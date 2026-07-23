¿Un arresto de Netanyahu en EE.UU.?: La disputa entre Mamdani y Trump antes de la Asamblea de la ONU

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, protagonizan un choque público en torno a la eventual llegada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la ciudad, donde tradicionalmente asiste cada setiembre a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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En un video difundido el martes 21 de julio en la red social X, titulado 'Netanyahu es un criminal de guerra', Mamdani afirmó que el mandatario israelí “no es bienvenido” en Nueva York y pidió al gobierno federal que ejecute la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).

“Mi Administración ha examinado todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York puede ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si Benjamin Netanyahu viniera aquí”, explicó el alcalde.

Estados Unidos Alcalde de Nueva York analiza si puede arrestar a Benjamin Netanyahu en su visita a la Asamblea General de la ONU

“Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y los llamo a que se unan a la CPI y ejecuten esta orden”, agregó.

Mamdani sostuvo que “cualquiera con sus ojos, con su corazón, con su conciencia, debería reconocer la devastación que (Netanyahu) ha causado y entender que le corresponde estar ante un tribunal de justicia”. Y remarcó: “Coincido con la CPI en que Benjamin Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes, como también lo creo en el caso de cualquier otra persona acusada por la CPI”.

“Quiero ser igualmente claro: Benjamin Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, como tampoco lo es ningún otro criminal de guerra prófugo”, insistió.

El pronunciamiento llegó un día después de que Trump saliera en defensa de su aliado. El lunes 20 de julio, en su red Truth Social, el presidente estadounidense aseguró que Netanyahu “no será arrestado, de ninguna manera, forma o modo, mientras esté en los Estados Unidos de América”.

Benjamin Netanyahu will not be arrested, in any way, shape, or form, while in the United States of America. He is fighting against the Islamic Republic of Iran, which recently killed 52,000 innocent protestors, and has spent the last 47 years killing American Soldiers, and… pic.twitter.com/G2yWSuCZsc — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 20, 2026

La publicación, en la que Trump también destacó la ayuda de Israel en el conflicto con Irán, no mencionó directamente al alcalde neoyorquino.

Del podcast a la escalada

La controversia comenzó el sábado 18 de julio, cuando se emitió una entrevista de Mamdani en The Interview, el videopodcast del diario The New York Times, en la que reveló que el departamento legal de la ciudad evaluaba activamente qué permitía la ley respecto de un eventual arresto del primer ministro israelí.

“Creo que el primer ministro Netanyahu debe estar en La Haya. Es un criminal de guerra que ha sido imputado por la Corte Penal Internacional”, afirmó el alcalde en esa conversación.

La reacción de Israel llegó al día siguiente. En un mensaje publicado el domingo en X, el gobierno israelí calificó de “falsa” la orden de arresto y acusó al alcalde de buscar “desviar la atención pública de sus desatinos y atacar al líder del Estado judío y la única democracia de Medio Oriente”.

La oficina de Netanyahu, por su parte, ha calificado a la CPI de tribunal arbitrario.

Tras el video del martes, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, redobló las críticas: “Basta. Usted fue elegido para servir a los neoyorquinos, no a la propaganda de Hamás. ¡Haga su trabajo!”.

Zohran Mamdani, ENOUGH.



Enough with the blood libels.



Enough with the attacks on Jewish organizations.



Enough with the outreach to the Iranian regime.



You were elected to serve New Yorkers, not Hamas’ propaganda.



Do your job! https://t.co/iegtu8u2Gj — Danny Danon ???????? (@dannydanon) July 22, 2026

Mamdani, un demócrata que asumió el cargo en enero, había prometido en reiteradas ocasiones durante su campaña electoral del año pasado que ordenaría a la Policía de la ciudad detener a Netanyahu en cumplimiento de la orden de la CPI, por su papel en la guerra en Gaza.

En el video del martes, sin embargo, admitió que la ciudad carece de potestad para aplicarla por cuenta propia, aunque no detalló cómo llegó a esa conclusión.

El enfrentamiento contrasta con el tono de la relación que el alcalde y el presidente exhibieron en noviembre pasado, cuando, poco después de la victoria electoral de Mamdani, ambos mantuvieron una reunión inesperadamente cordial en la Casa Blanca, pese a los insultos que habían intercambiado con anterioridad.

Un pedido jurídicamente inviable, según los expertos

Más allá de la pulseada política, especialistas en Derecho Internacional coinciden en que ni la ciudad ni, en las condiciones actuales, el propio Gobierno federal podrían ejecutar la orden de la CPI.

Alexander Whiting, profesor de la Universidad de Harvard, exfiscal de la CPI y exfuncionario del Departamento de Justicia, explicó que, al no ser Estados Unidos miembro de la CPI, no existe ningún mecanismo en la legislación estadounidense para hacer cumplir sus órdenes de arresto.

A ello se suma una ley de 2002, la American Service-Members Protection Act, que prohíbe expresamente extraditar a cualquier persona a la CPI, sin importar su nacionalidad.

Rebecca Ingber, profesora de la Escuela de Derecho Cardozo y exabogada del Departamento de Estado, señaló a Reuters que los jefes de gobierno en ejercicio, como Netanyahu, gozan en general de inmunidad frente al arresto y el procesamiento en los tribunales estadounidenses, y que los representantes de los Estados miembros de la ONU cuentan con inmunidad legal mientras se trasladan hacia y desde una reunión del organismo.

Incluso, el pedido de Mamdani al gobierno federal enfrenta obstáculos de fondo: según Whiting, para que Washington pudiera arrestar al primer ministro israelí, Estados Unidos debería primero adherirse a la CPI y derogar la ley de 2002. Y aun entonces, el acuerdo entre la ONU y el país anfitrión que confiere inmunidad a los representantes ante Naciones Unidas seguiría siendo un impedimento.

La campaña de EE.UU. contra la CPI

La CPI, con sede en La Haya, emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza, lanzada tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

El tribunal señaló que existían motivos razonables para creer que ambos utilizaron "el hambre como método de guerra" al restringir el ingreso de ayuda humanitaria, y que atacaron intencionalmente a la población civil en la campaña contra Hamás, cargos que Israel rechaza.

El tribunal, establecido en 2002, tiene jurisdicción internacional para juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la corte.

No obstante, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una campaña diplomática para "desmantelar" la Corte Penal Internacional (CPI) y presionar para que sus aliados abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.

“La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”, afirmó.

Su declaración generó una ola de críticas de organismos como Amnistía Internacional.

“El censurable ataque a la CPI por parte del secretario de Estado es la última de una serie de agresiones cada vez más graves y esenciales de la Administración Trump al concepto mismo de la justicia internacional y de un orden basado en normas, así como a las instituciones internacionales que con tanto trabajo se han ido creando a lo largo de los últimos 80 años para garantizar la paz y la estabilidad mundial", aseguró la ONG.

Con EFE, Reuters, AP, AFP y medios locales

FUENTE:FRANCE24