 98.ª ceremonia de los Oscar.

    Más allá de ser una cita cultural ineludible, el evento constituye un verdadero motor económico para la industria del entretenimiento.

    Leé además

    Sueños de trenes se estrenó recientemente en salas; tiene 4 nominaciones al Oscar que incluyen Mejor película, Mejor guion adaptado y Mejor fotografía.
    Video
    Camino al Oscar

    Oscar 2026: Dónde ver en Uruguay las nominadas a Mejor película (en cine o streaming)
    Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti (centro derecha), Paul Thomas Anderson (derecha) y la productora Sara Murphy (izquierda) y Teyana Taylor (centro derecha) se abrazan tras ganar el Oscar a la Mejor Película por Una batalla tras otra durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 15 de marzo de 2026.  
    Video
    La fiesta del cine

    ‘Una batalla tras otra’ triunfa en los Oscar 2026 con seis premios y consagra a Paul Thomas Anderson

    Cada año, los Oscar generan más de 200 millones de dólares en ingresos. Y eso solo son los ingresos directos: derechos de transmisión, publicidad, patrocinio y marketing en torno a la ceremonia.

    En Estados Unidos, la transmisión corre a cargo de la cadena ABC, que paga decenas de millones de dólares para obtener la exclusividad. Durante la velada, los anunciantes compiten por comprar unos segundos de publicidad a precios astronómicos. Una vez más, las sumas se cuentan en millones de dólares. Con decenas de millones de telespectadores frente a sus pantallas en todo el mundo, la ceremonia sigue siendo uno de los programas de televisión más rentables del calendario audiovisual.

    Pero el impacto económico de los Oscar no se limita a la televisión. La ceremonia también alimenta directamente la economía local. Según la oficina de turismo de Los Ángeles, cada año se inyectan alrededor de 134 millones de dólares en la economía de la región gracias al evento. Hoteles, restaurantes, agencias de eventos, empresas de seguridad o de transporte, salas de proyección o centros de convenciones: toda la economía local aprovecha la afluencia de celebridades, periodistas y profesionales del cine que acuden a Hollywood para la ceremonia. La semana de los Oscar viene acompañada, de hecho, de numerosas fiestas, preestrenos y eventos profesionales que dinamizan la actividad turística y de eventos.

    El “Oscar Bump”: cuando las nominaciones hacen subir los ingresos

    Pero uno de los efectos económicos más interesantes tiene que ver con las propias películas. Una nominación a los Oscar puede bastar para reactivar la asistencia a las salas, a veces varias semanas después del estreno de una película. Según estudios de la Universidad de California, los ingresos pueden aumentar entre un 20 % y un 50 % tras el anuncio de las nominaciones, y a veces incluso más en caso de victoria. Este fenómeno se conoce en la industria como “Oscar Bump”, “el efecto Oscar”.

    Para los estudios y los productores, la temporada de premios es, por lo tanto, un momento estratégico. Esta competencia se ha intensificado, además, con la llegada de las plataformas de streaming. Para Netflix, Amazon, Apple o HBO, ganar un Oscar se ha convertido en una verdadera herramienta de prestigio. Un premio permite reforzar la imagen de marca de las plataformas y respaldar su estrategia de captación de suscriptores. Los Oscar también pueden transformar una carrera. Para los actores, directores o guionistas, obtener una estatuilla aumenta la visibilidad y puede abrir la puerta a nuevos proyectos, a menudo mejor remunerados.

    Moda, lujo y redes sociales: los otros ganadores de los Oscar

    Los Oscar no se limitan al cine. El glamour de la ceremonia representa también una oportunidad económica para otros sectores. La industria de la moda y el lujo se da cita en la alfombra roja, que se ha convertido en uno de los escaparates mediáticos más poderosos del mundo. Los atuendos de las celebridades son escrutados, analizados y ampliamente difundidos en las redes sociales. La visibilidad internacional es máxima. Para las marcas de moda, joyería o cosméticos, se trata de una operación de marketing particularmente rentable.

    A pesar de su influencia, la ceremonia debe, sin embargo, adaptarse a los cambios del sector audiovisual. La competencia de las plataformas de streaming, la evolución de los hábitos de consumo y la disminución progresiva de la audiencia televisiva constituyen nuevos desafíos. Una cosa es segura: detrás del glamour y los discursos de agradecimiento, los Oscar siguen siendo uno de los eventos más poderosos económicamente para la industria cinematográfica mundial.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Narcotráfico

    Tras cuatro años prófugo, Sebastián Marset fue capturado en Bolivia y enviado a Estados Unidos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Brecha de género

    Gobierno cumplió 20% de los 90 compromisos por la igualdad de género para el primer año de gestión

    Por Victoria Fernández
    Montevideo

    La IM invertirá $ 2.200 millones en obras viales mientras continúa el debate por reforma en 18 de Julio

    Por Lucía Cuberos
    Oposición

    Interpelación al ministro del Interior evidenció falta de diálogo entre Ojeda y Bordaberry, mientras blancos buscan preservar la unidad de la coalición

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Junta de Transparencia y Ética Pública.

    Críticas políticas y diferencias en su directorio ponen en juego credibilidad de la Jutep; su presidenta pide “tiempo”

    Por Federico Castillo
    Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti (centro derecha), Paul Thomas Anderson (derecha) y la productora Sara Murphy (izquierda) y Teyana Taylor (centro derecha) se abrazan tras ganar el Oscar a la Mejor Película por Una batalla tras otra durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 15 de marzo de 2026.  
    Video

    ‘Una batalla tras otra’ triunfa en los Oscar 2026 con seis premios y consagra a Paul Thomas Anderson

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Jessie Buckley, favorita a ganar el premio a Mejor actriz por su conmovedor papel en Hamnet, llegó a la alfombra roja con un vestido de gasa en rosa y rojo de Chanel, que recordó al que usó Taylor Swift en los Premios Grammy hace diez años.  

    Premios Oscar 2026: los mejores looks de la alfombra roja más esperada

    Por Redacción Galería
    Terrance Cole, jefe de la DEA, durante una visita en agosto del año pasado a la Casa Blanca.

    La DEA anunció oficialmente que Sebastián Marset enfrentará cargos en Estados Unidos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    // Leer el objeto desde localStorage