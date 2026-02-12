Denuncias en la oscuridad

Pueden pasar cientos de Super Bowl y todo tipo de distracciones; mientras tanto, el “poder de la oscuridad” seguirá haciendo que la Justicia ignore sistemáticamente a las mujeres víctimas de hombres poderosos en el mundo entero

Nos “tiramos” varias fotos en los últimos días por sugerencia de Bad Bunny y su exitosa presentación en el medio tiempo del Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, que es el evento con más audiencia de Estados Unidos. El espectáculo del músico puertorriqueño fue el cuarto más visto de la historia, y el primero en redes sociales, y dio que hablar por su fuerte reivindicación a la cultura hispana y por enfatizar la idea de que América no es un país, sino un continente entero. Fue un show emotivo y en especial importante para las familias latinas que viven en Estados Unidos, muchas de las cuales vienen siendo duramente perseguidas por el gobierno de Donald Trump y sus políticas antiinmigración.

Pero en el medio de tanto ruido, a veces parecería que el caso de los archivos Epstein sigue pasando desapercibido. Es que resulta algo tan monstruoso y tan tremendo que, por momentos, dan ganas de ver más consecuencias, o al menos ver a más personas apartadas de sus cargos mientras se realiza la investigación. Pero, por ahora, sigue sin pasar mucho, a pesar de que son decenas las denuncias y enorme la cantidad de nombres que aparecen repetidos una y otra vez, como es el caso del presidente de Estados Unidos y otra larga lista de políticos.

De hecho, creo que una de las cosas que más deja en evidencia el caso Epstein es lo poco que le importan a la Justicia en todo el mundo, los casos de abuso y violación a mujeres, niñas y adolescentes. Puntualmente, en el caso Epstein, la primera denuncia fue en 2005, en la que fue acusado de abuso sexual contra una niña de 14 años. Ya en 2006 se habían sumado varias denunciantes, pero solo una de las acusaciones fue atendida, por lo que se lo imputa por un solo cargo por “solicitud de prostitución” a una menor de edad. En 2008 firmó un acuerdo que le permitió disminuir la pena y estuvo solo 13 meses en prisión; las víctimas no fueron informadas de ese acuerdo. Después de varios años en los que claramente siguió haciendo lo mismo, apareció una nueva denuncia en 2015, que fue desestimada por la Justicia. Recién en 2017 se reabrió el caso. Finalmente, en 2019, un juez falló a favor de las víctimas que lo habían acusado en 2007 y Epstein fue a prisión preventiva mientras esperaba el juicio. Al mes apareció muerto en su celda. Habían pasado 14 años desde la primera denuncia.

¿Cuántas denuncias más serán necesarias para que alguno de estos hombres implicados en la investigación por pedofilia y tráfico de menores sean finalmente imputados penalmente? Vale recordar que el propio Trump tiene decenas de denuncias por abuso sexual y violación, la primera de las cuales se remonta a finales de 1970, pero nunca recibió una condena penal.

En estos días volvió a aparecer en redes sociales la historia de Karen Mulder, una modelo holandesa que en 2001 denunció en un programa de televisión los abusos sexuales y la explotación sufridos dentro de la industria del modelaje, y habló sobre redes de abuso en el mundo de la moda y el entretenimiento. Mencionó a políticos, a miembros de su antigua agencia (Elite Model Management) y hasta gente de la realeza. Fue absolutamente ignorada e internada en una clínica psiquiátrica. Como ella, cientos, miles, en todo el mundo. Denunciando sin resultados y sufriendo todo tipo de agresiones por haberse animado a denunciar. Mientras los agresores siguen impunes, a veces años, a veces toda la vida.