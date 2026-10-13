Muere RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', a los 34 años

RJ Mitte, el actor conocido por interpretar a Walter White Jr. en la galardonada serie de televisión "Breaking Bad", falleció, según informaron sus representantes a la AFP el lunes. Tenía 34 años.

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La causa de la muerte del actor, que padecía parálisis cerebral, no se ha revelado de inmediato.

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"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", decía un comunicado emitido por Sean Reilly.

Mitte, aún adolescente, apareció por primera vez en "Breaking Bad" en 2008 como el hijo de Walter White, un profesor de química convertido en capo de la droga, un papel que le valió a Bryan Cranston el reconocimiento mundial.

"Basándose en su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al papel y construyó una plataforma sobre la concienciación y la inclusión de la discapacidad", dijo Reilly.

Esa actividad activista derivó en su trabajo como embajadora de United Cerebral Palsy y de Shriners Children's, una red de hospitales sin ánimo de lucro .

"También fue presidente de la Fundación Mitte, apoyando iniciativas filantrópicas y comunitarias, al tiempo que utilizaba su plataforma para desafiar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad", añadió Reilly.

"Breaking Bad", que se emitió durante cinco temporadas entre 2008 y 2013, es aclamada habitualmente como una serie de televisión innovadora, y recientemente fue nombrada por The New York Times como la mejor serie de televisión del siglo XXI.

Sus compañeros de reparto se apresuraron a rendir homenaje al artista, y Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman, el joven cómplice de White, dijo estar "conmocionado" por la noticia.

"RJ, te quiero, amigo mío. Te echaremos de menos", dijo, según The Hollywood Reporter.

"Y a quienquiera que esté leyendo esto, por favor, sepa que es amado y que no está solo. Recuérdelo siempre."

Dean Norris, quien interpretó al tío de Mitte en la serie, un agente especial de la Agencia Antidrogas (DEA , dijo estar "desconsolado" por la noticia de la muerte del joven.

"Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la televisión, siempre lo cuidé cuando era pequeño en el set", escribió Norris en las redes sociales.

"Era un joven encantador y lo echaremos mucho de menos. Es desgarrador, no puedo creerlo. Mis pensamientos están con él y su familia."

La también actriz y activista por los derechos de las personas con discapacidad, Marlee Matlin, que apareció junto a Mitte en "Cinemability: The Art of Inclusion", un documental que examinaba la historia de la representación de la discapacidad en el cine y la televisión estadounidenses , dijo que tenía el corazón "destrozado".

"Nunca habrá otra como RJ Mitte. Siempre tendrás un lugar en mi corazón. Descansa en paz", escribió Matlin, quien se convirtió en la primera actriz sorda en ganar un Oscar al alzarse con el máximo galardón por "Hijos de un Dios menor".

Con AFP

FUENTE:FRANCE24