La caída de Peña, una “implosión controlada” del oficialismo para preservar el poder en Paraguay

La semana pasada, en apenas dos días, el Congreso destituyó a Santiago Peña , de 47 años, después de que el cierre de Ueno Bank dejara a cientos de miles de clientes sin acceso a sus ahorros y desatara protestas.

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Su caída, sin embargo, no supuso la salida del poder del Partido Colorado, que gobierna Paraguay casi ininterrumpidamente desde 1947. El vicepresidente Pedro Alliana, también colorado, asumió para completar el mandato hasta 2028.

Detrás del desenlace, analistas y opositores ven una ruptura entre Peña y su padrino político, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), quien conserva una fuerte influencia en el gobierno. “La real caída de Peña se da por la ruptura del pacto de subordinación hacia el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes”, dice a la AFP la analista política independiente Estela Ruiz Díaz.

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Peña, un economista que inició su trayectoria política en el opositor Partido Liberal, llegó a la presidencia en 2023 con el respaldo de Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, conocido como cartismo.

Según Ruiz Díaz, Peña comenzó a construir una agenda propia y a distanciarse de su mentor. “Esa desobediencia se pagó muy caro”, sostiene la analista.

Uno de los episodios que agravó las diferencias fue la derrota de los colorados en las elecciones municipales de Asunción en octubre. “Fue un factor divisor entre Peña y Cartes. Y la crisis de Ueno Bank fue el escenario ideal para sacarlo del poder”, explicó Ruiz Díaz.

El desenlace llegó el 5 de noviembre, cuando Cartes respaldó públicamente el juicio político contra Peña.

Los diputados colorados se sumaron a la oposición y aprobaron por 78 votos la acusación contra el mandatario, pero rechazaron avanzar contra Alliana. Al día siguiente, el Senado destituyó a Peña con 44 votos, sin ninguno en contra, y su vicepresidente asumió el poder.

El regreso del cartismo

Para la oposición, la destitución representó una victoria, aunque dejó intacta la estructura partidaria gobernante.

El senador opositor Ignacio Iramain, quien denunció presuntas irregularidades de Ueno Bank en 2025, considera el juicio político un avance “muy importante”.

“Esto no quiere decir que haya mejorado la institucionalidad, ni que a partir de ahora las cosas van a cambiar, porque ellos (los colorados) siempre actúan de manera hegemónica, corporativa, y simplemente han desobedecido al padre de la criatura y el padre les castigó”, dice a la AFP en alusión a Cartes.

El Partido Colorado terminó de romper con Peña el martes, cuando su Tribunal de Conducta resolvió por unanimidad expulsarlo por provocar la “deshonra” del partido. Peña está en prisión preventiva en un cuartel militar de Asunción, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

La Fiscalía investiga si favoreció a Ueno Bank, de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025, mediante decisiones sobre la colocación de fondos públicos y previsionales. El exmandatario niega las acusaciones.

Entretanto, Alliana comenzó a reorganizar el gobierno y formar su propio gabinete, con varios cartistas entre los elegidos.

El politólogo Esteban Caballero considera que la crisis devolvió al cartismo al centro de las decisiones y que la necesidad de supervivencia política podría calmar las aguas. “Por el momento, no creo que surjan nuevas fisuras en el cartismo. La supervivencia política tiene un efecto disciplinador”, afirma.

La mirada en 2028

Sin embargo, algunos movimientos parlamentarios amenazan con abrir nuevas grietas. Diputados que respaldaban a Peña iniciaron acercamientos con el sector colorado disidente, vinculado al expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), según informó el martes el medio local ABC.

La eventual alianza podría privar a Alliana de la mayoría propia en la Cámara de Diputados y obligarlo a negociar sus iniciativas.

La crisis abre interrogantes sobre el futuro electoral del Partido Colorado, que enfrentará los comicios de 2028 con el peso de un escándalo bancario que afectó directa e indirectamente a millones de paraguayos.

Para Iramain, el oficialismo sacrificó a su presidente, pero conservó el gobierno. “Fue una implosión controlada dentro del Partido Colorado en el afán de evitar mayores daños colaterales”, concluye.

Con AFP

FUENTE:RFI