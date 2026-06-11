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    Netanyahu confirma su candidatura a comicios israelíes, mientras mantiene abiertos sus frentes de guerra

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se postulará para un nuevo mandato este año, anunció su partido político Likud. La confirmación llega después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, junto a quien lanzó la guerra contra Teherán que mantiene en vilo a Medio Oriente, declarara que no sabía si el líder del Estado de mayoría judía buscaría prolongar su tiempo en el poder

    Benjamín Netanyahu.

    Benjamín Netanyahu.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se postulará para un nuevo mandato en las elecciones de este año, según anunció su partido, el Likud, este miércoles 10 de junio.

    En un breve comunicado, el Likud indicó que Netanyahu se presentará a las elecciones legislativas y que “si Dios quiere, obtendrá la victoria”. La fecha de las elecciones aún no se ha anunciado oficialmente, pero deben celebrarse antes del próximo octubre.

    Jonathan Karl, corresponsal jefe de ABC News en Washington, había publicado anteriormente en X un mensaje en el que indicaba que Donald Trump le había afirmado que no sabía si Benjamin Netanyahu se postularía de nuevo para dirigir a Israel.

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    “No lo sé, ha tenido una carrera extraordinaria. ¿Quiere continuar?”, se preguntaba el mandatario estadounidense, citado por el periodista.

    Las próximas elecciones israelíes serán las primeras desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que constituyó el mayor fracaso del gobierno en materia de seguridad y precipitó la escalada bélica del Estado hebreo contra la Franja de Gaza.

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    Un mandato convulso

    Benjamin Netanyahu ha vivido un mandato convulso desde su regreso al poder, en diciembre de 2022, al frente de la coalición más de derecha de la historia de Israel. En particular, tuvo que hacer frente a importantes manifestaciones antes de que lanzara la renovada ofensiva a gran escala contra los palestinos en Gaza, así como la guerra contra Irán y los ataques al Líbano.

    Varias encuestas han pronosticado que su coalición no logrará obtener la mayoría en las próximas elecciones.

    Según un sondeo publicado el 9 de junio por el grupo de reflexión Israel Democracy Institute, con sede en Jerusalén, el 61 % de la población israelí considera que Benjamin Netanyahu no debería presentarse a las elecciones.

    Sin embargo, las encuestas también muestran que una posible coalición de los partidos de la oposición tampoco obtendría la mayoría parlamentaria, a menos que se formara una alianza con los partidos árabes, algo que algunos ya han descartado.

    Funcionarios estadounidenses e israelíes aseguran que Donald Trump y Benjamin Netanyahu, quienes lanzaron juntos la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, siguen manteniendo relaciones estrechas, aunque estas hayan sido a veces tensas, especialmente cuando el inquilino de la Casa Blanca exigió que Israel limitara sus ofensivas en Líbano mientras Washington negociaba un acuerdo de alto el fuego prolongado con Teherán.

    Donald Trump reconoció la semana pasada haber llamado a Benjamin Netanyahu “maldito loco” durante una conversación telefónica salpicada de insultos, aunque afirmó que mantenían muy buenas relaciones.

    Sin embargo, las declaraciones sumadas a los ataques contra Irán y Líbano recientemente ordenados por Netanyahu, contradiciendo la contención solicitada por Trump demuestran una fractura entre los dos aliados.

    Pero eso no significa que la alianza entre ambos esté acabada. Trump también se ha hecho eco de los llamados de Netanyahu para que se le indulte en el marco de las acusaciones de corrupción que pesan en su contra, las cuales niega el premier israelí.

    Con Reuters

    FUENTE:FRANCE24

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