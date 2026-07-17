Mundial 2026: show de medio tiempo XXL con Shakira, Madonna y Justin Bieber

No es un hecho, pero la FIFA anunció que estudia cambiar el formato del tiempo medio de 15 a 30 minutos. La final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey podría cambiar las reglas dándole un espacio más amplio a los artistas. Shakira, Madonna y Justine Bieber son algunos de los artistas que pondrán a bailar a todo el mundo

Al frente de este show de dimensiones nunca antes vista estará Chris Martín, el vocalista de Coldplay, acompañado de PS22 Chorus. También estarán Burna Boy, Gustavo Dudamel, además de las estrellas Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS.

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El evento busca recaudar 100 millones de dólares para programas educativos.

La FIFA insiste en que el show durará 11 minutos, pero es probable que los 15 minutos tradicionales de descanso en el fútbol no se respeten. El montaje y desmontaje del escenario requiere más tiempo. Otros artistas que también aparecerán en escena son Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini. El himno estadounidense estará a cargo de Jennifer Hudson.

Algunos críticos consideran que esta prolongación corta el ritmo del juego y que podría ser una táctica de la organización para aumentar sus ingresos con publicidad. En realidad son los canales de televisión los que venden sus espacios. Por ejemplo, si una marca quiere pautar 30 segundos en la pausa de hidratación de la final puede costarle hasta 250.000 dólares.

La FIFA no ha confirmado el cambio de reglas, pero no sería la primera vez que el medio tiempo se extiende, como fue el caso en la Mundial de Clubes entre el Chelsea y el PSG: el descanso duró 24 minutos. El organismo tiene el poder de decidir sobre sus propias reglas y los que participan en su torneo deben acatarlas.