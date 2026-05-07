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    Atender las señales indicadas

    El gobierno no debería dejarse llevar por ese ruido que llega desde la izquierda, aún cuando provenga de parte de su base electoral; las señales que tiene que atender el Poder Ejecutivo hoy parten desde otro lugar

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    Por Editorial

    Entrado el segundo año del gobierno y con el proyecto de Rendición de Cuentas en el horizonte cercano, aumentan las presiones sobre el gobierno desde los sectores más a la izquierda del Frente Amplio y también de sus aliados del denominado “campo social”, en particular, de la central sindical PIT-CNT.

    La discusión de los últimos días en torno al resultado del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social, con la incertidumbre acerca de su impacto en el sistema actual, es una señal de esas nuevas tensiones. También lo es la decisión del presidente Yamandú Orsi de poner al ministro de Economía, Gabriel Oddone, al frente del debate para aplacar los fundados temores que empezaron a surgir. Pero no son las únicas.

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    Los discursos de la cúpula del PIT-CNT durante el acto por el Día de los Trabajadores dejaron expuesto el descontento de la central sindical con el rumbo del gobierno.

    José Lorenzo López, secretario general del PIT-CNT, hizo en su intervención un balance del primer año de gobierno. Si bien valoró el cambio de signo político que trajeron las elecciones de 2024, muchas de las expectativas generadas “no se han colmado”, señaló. Así, sostuvo que “los trabajadores organizados y el pueblo” necesitan “señales claras” de parte del gobierno que les permitan “seguir soñando”.

    La expectativa de los dirigentes sindicales y otros grupos de presión parece estar puesta en la Rendición de Cuentas y en discusiones peregrinas que parte del oficialismo todavía alimenta, como el denominado impuesto a los más ricos.

    El gobierno no debería dejarse llevar por ese ruido que llega desde la izquierda, aún cuando provenga de parte de su base electoral. Las señales que tiene que atender el Poder Ejecutivo hoy parten desde otro lugar.

    Esta semana la consultora Exante divulgó los resultados más recientes de su Encuesta de Expectativas Empresariales. El 54% de los consultados piensa que la situación económica está “peor” que la de un año atrás. Es la primera vez desde el 2020, en el contexto de la pandemia de Covid-19, que predomina esa visión.

    La percepción sobre el clima de negocios empeoró por tercera medición consecutiva y ahora las evaluaciones “regulares” (54%) superaron a los juicios positivos (37%). Las calificaciones negativas —“malo” o “muy malo”— dejaron de ser casi nulas, como en las ediciones anteriores, y aumentaron a un 9%. Conceptos como burocracia, costos altos, reducido tamaño del mercado interno, falta de competitividad y conflictividad sindical, entre otros, fueron mencionados como los “más negativos” del entorno en el que actúan las empresas.

    Ni siquiera la excelente noticia de que el acuerdo Mercosur-Unión Europea comenzó a aplicarse el 1 de mayo impidió la caída en las evaluaciones sobre la economía. Quizás su implementación ayude a revertir esta tendencia, pero no pareciera ser suficiente.

    Como dijo el ministro Oddone en conferencia de prensa semanas atrás, la situación internacional es muy compleja y hay que cuidar cómo se da la discusión pública sobre temas que pueden afectar la imagen del país y desalentar inversiones. Vale agregar que también —y sobre todo— es necesario que el Poder Ejecutivo proponga políticas alineadas con esa cautela, no se deje llevar por el ruido y las presiones y ponga foco en los problemas que dificultan los negocios y el crecimiento económico que tanto necesita Uruguay. Es el momento de dejar bien claras las prioridades porque de eso depende el futuro de todos.

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