  • Cotizaciones
    sábado 24 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Agentes federales de Estados Unidos matan a una segunda persona durante la ofensiva migratoria en Minneapolis

    Agentes federales de inmigración dispararon contra otra persona en Minneapolis, denunció el gobernador Tim Walz, quien calificó el hecho de “horrible” en medio de la ofensiva migratoria de Donald Trump

    Un manifestante es arrestado mientras la gente se reúne después de que agentes de ICE dispararon a alguien varias veces mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota, EE.UU., el 24 de enero de 2026.

    Un manifestante es arrestado mientras la gente se reúne después de que agentes de ICE dispararon a alguien varias veces mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota, EE.UU., el 24 de enero de 2026.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El gobernador de Minnesota, Tim Walz, afirmó el sábado que agentes federales de inmigración desplegados en Minneapolis como parte de una amplia ofensiva migratoria estuvieron involucrados en “otro tiroteo atroz”, menos de tres semanas después del tiroteo fatal de Renée Good, ocurrido durante una operación federal.

    Walz expresó su indignación en redes sociales tras el incidente registrado en el sur de Minneapolis, calificándolo de “repugnante” y pidió a la administración del presidente Donald Trump que ponga fin a las operaciones federales de control migratorio en el estado.

    Leé además

    Delcy Rodríguez, hablando durante un acto de gobierno el viernes 23 de enero de 2026, en Caracas (Venezuela). 
    Venezuela

    Delcy Rodríguez prometió a la Casa Blanca colaboración tras la caída de Maduro, según ‘The Guardian’

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
    Video
    Tensión en el Caribe

    El apoyo petrolero de México a Cuba pone a prueba la relación con Washington

    Por France 24

    “Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro terrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana”, escribió el gobernador en su cuenta de X.

    Inicialmente, autoridades de Minneapolis informaron que investigaban reportes sobre un hombre que había sido baleado en el sur de la ciudad. Posteriormente, el diario The Star Tribune citó al jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, quien confirmó que “un hombre fue baleado y murió a manos de agentes federales esta mañana en el sur de Minneapolis”.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que los agentes federales dispararon contra un hombre armado. Según la agencia, el individuo portaba un arma de fuego y dos cargadores, que fueron recuperados en el lugar.

    Las autoridades federales no han identificado públicamente al hombre ni han dado detalles sobre las circunstancias que precedieron al uso de la fuerza, incluyendo cómo se produjo el contacto inicial con los agentes.

    “Pedimos al público que mantenga la calma y evite el área inmediata”, señalaron las autoridades locales en una publicación sobre el tiroteo ocurrido en la intersección de 26th Street West y Nicollet Avenue.

    La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo a la agencia AP que la situación seguía “evolucionando”.

    Embed - Bystander video shows federal officers shoot, kill man in south Minneapolis

    Tras el tiroteo, videos difundidos en redes sociales mostraron a varias personas congregadas en el lugar increpando a los agentes federales con gritos de “cobardes” y “go home” (“váyanse a casa”).

    El incidente se produce en medio de protestas diarias en las llamadas Ciudades Gemelas, tras la muerte de Renée Good, de 37 años, ocurrida el 7 de enero, cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra su vehículo.

    El tiroteo ocurrió además un día después de que miles de manifestantes salieran a las calles de Minneapolis, pese al clima gélido, para protestar contra la represión migratoria y exigir la retirada de las fuerzas federales.

    Embed - ¿Quién es Gregory Bovino? El único agente del ICE que muestra su rostro • FRANCE 24 Español

    La versión del Departamento de Seguridad Nacional

    Según el DHS, “a las 9:05” (hora local), mientras sus agentes “llevaban a cabo una operación específica en Minneapolis” contra un migrante irregular supuestamente “buscado por agresión violenta”, un individuo se acercó a los agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, presuntamente, con esta pistola que aparece en el comunicado de la agencia.

    “Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero éste se resistió violentamente”, indicó el departamento, sin dar detalles preliminares sobre lo que calificó como “enfrentamiento armado”.

    Entonces, de acuerdo a la versión de la cartera, “temiendo por su vida y por la vida y la seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los médicos que se encontraban en el lugar prestaron inmediatamente asistencia médica al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar”.

    La agencia, dirigida por la secretaria Kristi Noem, indicó que el sospechoso “tenía dos cargadores” para su arma y “no llevaba identificación, por lo que su lectura de los hechos apunta a que “se trataba de una situación en la que el individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”.

    Embed - Estallan protestas en Minneapolis tras las acciones del ICE contra la comunidad migrante

    Jefe de Policía de Minneapolis: la víctima era un ciudadano estadounidense

    El hombre que murió a tiros este sábado en Minneapolis era blanco y ciudadano estadounidense, según el jefe de Policía de la ciudad, Brian O’Hara.

    O’Hara también dijo, durante una rueda de prensa, que la víctima era propietaria legal de un arma y que contaba con permiso para portarla. “Entendemos que varios agentes estuvieron involucrados en el tiroteo”, añadió el oficial.

    No obstante, instó a los manifestantes a permanecer de forma pacífica y a no destruir la ciudad, al tiempo que especificó que la información sobre los hechos era limitada.

    Con AP, Reuters y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Unión Europea

    Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay destaca acceso privilegiado de principales productos y defensa de los monopolios estatales

    Por Guillermo Draper
    Criptoactivos

    Pronósticos de “recuperación” del bitcoin para este año; ¿menos volátil por inversores institucionales?

    Por Redacción Búsqueda
    Receso parlamentario

    La oposición promueve un “verano caliente” en la Comisión Permanente, con citaciones e interpelaciones

    Por Leonel García
    Bienestar animal

    El gobierno formó un grupo asesor honorario en busca de un consenso que combine jineteadas y bienestar animal

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Manifestantes protestan, el miércoles 21, contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur en las afueras del Parlamento Europeo.

    El gobierno mantiene objetivo de ratificar el acuerdo UE-Mercosur y así sumar presión a los europeos para que avancen

    Por Guillermo Draper
    ¿Qué está pasando en Piriápolis?

    ¿Qué está pasando en Piriápolis?

    Por Milene Breito Pistón
    Un manifestante es arrestado mientras la gente se reúne después de que agentes de ICE dispararon a alguien varias veces mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota, EE.UU., el 24 de enero de 2026.
    Video

    Agentes federales de Estados Unidos matan a una segunda persona durante la ofensiva migratoria en Minneapolis

    Por France 24
    Carlos Negro durante la colocación de una placa de la memoria en la antigua Jefatura y Cárcel Central de Montevideo.

    Ministro del Interior protagonizó accidente de tránsito: preocupación en el oficialismo y pedidos de renuncia o disculpas en la oposición

    Por Redacción Búsqueda