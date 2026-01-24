Agentes federales de Estados Unidos matan a una segunda persona durante la ofensiva migratoria en Minneapolis

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, afirmó el sábado que agentes federales de inmigración desplegados en Minneapolis como parte de una amplia ofensiva migratoria estuvieron involucrados en “otro tiroteo atroz”, menos de tres semanas después del tiroteo fatal de Renée Good, ocurrido durante una operación federal.

Walz expresó su indignación en redes sociales tras el incidente registrado en el sur de Minneapolis, calificándolo de “repugnante” y pidió a la administración del presidente Donald Trump que ponga fin a las operaciones federales de control migratorio en el estado.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro terrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana”, escribió el gobernador en su cuenta de X.

Inicialmente, autoridades de Minneapolis informaron que investigaban reportes sobre un hombre que había sido baleado en el sur de la ciudad. Posteriormente, el diario The Star Tribune citó al jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, quien confirmó que “un hombre fue baleado y murió a manos de agentes federales esta mañana en el sur de Minneapolis”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que los agentes federales dispararon contra un hombre armado. Según la agencia, el individuo portaba un arma de fuego y dos cargadores, que fueron recuperados en el lugar.

Las autoridades federales no han identificado públicamente al hombre ni han dado detalles sobre las circunstancias que precedieron al uso de la fuerza, incluyendo cómo se produjo el contacto inicial con los agentes.

“Pedimos al público que mantenga la calma y evite el área inmediata”, señalaron las autoridades locales en una publicación sobre el tiroteo ocurrido en la intersección de 26th Street West y Nicollet Avenue.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo a la agencia AP que la situación seguía “evolucionando”.

Tras el tiroteo, videos difundidos en redes sociales mostraron a varias personas congregadas en el lugar increpando a los agentes federales con gritos de “cobardes” y “go home” (“váyanse a casa”).

El incidente se produce en medio de protestas diarias en las llamadas Ciudades Gemelas, tras la muerte de Renée Good, de 37 años, ocurrida el 7 de enero, cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra su vehículo.

El tiroteo ocurrió además un día después de que miles de manifestantes salieran a las calles de Minneapolis, pese al clima gélido, para protestar contra la represión migratoria y exigir la retirada de las fuerzas federales.

La versión del Departamento de Seguridad Nacional

Según el DHS, “a las 9:05” (hora local), mientras sus agentes “llevaban a cabo una operación específica en Minneapolis” contra un migrante irregular supuestamente “buscado por agresión violenta”, un individuo se acercó a los agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, presuntamente, con esta pistola que aparece en el comunicado de la agencia.

“Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero éste se resistió violentamente”, indicó el departamento, sin dar detalles preliminares sobre lo que calificó como “enfrentamiento armado”.

Entonces, de acuerdo a la versión de la cartera, “temiendo por su vida y por la vida y la seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los médicos que se encontraban en el lugar prestaron inmediatamente asistencia médica al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar”.

La agencia, dirigida por la secretaria Kristi Noem, indicó que el sospechoso “tenía dos cargadores” para su arma y “no llevaba identificación, por lo que su lectura de los hechos apunta a que “se trataba de una situación en la que el individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”.

Jefe de Policía de Minneapolis: la víctima era un ciudadano estadounidense

El hombre que murió a tiros este sábado en Minneapolis era blanco y ciudadano estadounidense, según el jefe de Policía de la ciudad, Brian O’Hara.

O’Hara también dijo, durante una rueda de prensa, que la víctima era propietaria legal de un arma y que contaba con permiso para portarla. “Entendemos que varios agentes estuvieron involucrados en el tiroteo”, añadió el oficial.

No obstante, instó a los manifestantes a permanecer de forma pacífica y a no destruir la ciudad, al tiempo que especificó que la información sobre los hechos era limitada.

