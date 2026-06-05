La FIFA cambia las reglas y prohíbe llevar botellas de agua a los estadios

Hasta el mes pasado, el código de conducta oficial de la FIFA para los estadios del Mundial de Norteamérica incluía la siguiente cláusula: "Para evitar dudas, se podrán introducir en el estadio botellas de plástico vacías, transparentes y reutilizables" de hasta un litro de capacidad.

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Este miércoles, sin embargo, el medio digital The Athletic reportó que esas directrices se habían modificado para prohibir explícitamente las botellas reutilizables. "Para evitar dudas, no se podrán introducir botellas de agua reutilizables en el estadio", señala la versión actualizada del código de conducta para los estadios.

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En un comunicado, un portavoz de la FIFA dijo que el cambio de normativa se adoptó por motivos de seguridad. "La FIFA está comprometida con la protección de la salud y la seguridad de todos los jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y miembros del personal", señaló el organismo.

"La FIFA tomó la decisión de prohibir las botellas para prevenir riesgos y posibles lesiones a los jugadores y asistentes. Las botellas del exterior ya están prohibidas en varios de estos recintos por motivos de seguridad, y la FIFA está aplicando esta medida en todos los estadios del torneo", agregó. El agua embotellada dentro del recinto se venderá a precios que "se mantienen en línea con otros eventos celebrados en cada estadio", apuntó.

En el Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado en Estados Unidos, donde los aficionados se quejaron de temperaturas abrasadoras, también se prohibió a los hinchas llevar botellas de agua a los estadios.

Cortes obligatorios siembran dudas

Expertos señalan que los aficionados pueden enfrentarse a riesgos para la salud debido al calor extremo en los estadios al aire libre durante el torneo. Según la FIFA, se dispondrá de sistemas de vaporización, ventiladores, puntos de hidratación y carpas de refrigeración en "el perímetro del estadio".

Por otra parte, se decidió implementar una pausa obligatoria de hidratación de tres minutos en la mitad de cada tiempo. La FIFA lo justifica por la salud de los jugadores, pero al autorizar a los difusores a incluir publicidad, ha alimentado las sospechas de querer generar todavía más dinero en un Mundial cuyos ingresos se estiman ya en cerca de 4.000 millones de dólares, una cifra muy superior a los 2.900 millones de Catar 2022.

En lo deportivo, el cambio no pasará desapercibido, puesto que, como explicó el seleccionador francés Didier Deschamps, "puede ayudarte si no estás en un buen momento, pero si estás cerca de doblegar al adversario", entonces, "esos tres minutos lo cortan todo".

El aumento del número de países clasificados de 32 a 48 ya de por sí convertía a este torneo, organizado por primera vez en tres países, en una edición desmesurada, que parece dar un paso más del fútbol hacia el deporte espectáculo.

Con AFP

FUENTE:RFI