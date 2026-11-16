“No hay palabras para este descalabro”: miles de jubilados siguen afectados por la crisis de Ueno Bank

La crisis de Ueno Bank continúa marcando a la sociedad paraguaya. Mientras las autoridades avanzan en la devolución de los depósitos cubiertos por la garantía estatal, miles de pensionistas e inversionistas siguen pendientes de recuperar el acceso a su dinero.

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El Banco Central del Paraguay (BCP) también busca mecanismos para movilizar los activos de la entidad intervenida y evitar que sus problemas de solvencia se extiendan al resto del sistema financiero.

En paralelo, el sector bancario privado intenta absorber a los usuarios afectados, mientras los pensionistas buscan recuperar el acceso a sus recursos antes del próximo ciclo de pagos.

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Entretanto, la Fiscalía agregó el pasado viernes el cargo de asociación criminal a las acusaciones contra el expresidente Santiago Peña, destituido por el Senado la semana pasada, y contra el extitular del BCP Carlos Carvallo.

Los investigadores sostienen que habría existido una estructura organizada para favorecer los intereses del Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank. Peña y Carvallo han negado haber cometido irregularidades.

Más de 32.000 jubilados afectados

Para Mario Casartelli, pensionista de 72 años, la intervención de Ueno Bank significó perder de un día para otro el acceso a los recursos con los que organizaba su vida cotidiana. Como miles de jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), recibía su dinero a través de una cuenta en la entidad, cuyos fondos quedaron congelados tras el procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central el pasado 3 de noviembre. “No hay palabras para este descalabro, todos fuimos perjudicados en mayor o menor medida (...) Es incalificable todo esto que ocurrió, (pero) no voy a cuestionar en este momento”, declaró a la agencia EFE.

Acostumbrado a realizar sus pagos mediante tarjetas y transferencias, Casartelli se encontró sin efectivo después de la intervención. “Yo no tenía ni un peso (en efectivo) porque me acostumbré tanto a andar con tarjetas nada más, todo (lo pagaba) con transferencias”, relató.

La intervención de Ueno congeló los fondos de aproximadamente 2,94 millones de clientes, de los cuales 1,8 millones tenían cuentas activas. Entre los afectados figuran más de 32.000 pensionistas y otras cuatro cajas de jubilaciones, que habían depositado recursos en la entidad.

El desafío inmediato es garantizar que los jubilados puedan volver a disponer de sus haberes. GNB instaló en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo un operativo con más de 100 trabajadores para atender a los usuarios, con refrigerios y asistencia médica.

El reto de la devolución

En paralelo a la reorganización de las cuentas, el Banco Central avanza en la devolución de los depósitos de los clientes de Ueno Bank. Hasta el pasado miércoles 11 de noviembre, fecha límite establecida por la ley de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera, un total de 1.812.348 personas habían recibido sus fondos, ya fuera en su totalidad o hasta el límite previsto por la normativa, según el BCP.

El monto global desembolsado alcanzó los 3,9 billones de guaraníes, equivalentes a unos 644 millones de dólares.

Solo durante esa jornada, el BCP abonó 1,7 billones de guaraníes (288,4 millones de dólares), a casi 30 mil personas. La mayoría eran titulares de Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) cuyos montos se encontraban dentro del límite del anticipo establecido por la legislación de emergencia.

La garantía ordinaria del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica, unos 228,3 millones de guaraníes (38.622 dólares), con un plazo máximo de 15 días para efectuar el pago.

La siguiente etapa será atender a quienes tenían depósitos superiores al límite del anticipo, pero inferiores a la cobertura máxima de la garantía estatal. Para ello, el BCP deberá esperar el resultado del denominado “balance de exclusión”, que permitirá establecer con precisión los activos y pasivos de la entidad intervenida.

El principal interrogante sigue siendo el destino de los fondos de las cajas de jubilaciones. El presidente del BCP, Jorge Schreiner, anunció que se identificaron unos 600 millones de dólares en “activos sanos”, una cantidad que, según consideró, podría permitir cubrir los recursos comprometidos. Entre ellos figuran aproximadamente 516 millones de dólares invertidos por el IPS, que administra las jubilaciones de la mayoría de los trabajadores del sector privado paraguayo.

Los inversores sin acceso a sus recursos

La devolución de los depósitos garantizados no resuelve, sin embargo, todos los problemas derivados de la intervención de Ueno bank. El Fondo de Garantía de Depósitos no cubre productos de inversión como los fondos mutuos, los fideicomisos o las letras hipotecarias. Esta exclusión mantiene en una situación de incertidumbre a cerca de 30.000 inversores que tenían recursos administrados por Ueno AFPISA, la sociedad encargada de gestionar fondos patrimoniales de inversión.

La situación de Ueno AFPISA también motivó una intervención regulatoria. La Superintendencia de Valores suspendió, mediante una resolución fechada el 10 de noviembre, la autorización de la administradora para operar durante 180 días corridos.

En otro frente, el Banco Central anunció recientemente una reducción temporal de cinco puntos porcentuales en el encaje legal, con el objetivo de reforzar la liquidez del mercado de valores.

En un comunicado, el organismo explicó que los recursos adicionales deberán destinarse exclusivamente a la compra o recompra de certificados de depósito de ahorro o bonos financieros emitidos por las propias entidades o por otras instituciones del sistema financiero.

Con EFE y Reuters

FUENTE:FRANCE24