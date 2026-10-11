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    El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar "en los próximos días"

    El papa León XIV anunció este domingo 11 de octubre que será operado en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar detectado "en una fase muy temprana". Según el Vaticano, el pontífice de 71 años permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana

    El Papa León XIV saluda a los fieles durante el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico que da a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 11 de octubre de 2026.

    El Papa León XIV saluda a los fieles durante el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico que da a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 11 de octubre de 2026.

    FOTO

    FILIPPO MONTEFORTE / AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    “ ”El papa León XIV anunció el domingo 11 de octubre que será operado "en los próximos días" de un nódulo "circunscrito al pulmón", detectado "en una fase muy temprana".

    "Los médicos consideran oportuno intervenir y, por tanto, siguiendo sus consejos, he decidido someterme a una operación para extirparlo", añadió el pontífice de 71 años al término del rezo del Ángelus, precisando que la intervención estaba "ya programada para los próximos días".

    León XIV indicó que el nódulo pulmonar había sido identificado durante exámenes médicos recientes, que se había detectado "en una fase muy temprana" y que estaba "bien localizado".

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    Según un portavoz del Vaticano, el papa será operado durante los primeros días de la semana que comienza el lunes 12 de octubre y su hospitalización debería durar "aproximadamente una semana".

    La intervención debería realizarse en el hospital Gemelli de Roma, que tradicionalmente atiende a los papas durante sus hospitalizaciones desde Juan Pablo II.

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