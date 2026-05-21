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    El Frente Amplio volverá a proponer el 20 de mayo como “fecha patria”

    En la Mesa Política se planteó reeditar una propuesta presentada durante la legislatura pasada

    Marcha del Silencio, ayer, miércoles 20 de mayo.&nbsp;

    Marcha del Silencio, ayer, miércoles 20 de mayo. 

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Santiago Sánchez

    La Mesa Política del Frente Amplio definió el martes 19 volver a instalar la discusión acerca de establecer la fecha del 20 de mayo, el día en que se celebra la Marcha del Silencio por los detenidos desaparecidos, como “fecha patria”.

    Según explicaron fuentes del Frente Amplio, esa denominación no necesariamente conllevaría que la fecha sea feriado en el país, pero sí pondría en marcha una serie de protocolos que se realizan en las jornadas patrias.

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    En marzo de 2023, la senadora del Frente Amplio y entonces coordinadora de bancada, Amanda Della Ventura, había propuesto al resto de los partidos, durante una reunión de coordinación, establecer dos fechas patrias: el 20 de mayo y el 30 de noviembre, cuando la ciudadanía se pronunció en contra de la reforma constitucional propuesta por el gobierno de facto en 1980. La propuesta era que esas fechas fueran consideradas como feriados laborables. La izquierda aspiraba a votar los proyectos ese año, en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero no consiguió respaldo.

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