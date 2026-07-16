“Las Malvinas son argentinas”: ¿se expone la selección de Messi a una sanción de la FIFA?

Una celebración en el escenario deportivo dispara las tensiones entre Argentina y Reino Unido.

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El histórico reclamo sobre la soberanía de las islas Malvinas, para los hispanohablantes, y Falkland Islands para los anglosajones, vuelve a ser un punto de fricción a los dos lados del Atlántico luego de que el gobierno británico pidiera a la FIFA abrir una investigación a la selección de Lionel Messi.

¿La razón de la controversia? Todo estalló tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra el miércoles en Atlanta, cuando varios futbolistas celebraron con una pancarta entregada desde las tribunas que reivindicaba la soberanía argentina sobre el archipiélago del Atlántico Sur.

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Downing Street confirmó este jueves 15 de julio que el primer ministro británico, Keir Starmer, apoya la solicitud formulada por el secretario de Comercio, Peter Kyle, para que la FIFA determine si se infringieron las normas que prohíben mensajes políticos en competiciones internacionales.

“Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Malvinas sí lo son (...) La autodeterminación reside en los isleños y nuestro compromiso con las Malvinas jamás flaqueará”, afirmó un portavoz del gobierno británico.

Jogadores argentinos mostram bandeira com a frase “As Malvinas são nossas”.



A Fifa havia proibido manifestações sobre o assunto no jogo de hoje. pic.twitter.com/grtQvYPkpS — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) July 15, 2026

Consultado sobre la final del próximo domingo 19 de julio, en la que Argentina se enfrentará a España, el vocero añadió que Starmer “les desea lo mejor a ambos equipos, especialmente a España”.

Kyle calificó la exhibición de la pancarta como una “flagrante violación” de los principios que, según sostuvo, separan la política del fútbol. “Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”, declaró a la cadena británica BBC.

La polémica, sin duda, escala al plano político y el mandatario argentino, Javier Milei, expresó su pleno respaldo al reclamo de los jugadores de su país al señalarlo de “Válido y lícito”.

Lionel Messi, de Argentina, abandona el campo celebrando la victoria de su equipo en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER

¿Qué señalan las reglas y cuáles son los precedentes?

El reglamento de la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes de carácter político, ideológico, religioso u ofensivo dentro de los estadios. El Código de Conducta para los estadios y las disposiciones disciplinarias del organismo contemplan sanciones económicas y, en algunos casos, suspensiones para jugadores o federaciones.

Existen antecedentes para situaciones similares, por lo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se expone a sanciones que van desde una advertencia, hasta multa económica para la federación o los futbolistas involucrados, e incluso una suspensión deportiva.

En 2014, la AFA fue multada después de que algunos jugadores mostraran una pancarta con el mismo lema antes del Mundial de Brasil.

Los jugadores argentinos posan junto a la pancarta "Las Malvinas son argentinas", antes de un partido amistoso contra Eslovenia en Buenos Aires previo al Mundial 2014.

Asimismo, el futbolista surcoreano Park Jong-woo recibió una suspensión de dos partidos clasificatorios para la Copa del Mundo tras exhibir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 un mensaje sobre la disputa territorial entre Corea del Sur y Japón por los islotes Dokdo.

Más recientemente, la FIFA sancionó a Serbia durante el Mundial de Catar 2022 por la exhibición de una pancarta relacionada con Kosovo. En Europa, la UEFA suspendió en 2024 a los españoles Rodri y Álvaro Morata por cánticos vinculados a la reivindicación española sobre Gibraltar.

Especialistas en reglamentación deportiva señalan que, si la FIFA abre un expediente, una eventual resolución probablemente llegaría después de la final, siguiendo la práctica habitual del organismo en casos disciplinarios durante grandes torneos.

Una disputa histórica que trasciende el deporte

La cuestión de las islas Malvinas/Falkland Islands continúa siendo uno de los principales puntos de fricción entre Argentina y el Reino Unido.

Geográficamente están cerca de Argentina y ese país sostiene que heredó la soberanía de las islas tras independizarse de España en 1816 y considera que el Reino Unido ocupó ilegalmente el territorio en 1833. Londres, por su parte, sostiene que sus derechos sobre el archipiélago se remontan al siglo XVIII y defiende el principio de autodeterminación de los aproximadamente 3.500 habitantes de las islas.

La disputa derivó en una guerra de diez semanas en 1982, desencadenada tras la ocupación del territorio por la dictadura militar argentina. El conflicto dejó 649 militares argentinos muertos, 255 británicos y tres civiles isleños, y concluyó con la recuperación del control británico del archipiélago.

La rivalidad futbolística entre ambos países ha estado marcada desde entonces por ese antecedente histórico, desde el recordado enfrentamiento en el Mundial de México 1986, cuando el triunfo del seleccionado argentino frente a Inglaterra, que incluyó la icónica y denominada “mano de Dios”, fue visto como una revancha en el campo de juego por lo ocurrido en plano geográfico y político, hasta el reciente cruce en Estados Unidos. Una herida que no ha cerrado y se reabre en este Mundial.

Tras la semifinal, el defensor Lisandro Martínez afirmó que el equipo no podía “defraudar al pueblo argentino”, mientras que el mediocampista Leandro Paredes describió la guerra como “una parte triste” de la historia de su país y aseguró que el encuentro “no era solo un partido de fútbol”.

En contraste, antes del partido, el seleccionador Lionel Scaloni había insistido en que no debía mezclarse la política con el deporte. “Es un partido de fútbol. No podemos confundir las cosas”, señaló.

Política vs. deporte: ¿dónde se cruza la línea?

El episodio ocurre en un contexto de renovadas fricciones diplomáticas entre ambos países. En las últimas semanas, Argentina cuestionó el paso del patrullero británico HMS Medway por aguas que considera propias durante una travesía entre las islas y Chile.

El gobierno británico rechazó las acusaciones y sostuvo que el buque realizaba una misión logística vinculada al apoyo de operaciones científicas en la Antártida, asegurando que actuó “en pleno cumplimiento del derecho internacional”.

La final del Mundial, prevista para el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey, contará previsiblemente con la presencia de diversas autoridades internacionales, entre ellas el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente argentino, Javier Milei.

Mientras tanto, la decisión sobre si la celebración argentina derivará en una sanción queda en manos del máximo organismo del fútbol mundial, que vuelve a enfrentar el desafío de definir dónde termina la expresión simbólica de una identidad nacional y dónde comienza la actividad política en el deporte.

Con Reuters, AP

FUENTE:FRANCE24