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Llega la moda de Stella McCartney a Uruguay

La esperada colección de moda de Stella McCartney llega a Uruguay el jueves 7 de mayo a través de H&M, con creaciones que reflejan la evolución de la diseñadora y su compromiso con materiales reciclados

Stella McCartney H&M 3

FOTO

H&M
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“Veo esta colección como un recorrido por mi trayectoria en el mundo de la moda. Es una auténtica mezcla de clásicos actuales y algunos de mis antiguos favoritos que reflejan mis primeros pasos en la moda y la evolución de mis rasgos distintivos. Es divertida, enérgica, brillante, alegre y refinada”. Así define Stella McCartney la colección que creó para la cadena multinacional de tiendas de ropa H&M, a 20 años de la primera colaboración entre ambos.

El pasado se une con el presente de la marca británica, al combinar elementos actuales distintivos, como las camisas oversize, las gabardinas amplias y la sastrería, con los primeros éxitos de McCartney, entre ellos, estampados con joyas y tops con frases icónicas. Es así como prendas y accesorios plasman la visión pionera y transgresora de la aclamada diseñadora y activista.

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Stella McCartney
Stella McCartney

Stella McCartney

La colección también incluye vestidos y tops de punto acanalado con la cadena tipo Falabella en el cuello, otros con un atrevido estampado de cerezas de archivo, prendas de fiesta brillantes y vestidos largos con mangas tipo capa, todos atuendos muy característicos de McCartney. Entre los accesorios, se encuentran bolsos al hombro con el logotipo de la marca, totes gigantes y otros más atemporales con detalles de cadena en la correa. También incluye mocasines, con detalles de cadena en la parte delantera; collares y aros, en tonos variados, elaborados con material reciclado.

Como es tradicional para la marca, la colección prioriza la utilización de materiales reciclados. “Hace 20 años, la gente me miraba raro porque hablaba de moda cruelty-free y de materiales alternativos cuando la gente ni siquiera se planteaba estas cuestiones. En aquel entonces, podía resultar bastante solitario impulsar esa agenda. Hoy, entendemos que el mayor impacto ambiental en la moda proviene de los materiales con los que se confecciona la ropa y de cómo se produce”, sostuvo McCartney, y explicó que en esta colección utilizaron algodón orgánico, poliéster reciclado y textiles fabricados a partir de residuos agrícolas, “porque esos materiales reducen el impacto en comparación con las alternativas convencionales”. Incluso la pedrería de las prendas está hecha de vidrio y metal reciclados.

Stella McCartney H&M 2
Stella McCartney H&M 1

En este sentido, la diseñadora, pionera en sustentabilidad, resaltó su preocupación por el consumo consciente y responsable. “Gran parte de mi trabajo inicial giraba en torno a la confianza y la durabilidad, piezas que no seguían las tendencias, sino que eran personales. Este enfoque (...) ahora es aún más relevante, cuando la sobreproducción y los residuos son algunos de los mayores retos de la industria. La ropa no debería ser desechable. Desde el principio, quise que la gente estableciera una relación con lo que lleva puesto”.

De hecho, consultada respecto a las similitudes entre la nueva colección y la primera que hizo en colaboración con H&M, McCartney expresó: “La intención es muy similar, pero las herramientas son completamente diferentes. Desde los inicios de mi marca, he creído que la moda accesible no debe ir a costa de tus valores: nunca he utilizado cuero, plumas, pieles ni pieles exóticas en ninguna de mis colecciones. Lo que no ha cambiado es mi convicción de que la moda puede ser, al mismo tiempo, atractiva, moderna y responsable en la elección de materiales”.

Stella McCartney H&M

En referencia a las piezas que recuerdan momentos icónicos de la moda, McCartney aseguró que “hacer referencia a formas y momentos familiares ayuda a la gente a conectar con la ropa al instante, y esa conexión es realmente importante. Crecí con unos padres que compartían un solo armario, por eso me obsesioné tanto con la sastrería, por ejemplo: difumina cualquier línea entre lo masculino y lo femenino. Si a alguien le encanta una prenda, es más probable que la conserve, la repare y la vuelva a usar”. (..) “Para mí, la moda tiene sentido cuando la creatividad, la emoción y la responsabilidad trabajan juntas”.

Para la diseñadora, volver a colaborar con H&M es una oportunidad para ver lo lejos que han llegado en este tema, pero también ver cuánto queda por hacer. “Aprovechar el alcance de H&M significa que esas opciones no se quedan en un nicho, sino que se vuelven norma”, sentenció.

Las prendas y accesorios de la nueva colección estarán a la venta desde el jueves 7 de mayo en Punta Carretas Shopping y vía web.

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