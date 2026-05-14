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    De adopciones, empresarios y explotación sexual

    Es todo horrible y da asco la noción de ética que tienen muchas veces las personas poderosas; pero lo que más oprime el corazón es pensar en ese niño, que quizás sintió que había encontrado finalmente un hogar donde podía tenerlo todo y hasta podría curarse

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    Por Pau Delgado Iglesias
    Columnista de Búsqueda

    Un hombre extranjero con mucho dinero que es mencionado en los archivos Epstein, una mujer que es procesada en Italia por favorecer la prostitución, un niño enfermo que es adoptado en Punta del Este, una defensora pública en la adopción del niño que muere calcinada junto con su marido, una madre biológica que desaparece, una masajista que es acosada sexualmente por el hombre extranjero con mucho dinero, varias instituciones públicas uruguayas involucradas (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay —INAU—, Justicia, Bomberos, Ministerio del Interior).

    Así es la trama que envuelve el caso de la pareja italiana formada por Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani, que reparten su tiempo entre Italia y Uruguay, donde él está llevando adelante el Cipriani Resort, Residences and Casino, “el mayor complejo de lujo en Sudamérica, compuesto por tres espectaculares torres residenciales, que van de 30 a 60 pisos”, como describen en su página web. El empresario hotelero apareció recientemente involucrado a los negocios del explotador sexual Jeffrey Epstein, según evidencian los archivos publicados en Estados Unidos. Como Dios los cría y ellos se juntan, su pareja, Nicole Minetti, fue procesada en Italia por estar vinculada a las fiestas que organizaba el exmandatario Silvio Berlusconi en Villa Arcore, eventos que también incluían explotación sexual de menores. En 2019, la Justicia italiana encontró a Minetti culpable de favorecer la prostitución, ya que era la encargada de reclutar a las mujeres y coordinar las fiestas. A la condena de casi tres años de prisión, se le había sumado otra por malversación de fondos en 2021.

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    La tríada Epstein, Berlusconi, Cipriani ya revuelve el estómago. La isla de Epstein, la Villa Arcore de Berlusconi y la chacra Gin Tonic de Cipriani en Punta del Este fueron todas testigos de las fiestas privadas de élite donde una y otra vez se repitió la misma fórmula: hombres poderosos económica y políticamente con mujeres jóvenes seleccionadas como mercancía. En los dos primeros casos, se probó la presencia y la explotación sexual de menores de edad, aunque Berlusconi fue absuelto y Epstein murió antes de ser condenado.

    En el caso de Cipriani, recién están apareciendo las denuncias: esta semana, el diario italiano Il Fatto Quotidiano publicó los testimonios de Graciela Mabel de los Santos Torres, una masajista uruguaya que trabajó durante casi 20 años para Cipriani en la chacra Gin Tonic. “Giuseppe pretendía masajes cada vez más íntimos. En un momento me pidió abiertamente masajes eróticos. Cuando me negué empezaron los problemas”, explicó. A partir de ahí la dejaron de llamar. De los Santos contó que traían mujeres jóvenes de distintos países, y habló de una “red de corrupción migratoria” que incluía regalos a personal de Migraciones para facilitar el ingreso de las jóvenes. También mencionó haber visto en las fiestas a menores de edad, y en particular se refirió a una joven de 15 años que habría llegado de Brasil en situación de extrema vulnerabilidad.

    Parece difícil pensar que alguien vaya a pagar realmente por la explotación sexual que estos testimonios sugieren, y probablemente se convierta tan solo en otro caso más de impunidad masculina. Tampoco sorprenden las declaraciones que mencionan de nuevo a Minetti envuelta en tareas de selección de las mujeres: “Era ella quien elegía a las chicas. Pensaba en su aspecto, desde la ropa que debían usar hasta la peluquería”, detalló De los Santos.

    Lo que sí sorprende y también angustia es todo el tema relacionado con la adopción de un niño uruguayo por parte de la pareja. Por un lado, haber adoptado a un niño tan enfermo fue lo que permitió a Minetti obtener un indulto a su condena por “razones humanitarias”, que el presidente italiano Sergio Mattarella firmó en febrero de este año. Esto desencadenó en Italia una investigación periodística que mostró irregularidades en el proceso de adopción en Uruguay. Ahora el caso se pone turbio por todos lados porque no se entiende cómo el INAU autorizó a una mujer con esos antecedentes penales a adoptar a un niño, pero además se suma la muerte “dudosa” de la abogada que fue defensora designada para los progenitores del menor, y a su vez en febrero el Ministerio del Interior reporta la “desaparición” de la madre biológica.

    Es todo horrible y da asco la noción de ética que tienen muchas veces las personas poderosas. Pero lo que más oprime el corazón es pensar en ese niño, que quizás sintió que había encontrado finalmente un hogar donde podía tenerlo todo y hasta podría curarse. ¿Cómo se puede ser tan negligente con una vida en situación de extrema vulnerabilidad? La tristeza es infinita.

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