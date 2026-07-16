Gracias, Gianni

La poderosa atracción que ejerce sobre los seres humanos (tanto en la comarca como en el planeta) el campeonato mundial de fútbol es tan indubitable como contundente.

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Más allá de la paupérrima experiencia del descombinado uruguayo (que al menos logró destacarse al ubicar al golero Muslera entre los principales goleadores del torneo), los enfrentamientos deportivos dentro de los campos de juego son tema corriente en muchos ámbitos. También lo son y lo han sido los que se registraron, y se registrarán, entre las hinchadas rivales, y, a veces, también entre facciones dentro de la misma hinchada, determinando un intenso involucramiento entre la gente, sin distinciones.

No hay cola en la feria en la que uno no escuche diálogos como “¿vio, Pocha, el patadón que le metió el defensa de Bosnia Herzegovina al número 9 de Haití? ¡Una vergüenza, mire!”, seguido de “¡claro que lo vi, Tota! ¡Más que tarjetas rojas, debería haber tarjetas violeta para sacar a una bestia así de la cancha y meterlo preso!”. Y ni que hablar de otros diálogos en la tea house La Glicina en Flor, en pleno Carrasco, donde se escucharon diálogos, como, por ejemplo, “¡Marietta, el juez eslovaco es divino, pero cobra cualquier cosa! ¿Vos viste el offside que le cobró a Cabo Verde cuando le iba a hacer un gol a Curaçao? Ese juez es muy buen mozo, me hace acordar a Tom Cruise, pero el silbato le queda grande…”. “¡Ay, sí, Pichona, es divino ese juez, pero debería estar en un juzgado y no arbitrando partidos… ¿vos sabés si esos jueces de fútbol son los mismos que los de los juzgados? Porque yo siempre me pregunto si no serán los mismos…”.

Pero el tema en la cabeza de Fortunato no era el mismo. Estaba sentadito en su sillón, saltando de un canal deportivo a otro, profiriendo los más violentos epítetos contra Messi, Infantino, la FIFA, las tarjetas del color que fueran, los fouls no cobrados y todos los demás condimentos que han sazonado este escandaloso campeonato mundial.

Diga que ya era tarde, Fortunato estaba cansado, y los resúmenes de la jornada lo calentaban en reiteración real. Pasaba de un insólito caso al otro, y sus párpados luchaban para quedarse abiertos mientras aparecían más y más casos increíbles. El último que creyó ver antes de quedarse casi dormido fue el de la llamada de Trump a Infantino para que le levantaran la tarjeta roja al 9 de Estados Unidos, cosa que Infantino hizo en el menor tiempo posible, tranquilizando así al mandatario más multifacético que el mundo ha dado desde los tiempos de Alejandro Magno.

Fortunato entonces creyó escuchar que el Pacha le sugería a Orsi que lo llamara a Trump, ya que habían quedado en tan buenas relaciones desde que nuestro presidente subió a visitar un portaviones estadounidense hace unas semanas.

—Yama —le pareció oír a Fortunato—, si esta bestia de Trump le hizo anular la tarjeta roja al grone de los gringos, por ahí si lo llamás, le pide a Infantino que anulen la serie en la que jugó Uruguay por faltas no cobradas por los jueces, y capaz que terminamos jugando la final contra Francia el domingo…

—¿Vos creés? —creyó oír Fortunato a Orsi respondiendo a la iniciativa—, ¡si hay que llamar, lo llamo, claro!

Desde la tele pasaban entonces una noticia de último momento, por la que se informaba que el presidente uruguayo había llamado a su colega estadounidense y le había planteado la arriesgada iniciativa del secretario de la Presidencia.

—Se informa que Trump —dijo el informativista— le aseguró al presidente uruguayo que con mucho gusto llamaría a Infantino para pedirle que la FIFA descalificara a los rivales de Uruguay y le otorgara la clasificación directa a la final, para enfrentarse por el título con el ganador de Francia-España, pero que para eso Uruguay tenía que romper relaciones con Cuba, Nicaragua y Venezuela, que aunque ya estuviera intervenida, la banda chavista seguía a cargo de todo. Se informa que el presidente Orsi decretó de inmediato la ruptura de relaciones solicitada, y que habría consultado, asimismo, si Trump quería que Uruguay también expulsara al embajador español y anunciara la ruptura de relaciones con España, y con cualquier otro país que el presidente Trump quisiera.

—Se informa que el presidente Trump aceptó el acuerdo y le pidió a Orsi que lo de España quedara en el tintero por el momento. Eso sí —prosiguió el informativista—, Trump le sugirió a Orsi que pensara en ofrecerle a Infantino un puesto en el gobierno uruguayo, ya que era un hecho que, terminado el Mundial, la FIFA lo expulsaría por el cúmulo de irregularidades cometidas durante el campeonato. El gobierno argentino y la Asociación de Fútbol Argentino ya han propuesto a Claudio el Chiqui Tapia como sucesor de Infantino en la FIFA. Asimismo, Trump le ha dicho a Orsi que Infantino ya no tiene más utilidad para Messi y sus compañeros de equipo después de la derrota de Argentina contra Inglaterra en las semifinales.

La noticia culminó con la información de que el presidente Orsi había llevado a cabo una revolucionaria reforma política y que había destituido a todos sus ministros y a los integrantes de la Secretaría de la Presidencia, designando a Gianni Infantino como primer ministro, a cargo de la selección de las empresas privadas internacionales que llevarán a cabo la construcción de la represa de Casupá, el sistema del tránsito en Montevideo, con túnel subterráneo incluido, la reconstrucción del Estadio Centenario para el Mundial de 2030, la privatización total del Puerto de Montevideo —con la sustitución de los trabajadores portuarios uruguayos por chinos y tailandeses sin derecho a huelga— y algunas obras más, tales como la privatización del PIT-CNT, al que habría transformado en una empresa a cargo de la recolección de basura en Montevideo.

Fortunato se levantó del sillón medio dormido y marchó para su cama. Mientras caminaba, pensó para sus adentros: “no sé si todo esto habrá sido un sueño, pero lo que sí sé es que si el Gianni se encarga de toda esa lista de cosas, que las hace funcionar, las hace, sí, señor…”.