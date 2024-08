Con todas las letras

No tendría que ser un problema. Ni siquiera debería formar parte de la discusión política. En un país en serio, con una democracia consolidada luego de cuatro décadas ininterrumpidas y con un sistema político maduro y partidos con mucha historia, hay cuestiones que no se deberían poner en duda.

Si por encima de los derechos humanos y de la libertad individual se ponen lo valores de “la revolución”, o el “socialismo del siglo XXI”, o cualquier otro tipo de entelequia y además se le asigna la culpa de todos los males al “imperio”, al poder extranjero, a las multinacionales, a la “derecha continental”, o a cualquier otro tipo de supuesto gigante invencible, eso es una prueba más de lo difícil que resulta tapar que el régimen de ese país, además de ser una dictadura, se está cayendo a pedazos.

Todo eso es Venezuela desde hace más de dos décadas. Primero, a través del liderazgo mesiánico de Hugo Chávez y luego con su heredero Nicolás Maduro —que ni se acercó a su maestro— y todos sus secuaces en el poder, que se dedican a intentar perpetuarse pase lo que pase, por más que el país esté a punto de estallar. Tanto tiró de la cuerda Maduro que hoy ya está rota. Fueron los venezolanos los que le dijeron "basta", aunque él y sus más fieles colaboradores hayan tenido que hacer un fraude para negarlo.

Juega también a favor una presión internacional que se hace cada vez más fuerte. En especial, de la región y de países que antes habían funcionado como aliados del régimen venezolano, como Brasil, Chile y Colombia. Lástima que las opiniones no son tan unánimes en el Frente Amplio. No solo eso, sino que el Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) hasta utilizó la palabra ejemplar para referirse a las elecciones del domingo en Venezuela.

Es un hecho que el régimen de Chávez primero y de Maduro después ayudó económicamente a la izquierda uruguaya a llegar al poder y también lo hizo cuando estaba en el gobierno. Favores con favores se pagan, dicen, pero todo tiene un límite y la defensa de los derechos humanos no debería ser negociable por dinero. No hay derechos humanos de izquierda o de derecha ni dictaduras buenas.

Tendría que hablar con mucha más claridad de estos asuntos el Frente Amplio en su conjunto. No es concebible que pretenda volver al gobierno sin animarse a condenar a las dictaduras del continente. No es un tema para nada menor, hace la diferencia. No más dictaduras, en ningún lado. Cuando lo digan con todas las letras y en referencia a todas ellas, no importa del color político que se pinten, dejarán de cargar con ese manto de duda que tanto daño les hace.