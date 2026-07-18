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El baño de los dioses, la imagen que anticipó una final del Mundial

Casi diecinueve años después de aquella foto en la que Lionel Messi bañaba a un bebé llamado Lamine Yamal, ambos se enfrentarán este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario de la final de la Copa del Mundo

Lionel Messi junto a Lamine Yamal bebé en la famosa foto de 2007.

Lionel Messi junto a Lamine Yamal bebé en la famosa foto de 2007.

FOTO

Joan Monfort / Fundación del Barcelona
Búsqueda | France 24
Por France 24

La historia del fútbol está llena de coincidencias extraordinarias, pero pocas tan sorprendentes como la que une a Lionel Messi y Lamine Yamal. Todo salió a la luz en 2024, cuando Mounir Nasraoui, padre del futbolista español, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram.

En la imagen aparecía un bebé disfrutando de un baño de espuma en un pequeño balde de plástico, acompañado por su madre, Sheila Ebana, y por un joven de apenas 20 años, de cabello largo y sonrisa tímida.

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Aquel joven era Messi.

La fotografía había sido tomada en setiembre de 2007 para un calendario solidario organizado por el diario Sport y Unicef, pero permaneció como un recuerdo familiar durante casi dos décadas, hasta que volvió a ver la luz y adquirió un significado inesperado.

“Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos hacerlo en la Finalissima”, dijo Lamine Yamal entre risas en una reciente entrevista con DAZN al contemplar la imagen. Su deseo, casi dos años después, se ha hecho realidad.

La interacción incómoda que predijo el futuro

“No hay dinero que pague una foto como esa”, confiesa Joan Monfort, el fotógrafo que captó aquella escena y que reconstruyó la historia para EFE. Durante años no supo quién era el bebé de ocho meses que aparecía en la imagen. Fue un antiguo compañero de redacción quien le hizo notar la extraordinaria coincidencia.

La sesión tampoco tuvo nada de excepcional. No se realizó en un estudio profesional: Monfort improvisó un fondo granate, montó la iluminación y fotografió a las familias elegidas en un sorteo organizado en el barrio de Rocafonda, en Mataró, para participar en el calendario solidario.

“La casualidad los unió”, resume el fotógrafo. “Si la familia hubiera podido elegir en 2007, seguramente habría preferido a Ronaldinho, Xavi o Iniesta. Messi todavía no era la superestrella en la que se convirtió después”.

Monfort también recuerda la timidez del entonces futbolista de 20 años durante el encuentro con el pequeño Lamine. “Seguramente era el primer bebé que Leo tenía en brazos y, claro, la interacción entre ambos fue complicada”, relata sobre una sesión que, casi dos décadas después, dio origen a una de las imágenes más simbólicas del fútbol y a la historia que hoy muchos conocen como el “baño de los dioses”.

Hinchas del Barcelona con las camisetas de Messi y Yamal.

Hinchas del Barcelona con las camisetas de Messi y Yamal.

El dorsal 19 y la batalla por la gloria eterna

La final de este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ofrece un desenlace difícil de imaginar cuando aquella fotografía fue tomada en 2007.

Messi, que cumplió 39 años durante el torneo, lidera a una generación que busca cerrar su ciclo con un nuevo título mundial. Enfrente estará Yamal, que celebró su 19.º cumpleaños el pasado 13 de julio y disputará la final con el dorsal 19, el mismo número que Messi llevó en el FC Barcelona antes de heredar el histórico 10.

Casi dos décadas después de aquella sesión fotográfica en Cataluña, el hombre que sostenía en brazos a un bebé y ese mismo niño convertido en una de las grandes figuras del fútbol mundial se enfrentarán por el trofeo más importante del deporte. Una imagen que parecía una simple anécdota terminó anticipando una de las finales más simbólicas de la historia de los Mundiales.

Con EFE

FUENTE:FRANCE24

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