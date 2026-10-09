Chile decreta estado de catástrofe en una zona de la capital ante desastre por fuertes lluvias

"Como resultado de la información levantada (...) y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes", anunció el presidente de Chile, José Antonio Kast, en redes sociales en referencia a la emergencia por lluvias registrada en esa zona del oriente de la capital del país.

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Las Condes es una de las localidades más acomodadas de la ciudad.

Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro. El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes. Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna.

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Las autoridades chilenas informaron que la emergencia desatada en Santiago, en medio de las fuertes lluvias que afectan la zona centro-sur del país, ha dejado hasta el momento seis personas heridas, además de múltiples y significativos daños materiales.

Tras sobrevolar la zona, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, notificó que entre los heridos se encuentra un niño de un año.

Codina apuntó preliminarmente a la obstrucción de dos ductos como posible origen del intenso torrente y vinculó las consecuencias de lo ocurrido con el incendio registrado, durante el verano pasado, en esa zona precordillerana que ocasionó la pérdida de la capa vegetal que sostenía el terreno.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para la Región Metropolitana notificó, en horas de la tarde, sobre la situación que afectó también a viviendas con el arrastre de agua y barro.

Videos divulgados por ciudadanos a través de redes sociales dan cuenta de automóviles y un autobús del servicio público en medio del caudal, con pasajeros en su interior y en el techo del transporte.

La lluvia también ocasionó inundaciones que afectaron inmuebles, entre ellos el servicio de urgencias de una clínica, según reportes de la prensa local.

"Hemos salido (a ayudar) principalmente a personas que quedan atrapadas en su vehículo, en el interior; en casas en que ha entrado el barro; en universidades en que quedan aisladas también las personas", detalló el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben.

Asimismo, la autoridad añadió que "hay que extraer a las personas de ese lugar que es difícil el acceso, aparte de todo el trabajo profesional que tenemos de los equipos de rescate".

El temporal que afecta a algunas regiones de Chile provocó en la víspera el fallecimiento de una persona, que se suma a al menos 15 más que dejó el sistema frontal que afectó al país a mediados de este año en 10 de las 16 regiones del país.

El fenómeno dejó más de 3.000 personas damnificadas y produjo el desbordamiento de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.

Con EFE

FUENTE:FRANCE24