    Muerte de Alex Pretti en Minnesota: protestas y presión creciente contra las fuerzas federales

    La muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años abatido el sábado por agentes federales mientras grababa un operativo migratorio, ha desatado una ola de indignación en Minneapolis. Videos, testimonios y reacciones políticas cuestionan la versión oficial del gobierno de Trump y reavivan el debate sobre el uso de la fuerza, la inmigración y los valores democráticos en Estados Unidos. Con información del enviado especial de RFI, Edward Maille.

    &nbsp;Agentes federales detienen a un manifestante tras un tiroteo mortal en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 24 de enero de 2026.

     Agentes federales detienen a un manifestante tras un tiroteo mortal en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 24 de enero de 2026.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Uno de los sentimientos predominantes en Minneapolis hoy es la sensación de que cualquier persona puede ser abatida en plena calle, como sucedió con Alex Pretti, un enfermero que estaba grabando una operación de arresto de migrantes”, informa Edward Maille, enviado especial de RFI en esa ciudad.

    Las imágenes de video confirman que el hombre portaba un arma; sin embargo, también muestran que se la habían retirado apenas unos segundos antes de que dos agentes abrieran fuego mientras Pretti yacía en el suelo. Este domingo, los habitantes de Minneapolis, aún conmocionados, se congregaron para expresar su ira.

    Sin embargo, el llamado a la calma del gobernador demócrata Tim Walz y de las autoridades locales —firmemente opuestas a las políticas de Donald Trump— parece haber surtido efecto.

    “Quieren que no creamos lo que hemos visto”

    Este domingo se celebró una manifestación que reunió a miles de personas. El acto tuvo lugar en el mismo sitio donde, dos días antes, el viernes 23 de enero, se había organizado otra protesta para exigir la retirada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la ciudad. En aquella ocasión, los manifestantes habían rendido homenaje a Renee Good, fallecida el 7 de enero por los disparos de un agente del ICE.

    Catherine Bledsoe destacó las virtudes de Pretti, un enfermero de 37 años comprometido socialmente y defensor del medio ambiente:

    “Fue horrible, devastador. Sobre todo, escuchar a representantes del gobierno decir que no creas lo que has visto con tus propios ojos, pese a que existen múltiples imágenes desde distintos ángulos y con numerosos testigos”.

    Connor, uno de los presentes, sostenía un cartel que decía: “El Departamento de Seguridad Nacional ejecutó a un ciudadano estadounidense”.

    “Esto es terrible, es un asesinato. Esta no es el América en la que crecí. Crecí en un país donde todos podían tener una oportunidad, en una tierra de inmigrantes. Nos construimos gracias a la inmigración”.

    Su amigo Ian, empleado en un hotel cercano, asistió para apoyar a sus compañeros de trabajo. “Muchos de mis colegas tienen miedo. Viven aquí legalmente, pero no tienen la nacionalidad. Cuando termino mi turno, no sé si volveré a verlos”.

    Los manifestantes también hicieron un llamado a una huelga general en la ciudad, así como al cierre de comercios, como señal de rechazo a la presencia del ICE.

    Críticas de la Asociación Nacional del Rifle (NRA)

    El análisis de los videos pone en duda la versión del gobierno de Trump, que sostiene que los agentes federales actuaron en defensa propia frente a un individuo armado. Incluso entre algunos legisladores conservadores comienzan a escucharse críticas cada vez más sonoras.

    También se han pronunciado otras organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el influyente lobby a favor de las armas de fuego. En un hecho inusual —dado que la organización invirtió más de 54 millones de dólares en la campaña republicana de 2016—, la NRA criticó la postura del gobierno. Washington consideraba provocador acercarse a un agente portando un arma, aunque Pretti la llevaba legalmente en su cinturón. El grupo afirmó que no se debe demonizar a ciudadanos que cumplen la ley.

    En el Congreso, varios legisladores republicanos exigieron una investigación imparcial para esclarecer los hechos. Marjorie Taylor Greene, antigua aliada de Trump y hoy crítica del presidente, escribió en la red social X que, aunque apoya la expulsión de migrantes en situación irregular, portar un arma no es lo mismo que blandirla.

    El gobierno de Trump se encuentra ahora a la defensiva, pese a presentarse como garante de los principios estadounidenses, la libertad de expresión y el derecho a portar armas. En una entrevista publicada este domingo 25 de enero en el Wall Street Journal, el presidente evitó pronunciarse sobre si los agentes habían actuado correctamente. Sin embargo, afirmó que el ICE terminará por abandonar Minneapolis, una postura notablemente más matizada que la expresada horas antes por su administración.

    Clinton y Obama llaman a defender los valores democráticos

    Los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama instaron a los estadounidenses a defender sus valores tras la muerte de Alex Pretti, que Trump atribuye al “caos” provocado por los demócratas.

    “El deber de quienes creemos en la promesa de la democracia estadounidense es levantarnos y alzar la voz”, declaró este domingo 25 de enero Bill Clinton, denunciando que la administración Trump “nos ha mentido” sobre estas dos muertes.

    Barack Obama, por su parte, pidió un “despertar” ciudadano ante valores fundamentales que, aseguró, están “bajo ataque”.

    FUENTE:RFI

