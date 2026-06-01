  • Cotizaciones
    martes 02 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El extraordinario “club de los seis”

    No es fácil jugar en cinco mundiales de fútbol, pero hacerlo en seis representa una hazaña deportiva solo al alcance de un puñado de “hombres milagro” en los que se combina trabajo, talento, compromiso, inteligencia y muchísima ambición

    Messi y Cristiano durante un partido de las selecciones de Argentina y Portugal.

    Messi y Cristiano durante un partido de las selecciones de Argentina y Portugal.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Galería
    Por Redacción Galería

    El Mundial 2026, que se celebrará por primera vez en tres países, Estados Unidos, Canadá y México, será testigo de una gesta inédita: Guillermo Memo Ochoa, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi disputarán seis copas del mundo, es decir, han sido convocados durante más de dos décadas por sus respectivas selecciones, México, Portugal y Argentina.

    Ronaldo, 41 años, Messi, que cumplirá 39 durante el Mundial -el 24 de junio- y Memo Ochoa que dará su 41 vuelta al sol también durante la competición -el 13 de julio- suman en conjunto 121 años.

    Leé además

    El seleccionador neerlandés de fútbol de Curazao, Dick Advocaat, dirige la sesión de entrenamiento de su equipo en el campo del SJC en Noordwijk el 25 de mayo de 2026, antes de su primera participación en la Copa Mundial de la FIFA.
    Video
    Financial Times

    Cómo hizo para clasificar el país más pequeño que llegó al Mundial

    Por Simon Kuper
    Alanis Morissette.
    Video
    Mundial 2026

    Maná, Katy Perry y Alanis Morissette, en la triple ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol

    Por RFI
    Memo-Ochoa
    Guillermo Memo Ochoa, experimentado arquero de la selección de México.

    Guillermo Memo Ochoa, experimentado arquero de la selección de México.

    El crack portugués, el primero en marcar en cinco Mundiales

    Cristiano Ronaldo nació el 5 de febrero de 1985. Pocos futbolistas logran mantenerse a un nivel tan envidiable a esa edad. La mayoría, con excepción de los arqueros, generalmente se retiran mucho antes.

    CR7 se estrenó hace 20 años ante Irán en el Mundial de Alemania en 2006. Desde entonces no ha faltado a la cita en ninguna copa del mundo, con un total de ocho goles en 22 partidos.

    Con un gol de penal en Alemania 2006, otro en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014, más cuatro en Rusia 2018 y uno en Catar 2022, Ronaldo está a tan solo dos tantos de los nueve que logró la “pantera negra” Eusebio en Inglaterra'66.

    CR7 se ha convertido además en el primer hombre de la historia en ver puerta en cinco Copas Mundiales, después de meter un gol de penal ante Ghana en el primer partido de Portugal en Catar 2022.

    Cinco balones de oro, cinco premios de la FIFA a Mejor Jugador del Mundo, cuatro botas de oro, cinco Champions League y tres Premier Leagues, son algunos de los innumerables triunfos que atesora la inmortal leyenda portuguesa.

    Embed - Cristiano Ronaldo was UNSTOPPABLE at 2006 World Cup

    El hombre récord

    Nacido en Rosario (Santa Fe, Argentina) el 24 de junio de 1987, Lionel Messi liderará de nuevo el plantel con el que la albiceleste defenderá la corona conquistada en Catar 2022.

    El ocho veces Balón de Oro -el futbolista con más galardones en la historia de este premio- podrá seguir haciendo historia en el torneo. En la final de hace cuatro años ya se convirtió en el jugador con más partidos y minutos en la historia de los Mundiales.

    Messi acumula 193 partidos, 112 goles y 59 asistencias con la selección argentina. Superó al alemán Lothar Matthäus como el futbolista con más apariciones en Copas del Mundo (26) y es el máximo goleador argentino en los Mundiales, con trece tantos, a tres del récord del alemán Miroslav Klose, con 16 goles; dos del brasileño Ronaldo Nazario (15) y uno del alemán Gerd Muller (14).

    Embed - Lionel Messi World Cup 2006 HD

    El crack argentino y CR7 están empatados a cinco mundiales con el alemán Lothar Matthäus y con tres leyendas mexicanas: el portero Antonio Toto Carbajal, el defensa Rafa Márquez y el centrocampista Andrés Guardado.

    Aunque Gianluigi Buffon y el arquero azteca Guillermo Memo Ochoa también han estado presentes con sus selecciones en cinco Copas del Mundo, solo llegaron a jugar en cuatro y tres ediciones respectivamente.

    Empatados con Buffon están Luka Modric, el portero alemán Manuel Neuer y el japonés Yuto Nagatomo Yuto, que podrían disputar su quinto Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. En el caso de Nagatomo, sería el primer futbolista asiático en conseguirlo.

    Hace unos días Messi compartió otro récord con el jugador luso: su patrimonio neto ha superado la barrera de los mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

    Esto le sitúa al nivel de su rival de toda la vida, ya que CR7 se convirtió en el primer milmillonario de este deporte tras fichar por el Al-Nassr FC de la Liga Profesional de Arabia Saudí en 2023.

    Embed - GUILLERMO OCHOA enters the game as CAPTAIN | Mexico 1-0 Australia | International Friendly 2026

    Uno de los grandes nombres del fútbol mexicano

    A diferencia de Messi y Ronaldo, que rodaron el balón sobre el césped en los cinco mundiales anteriores, Guillermo Memo Ochoa (actual jugador del AEL Limassol de Chipre) participó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, pero no le dieron minutos en los de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en donde fue suplente.

    En unas recientes declaraciones, reconoció que no es fácil mantener la constancia y la regularidad para ser llamado en seis mundiales, pero asegura que la ilusión es la misma que en el primer campeonato y que, de cara a 2026, se lo propuso como un reto personal.

    La leyenda del fútbol mexicano tiene en su palmarés con México seis Copas Oro, la medalla de bronce ganada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de la Copa de Bélgica obtenida con el Standard Lieja y el Clausura con el Club América.

    Y lo que es más importante: el hambre sigue intacta.

    FUENTE:EFE REPORTAJES

    Selección semanal
    Fútbol Uruguayo

    Tenfield volverá a reunirse con la AUF para reclamar la eliminación del usuario único en el ‘streaming’

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Turismo

    A días de cerrar el llamado, hay dos interesados en parador gestionado con pérdidas por el PIT-CNT

    Por Redacción Búsqueda
    Delitos de Lesa Humanidad

    Caja militar suspendió el pago de pensiones a cuatro exmilitares prófugos en el exterior

    Por Macarena Saavedra
    Impuestos

    La DGI empezó a advertir a contribuyentes por inconsistencias en declaraciones del IRAE

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi.

    Orsi entregó un auto donado para su campaña electoral como parte del pago de la camioneta Hyundai

    Por  Guillermo Draper,  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    El ministro Castillo en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que empezó este lunes en Ginebra.

    Uruguay fue incluido en la “lista corta” de la OIT por incumplimiento de convenio

    Por Redacción Búsqueda
    Contenedores para comercio exterior en el Puerto de Montevideo.

    Exportaciones de Uruguay a la Unión Europea cayeron 20% en mayo, en el primer mes de vigencia del acuerdo

    Por Redacción Búsqueda
    El ministro Oddone en su visita a la sede de la OCDE, en París, a fines del año pasado.

    Ministro Gabriel Oddone viajó a la OCDE en París antes de presentar la ley de competitividad

    Por Ismael Grau