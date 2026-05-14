Educación 2045: la visión de Finlandia

Difícilmente, una sociedad pueda aspirar a mayores niveles de bienestar y desarrollo si sus actores e instituciones se atan a discusiones de coyuntura y sin una clara voluntad para plasmar acuerdos sociales sobre qué educación se imagina y para qué tipo de sociedad. Quedarse en el cortoplacismo atenta contra las oportunidades de desarrollo de las nuevas generaciones, aumenta las brechas de sentido entre generaciones y alimenta la pérdida de relevancia de la educación. Posicionar los futuros de la educación en la agenda de las políticas públicas es indicativo de la calidad democrática de una sociedad.

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La mirada al mundo nos permite encontrar ejemplos de sociedades con grados diversos de desarrollo que agendan la educación como una prioridad de la política pública enmarcada en sus planes de desarrollo. En esta columna me voy a referir al caso de Finlandia, que tiene la determinación de pensar la educación al 2045. Identificaré algunos de los atributos de este ejercicio paradigmático tomando como base el documento Vision Summary: Basic Education 2045, publicado por el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia en el 2026 ( https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/server/api/core/bitstreams/fc3f23c8-a2e4-4a57-80b7-e0682c36e65c/content ).

En primer lugar, la propuesta de educación básica 2045 surge de animarse a idear los futuros con sustento en un círculo virtuoso entre la identificación de tendencias societales de cambio, realizado por el Ministerio de Educación y Cultura, y el mapeo de cambios visibles en la vida diaria de las escuelas y en el trabajo de los educadores. Dicho mapeo surge de foros en línea, encuestas a profesionales de la educación, diálogos, paneles y consultas en línea que involucraron a 5.000 personas.

En segundo lugar, se resalta el talante propositivo de una educación de futuros inspirada en el concepto alemán de bildung, que esencialmente implica el cultivo y la transformación progresiva de la persona que congenia la armonía de su espíritu, su mente y su cuerpo con su responsabilidad cívica y social en la sociedad. La definición finlandesa de bildung se explicita en el concepto de sivistys, esto es, formar a los estudiantes como agentes de cambio que pueden contribuir a moldear la sociedad desde la capacidad hacedora de apropiarse de los conocimientos adquiridos a efectos de contribuir al bien común.

Se trata de que la educación compatibilice el desarrollo individual del estudiante como persona con su compromiso colectivo enmarcado en un mensaje esperanzador y optimista sobre el valor de la educación básica comprehensiva —edades siete a 16 años— como palanca de cambio de la sociedad. En efecto, una educación universal que congenia la vida con sentido para cada persona con vivir juntos y vivir en el planeta.

En tercer lugar, el desarrollo de sivistys se sustenta en la jerarquización del aprendizaje como un viaje a la vez personal y colectivo que se entiende como la oportunidad de la humanidad de sostener su desarrollo, y de responder a cuatro órdenes de desafíos entrelazados, a saber: atenuar la polarización social, fortalecer la democracia, usar los rápidos avances tecnológicos con sabiduría y vivir dentro de los límites planetarios. El enfoque propuesto para el abordaje de estos temas yace en conectar con sentido los aprendizajes, es decir, los entretejes entre las habilidades denominadas fundacionales —por ejemplo, lectura, escritura y matemática—, éticas, sociales y emocionales, así como de estimulación del desarrollo del pensamiento crítico y la metacognición —esencialmente, pensar sobre lo que pensamos—.

En cuarto lugar, se arguye que el bienestar del estudiante constituye la base insoslayable y el resultado de los aprendizajes. Se trata de una relación de ida y vuelta en el sentido de que las dimensiones claves del bienestar —sociales, psicológicas y físicas— del estudiante persona y de la comunidad educativa se retroalimentan y pueden devenir en círculos virtuosos. La escuela es esencial para el bienestar del estudiante, que requiere, asimismo, de otros soportes, adicionales a su misión pedagógica, que permitan consolidar y concretar aprendizajes.

En quinto lugar, se reafirma la capacidad de la escuela de contrarrestar desigualdades y brechas sociales de origen de los estudiantes, poniendo el foco en asegurar igualdad en el desarrollo de los aprendizajes y las habilidades, y asumiendo la diversidad de la sociedad como un activo y no como una restricción a los aprendizajes. Congeniar equidad y calidad, que es parte medular de la tradición educativa nórdica, estriba en guardar altas expectativas sobre el desarrollo de cada estudiante y en proveer, asimismo, apoyo sistemático y suficiente para lograr alcanzar las metas de aprendizaje fijadas. El desafío es superar la mentalidad de ajustar lo que el estudiante podría aprender a una evaluación a priori de sus capacidades.

En sexto lugar, el abordaje de lo que en el documento finlandés se denomina la edad de la tecnología se hace desde la visión educativa —sivistys— sustentada en posicionar el desarrollo y las capacidades humanas en el centro de los aprendizajes. La visión humanista y ética de las tecnologías implica posicionarlas como un complemento alternativo a considerar que sustituyen capacidades humanas. Este abordaje resuena con la idea de que la inteligencia humana es el socio mayoritario de la inteligencia artificial direccionada y evaluada en función de los propósitos y objetivos de la educación.

En séptimo lugar, la noción de una vida con sentido para cada estudiante, en sus quehaceres diarios y a futuro, se entreteje a través de la misión educativa de la escuela. El rol orientador del educador, así como de otros adultos, en el centro educativo es fundamental para que el estudiante hurgue en su propósito personal, y cobre sentido su vida conectada con los otros y la naturaleza. Asimismo, se destaca la relevancia del arte en el encuentro del estudiante con la humanidad y con la especie humana en su conjunto.

En octavo lugar, se argumenta que la escuela promueve el vivir juntos y su impronta inclusiva, y lo hace reconociendo diversidad de sensibilidades y puntos de vista y alineada a la idea de perseguir el bien común, que está por encima de todo particularismo. No se trata de homogeneizar o invisibilizar las diferencias, sino de asumir que es posible la construcción entre personas diferentes y fortalecer la confianza mutua entre todos los actores involucrados. Asimismo, la pedagogía nos enseña que una alta proporción de las habilidades del futuro implica aprender juntos.

En noveno lugar, el sistema educativo en su globalidad se orienta a forjar futuros en abierta escucha y colaboración con la sociedad bajo la premisa de que es cuestión de aprovechar oportunidades en un mundo que cambia a ritmos acelerados. La mirada de futuros preconizada por el sistema educativo, sustentada en la investigación, el desarrollo y la innovación, implica también el apuntalamiento de las habilidades del futuro de los estudiantes, como son aprender a aprender y constituir aprendices de por vida.

En décimo lugar, la visión sobre las tecnologías, que fue mencionada en el sexto punto, está alineada a la idea de que sirva al desarrollo humano. Primero, se enfatiza que el manejo solvente de las alfabetizaciones fundacionales es clave para un uso calibrado de la inteligencia artificial y en general de las tecnologías como apoyo al desarrollo del pensamiento. Asimismo, se argumenta en favor de la mediación pedagógica de las tecnologías orientada a apuntalar: 1) los usos de las tecnologías para profundizar la interacción humana; 2) responder a la diversidad de perfiles de los estudiantes; 3) democratizar las oportunidades de aprendizaje; y 4) los usos de la información y el conocimiento en las prácticas escolares.

En decimoprimer lugar, se insiste en que el diálogo y la cooperación entablada con las familias, sustentados en el respeto y la confianza mutua, fortalecen a la escuela en su misión pedagógica. No se trata de que madres y padres sean convocados con el solo propósito de que colaboren en todo aquello “externo” a los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, sino de consustanciarlos e involucrarlos en los propósitos pedagógicos perseguidos por la escuela.

En decimosegundo lugar, se fortalece la impronta social comunitaria de la escuela en tanto se la visualiza como el pívot de un ecosistema conformado por redes de actores e instituciones tales como otros servicios públicos, organizaciones, empresas y ciudadanos. Se asume que la diversidad de necesidades y desafíos que enfrentan los estudiantes, así como la diversificación de sus experiencias de aprendizaje, requieren de vasos comunicantes con la sociedad a efectos de ampliar el abanico de espacios y estrategias de aprendizaje.

En decimotercer lugar, se asume que el rol de las escuelas como centros sociales de referencia en las comunidades evoluciona hacia su consideración como lugares de encuentro donde se convoca a la comunidad para trabajar juntamente. Asimismo, dichos centros pueden impulsar actividades de diverso tenor que respondan al amplio rango de inquietudes del estudiantado. Una escuela de puertas vaivenes con la comunidad y habilitadora de propuestas de fuera de los entornos tradicionalmente educativos enriquece las experiencias de aprendizaje vinculadas, por ejemplo, a hobbies, artesanías y ejercicios físicos.

En decimocuarto y último lugar, se trata de asumir el mayor de los desafíos, que estriba en que la escuela comprehensiva promueva estilos de vida sostenibles para la sociedad en su conjunto. Se propone una visión amplia de la sostenibilidad que comprende dimensiones ecológicas, culturales, sociales y económicas —agregaría políticas y climatológicas—, que se plasman en el currículo y la pedagogía como ejes transversales de formación, y en las culturas y prácticas escolares. Es cuestión de enseñar a vivir dentro de los límites planetarios sustentados en fundamentos éticos y en apuntalar las capacidades de los estudiantes orientadas a cambiar culturas, mentalidades y prácticas.

En síntesis, un indicador potente de calidad democrática yace en que múltiples instituciones y actores converjan en la necesidad de pensar sus futuros como sociedad. La educación es la vía fundamental para que una visión de futuros consensuada, que cimente unidad de propósitos respetuosa de las diversidades, se plasme en un acuerdo social de amplio alcance de cara a formar a las nuevas generaciones para futuros mejores y sostenibles. Finlandia es una referencia donde poder consultar y beber de una mirada de futuros claramente enmarcada en una impronta de educación universal, democrática e inclusiva.