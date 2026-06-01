El extraordinario “club de los seis”

El Mundial 2026 , que se celebrará por primera vez en tres países, Estados Unidos, Canadá y México, será testigo de una gesta inédita: Guillermo Memo Ochoa, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi disputarán seis copas del mundo, es decir, han sido convocados durante más de dos décadas por sus respectivas selecciones, México, Portugal y Argentina.

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Ronaldo, 41 años, Messi, que cumplirá 39 durante el Mundial -el 24 de junio- y Memo Ochoa que dará su 41 vuelta al sol también durante la competición -el 13 de julio- suman en conjunto 121 años.

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Cristiano Ronaldo nació el 5 de febrero de 1985. Pocos futbolistas logran mantenerse a un nivel tan envidiable a esa edad. La mayoría, con excepción de los arqueros, generalmente se retiran mucho antes.

CR7 se estrenó hace 20 años ante Irán en el Mundial de Alemania en 2006. Desde entonces no ha faltado a la cita en ninguna copa del mundo, con un total de ocho goles en 22 partidos.

Con un gol de penal en Alemania 2006, otro en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014, más cuatro en Rusia 2018 y uno en Catar 2022, Ronaldo está a tan solo dos tantos de los nueve que logró la “pantera negra” Eusebio en Inglaterra'66.

CR7 se ha convertido además en el primer hombre de la historia en ver puerta en cinco Copas Mundiales, después de meter un gol de penal ante Ghana en el primer partido de Portugal en Catar 2022.

Cinco balones de oro, cinco premios de la FIFA a Mejor Jugador del Mundo, cuatro botas de oro, cinco Champions League y tres Premier Leagues, son algunos de los innumerables triunfos que atesora la inmortal leyenda portuguesa.

Embed - Cristiano Ronaldo was UNSTOPPABLE at 2006 World Cup

El hombre récord

Nacido en Rosario (Santa Fe, Argentina) el 24 de junio de 1987, Lionel Messi liderará de nuevo el plantel con el que la albiceleste defenderá la corona conquistada en Catar 2022.

El ocho veces Balón de Oro -el futbolista con más galardones en la historia de este premio- podrá seguir haciendo historia en el torneo. En la final de hace cuatro años ya se convirtió en el jugador con más partidos y minutos en la historia de los Mundiales.

Messi acumula 193 partidos, 112 goles y 59 asistencias con la selección argentina. Superó al alemán Lothar Matthäus como el futbolista con más apariciones en Copas del Mundo (26) y es el máximo goleador argentino en los Mundiales, con trece tantos, a tres del récord del alemán Miroslav Klose, con 16 goles; dos del brasileño Ronaldo Nazario (15) y uno del alemán Gerd Muller (14).

Embed - Lionel Messi World Cup 2006 HD

El crack argentino y CR7 están empatados a cinco mundiales con el alemán Lothar Matthäus y con tres leyendas mexicanas: el portero Antonio Toto Carbajal, el defensa Rafa Márquez y el centrocampista Andrés Guardado.

Aunque Gianluigi Buffon y el arquero azteca Guillermo Memo Ochoa también han estado presentes con sus selecciones en cinco Copas del Mundo, solo llegaron a jugar en cuatro y tres ediciones respectivamente.

Empatados con Buffon están Luka Modric, el portero alemán Manuel Neuer y el japonés Yuto Nagatomo Yuto, que podrían disputar su quinto Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. En el caso de Nagatomo, sería el primer futbolista asiático en conseguirlo.

Hace unos días Messi compartió otro récord con el jugador luso: su patrimonio neto ha superado la barrera de los mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Esto le sitúa al nivel de su rival de toda la vida, ya que CR7 se convirtió en el primer milmillonario de este deporte tras fichar por el Al-Nassr FC de la Liga Profesional de Arabia Saudí en 2023.

Embed - GUILLERMO OCHOA enters the game as CAPTAIN | Mexico 1-0 Australia | International Friendly 2026

Uno de los grandes nombres del fútbol mexicano

A diferencia de Messi y Ronaldo, que rodaron el balón sobre el césped en los cinco mundiales anteriores, Guillermo Memo Ochoa (actual jugador del AEL Limassol de Chipre) participó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, pero no le dieron minutos en los de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en donde fue suplente.

En unas recientes declaraciones, reconoció que no es fácil mantener la constancia y la regularidad para ser llamado en seis mundiales, pero asegura que la ilusión es la misma que en el primer campeonato y que, de cara a 2026, se lo propuso como un reto personal.

La leyenda del fútbol mexicano tiene en su palmarés con México seis Copas Oro, la medalla de bronce ganada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de la Copa de Bélgica obtenida con el Standard Lieja y el Clausura con el Club América.

Y lo que es más importante: el hambre sigue intacta.

FUENTE:EFE REPORTAJES