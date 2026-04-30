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    Una orca, una estatua, un bebé

    Todas las especies que alberga el mar, desde el plancton hasta los grandes mamíferos, están siendo amenazados por estas exploraciones, aunque desde el gobierno se intente justificar diciendo que las actividades se realizaron “bajo supervisión”

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    Por Pau Delgado Iglesias
    Columnista de Búsqueda

    El domingo 26, una orca joven apareció varada en la costa de la parada 1 de la Mansa, en Punta del Este. Un varamiento ocurre cuando un animal marino (ya sean ballenas, delfines, tortugas, lobos o elefantes) queda fuera del agua y no puede regresar por sus propios medios. Luego de evaluar que la orca encontrada no estaba en condiciones de reinserción, y a pesar de los esfuerzos de recuperación realizados, se decidió practicarle una eutanasia para evitarle mayor sufrimiento.

    La respuesta ante la situación fue rápida, gracias al trabajo de distintas organizaciones, en particular, a la articulación del Grupo de Trabajo en Varamientos (GTV), un grupo integrado por organizaciones públicas, académicas y de la sociedad civil, formado en 2023. El grupo surgió para hacer frente a situaciones como esta que solían quedar sin respuesta, y ahora, con el inicio de las prospecciones sísmicas en Uruguay, se propone fortalecer su capacidad de reacción, haciendo foco en la “evaluación de posibles relaciones causa-efecto”. Así, el cuerpo de la orca fue trasladado a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República para poder realizar una necropsia y determinar las causas de su muerte.

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    En general, los varamientos pueden tener distintas causas, y además suelen ser multifactoriales, es decir, que se explican por la interacción de distintos factores operando al mismo tiempo. En este momento, el ojo está puesto en el impacto que las prospecciones sísmicas puedan estar teniendo sobre las especies marinas, pero eso puede resultar muy difícil de probar a través de una necropsia.

    La realidad es que, se encuentre o no un vínculo claro entre el varamiento de la orca y las prospecciones sísmicas, estas representan sin dudas un impacto más en un ecosistema que ya está extremadamente afectado por la explotación y el extractivismo. Los datos enviados por el buque de la empresa Viridien, que estuvo realizando actividades de exploración sísmica desde marzo en altamar, dan cuenta de centenas de avistamientos y detecciones acústicas de fauna marina sensible durante los procedimientos.

    Todas las especies que alberga el mar, desde el plancton hasta los grandes mamíferos, están siendo amenazados por estas exploraciones, aunque desde el gobierno se intente justificar diciendo que las actividades se realizaron “bajo supervisión” y que hubo exigencias específicas para suspenderlas en caso de que se detectara fauna cercana. Pero se sabe que las exploraciones generan un impacto acústico extremo sobre la fauna, con explosiones que se propagan a miles de kilómetros debajo del agua y llegan mucho más allá de la zona monitoreada, desorientan a algunas especies y matan a otras.

    Un mundo que prioriza la ganancia económica frente a todo lo demás, y que justifica la muerte de miles de especies como un costo menor, es un mundo que, básicamente, no logra entender que la violencia y la muerte son la base misma de ese crecimiento. Una cultura que insiste en decirle “recursos” a todo lo que coexiste en la Tierra con la especie humana (el agua, los bosques, los metales, los combustibles fósiles, las plantas, la fauna) habla de una desconexión profunda y una ausencia total de respeto hacia todo lo que nos rodea.

    Matan a tiros a un bebé de un año en un barrio de Montevideo, el horror es infinito, se dice que podría ser una “guerra de narcos”. Roban en el lapso de una semana dos esculturas del espacio público de Montevideo para vender el bronce por chirolas; es una “crisis cultural muy fuerte”, dice el director de Patrimonio. Pero en un país en el que los motivos económicos justifican la muerte de cientos de vidas, ¿qué mensaje se le da a la población? Si un Estado autoriza a empresas internacionales a destruir la vida marina del país, bien se podría decir que cada uno de esos otros crímenes solo buscaban “maximizar una ganancia individual” (el “emprendedor de sí mismo” del que hablaba Michel Foucault). Sé que la comparación es fuerte, pero de otra manera el doble discurso es enorme: nos espantamos por un lado, justificamos por el otro. A fin de cuentas, se trata de la misma pregunta ética de siempre: ¿qué vidas cuentan como sujetos, qué vidas merecen ser defendidas? Cada quien sabe dónde decide pasar la raya sin perder el sueño.

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