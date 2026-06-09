En medio de la crisis interna, Orsi se reunió con la bancada de senadores para dar explicaciones

La bancada le transmitió su respaldo político al presidente, que reconoció “errores” en el manejo público de la compra de una camioneta Hyundai con descuento

El presidente Yamandú Orsi reunió a la bancada de senadores del Frente Amplio al mediodía de ayer, lunes 8, para dialogar sobre la coyuntura política y brindar de primera mano explicaciones sobre el episodio en torno a la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe.

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Según narraron a Búsqueda legisladores presentes en la reunión, que se realizó en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, el mandatario hizo “autocrítica” y reconoció errores en el manejo público del asunto. Orsi comunicó a los senadores que estaba a su disposición toda la documentación sobre la forma en que adquirió la camioneta —con un descuento de US$ 25.000 y para la que usó un auto donado para su campaña como parte de pago.

También admitió que percibía cierto “desánimo” entre la militancia y habló de la necesidad de mejorar la comunicación de los logros del gobierno.

En el encuentro, sobre el que informó Subrayado de Canal 10, quedó claro el “respaldo contundente” de la bancada al presidente, dijo un senador. También se explicitó que nadie consideraba que la “ética” o la “honestidad” de Orsi estaban en cuestión. Las fuentes afirmaron que la posición de la bancada en ese punto fue unánime. Aunque también hubo consenso —y así quedó reflejado en la reunión— respecto a que el manejo del tema fue inapropiado.

Algunos senadores interpretaron que el encuentro respondió a la búsqueda de un mayor respaldo de la bancada, ya que estuvo implícito el mensaje de Orsi de que tuvo poco respaldo político durante la polémica de la camioneta.