Cuando el tejido sigue roto

Quien más fácilmente pierde la libertad es aquel que siempre la ha dado por sentada, quien cree que es algo que siempre estuvo ahí; y no es así; las garantías que nos da la democracia no siempre han estado ahí

Nunca fui a la Marcha del Silencio. Sin embargo, me parece la marcha más justa y necesaria de todas las que se hacen de manera casi litúrgica y eso se debe, estoy seguro, a que los desaparecidos y sus familias siguen siendo una rotura profunda en la trayectoria de un país que suele sacar pecho con su alta calidad democrática. También son una rotura en la memoria de la sociedad, por más que creo que la memoria es siempre, y antes que nada, un asunto personal. Por eso quiero reproducir aquí una parte de mi memoria personal, un texto que escribí en Facebook hace unos años a cuenta de, justamente, las roturas y la memoria:

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“Una noche de invierno de 1976 me desperté con la cara de un desconocido a menos de treinta centímetros de la mía. Me había venido despertando del sueño el murmullo de unas voces y la sensación de que las luces estaban prendidas, de que había gente moviéndose en el living que era mi cuarto y el de mi hermana. El hombre, morocho y de bigotes, se sorprendió cuando abrí los ojos, se levantó (estaba casi sobre mí, mirando los lomos de los libros que estaban en la repisa de mi cama) y dijo, a alguien que estaba atrás, ‘el pibe se despertó’. Me incorporé un poco y pude ver que un pelado de campera de cuero al fondo de la habitación me miraba y decía ‘vayan saliendo’ o algo parecido.

Mi padre, muy joven, mucho más joven que yo mismo hoy, me miraba con las manos en la espalda. No sé si lo entendí entonces, creo que sí, pero estaba esposado. Mi madre estaba al lado suyo, creo recordar, y también me miraba. Vi en los ojos de los dos mucha aprensión, pero también una serenidad que me dio calma casi en el acto. Los policías, que estaban en el cuarto y que habían allanado la casa para llevarse a mi padre a mitad de la noche, salieron del living siguiendo las órdenes del pelado. Me pareció que este hablaba brevemente con mi joven viejo y con mi joven vieja. Después no recuerdo mucho más. Sí que los días siguientes mi madre buscó desesperada por todas las instituciones policiales y militares, habidas y por haber, la pista de mi padre, secuestrado por el Estado. Incomunicado y, de hecho, desaparecido durante unos días. Hasta que finalmente Maruja, tozuda y firme como la hermosa gallega que es, logró encontrarlo en una dependencia policial.

Allí fue donde unas semanas más tarde lo fuimos a visitar y charlamos con él. No recuerdo demasiado de la celda. Que era chica y fea de cojones. Que a mi madre no la dejaron entrar en ella y acercarse a mi padre. Recuerdo también que le llevamos libros de Agatha Christie, que los devoraba un poco a pesar suyo (es más fan de la novela negra que de los enigmas), y que nos sentamos con mi hermana en sus rodillas. Recuerdo también que por aquellos días mi hermana Laura se quedó renga de una pierna sin que le pasara nada. Salvo que nuestro papá estaba en cana sin juicio y sin garantías de ninguna clase, claro. Después mi padre salió y nos fuimos a México. Nunca les agradeceré a mis padres lo suficiente la decencia y la humanidad de haber puesto nuestras vidas, las de los cuatro y la de mi hermano, que llegó después, por encima de las ideas. No quiero decir que quien tomó otras decisiones no merezca respeto. O que mis padres abandonaran sus ideas con ese acto. De hecho, nunca dejaron de militar por el regreso de la democracia a Uruguay. Solo digo que yo, Fernando, les agradezco de manera infinita lo que priorizaron al exiliarse.

¿Por qué cuento esto? No porque me interese presentarme como víctima de nada. No me considero víctima, aunque aquella noche sentí que todo se estaba yendo a la mierda. Lo cuento porque veo que alrededor mío crece la pulsión ultranefasta de no reconocerle nada al sistema que impide que los milicos se metan en tu casa sin orden de juez, que secuestren a tu padre sin ninguna garantía, que obliguen a tu madre a buscarlo desesperada y que una familia tenga que mandarse a mudar de su propio país. La democracia no es parte del paisaje, es una construcción colectiva y costó un disparate levantarla. La vida de millones de personas, de hecho.