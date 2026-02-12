  • Cotizaciones
    jueves 12 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Denuncias en la oscuridad

    Pueden pasar cientos de Super Bowl y todo tipo de distracciones; mientras tanto, el “poder de la oscuridad” seguirá haciendo que la Justicia ignore sistemáticamente a las mujeres víctimas de hombres poderosos en el mundo entero

    Pau-Delgado-Y.jpg
    Por Pau Delgado Iglesias
    Columnista de Búsqueda

    Nos “tiramos” varias fotos en los últimos días por sugerencia de Bad Bunny y su exitosa presentación en el medio tiempo del Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, que es el evento con más audiencia de Estados Unidos. El espectáculo del músico puertorriqueño fue el cuarto más visto de la historia, y el primero en redes sociales, y dio que hablar por su fuerte reivindicación a la cultura hispana y por enfatizar la idea de que América no es un país, sino un continente entero. Fue un show emotivo y en especial importante para las familias latinas que viven en Estados Unidos, muchas de las cuales vienen siendo duramente perseguidas por el gobierno de Donald Trump y sus políticas antiinmigración.

    Pero en el medio de tanto ruido, a veces parecería que el caso de los archivos Epstein sigue pasando desapercibido. Es que resulta algo tan monstruoso y tan tremendo que, por momentos, dan ganas de ver más consecuencias, o al menos ver a más personas apartadas de sus cargos mientras se realiza la investigación. Pero, por ahora, sigue sin pasar mucho, a pesar de que son decenas las denuncias y enorme la cantidad de nombres que aparecen repetidos una y otra vez, como es el caso del presidente de Estados Unidos y otra larga lista de políticos.

    Leé además

    todo aquello que nos une
    Opinión y Análisis

    Todo aquello que nos une

    Por Fernando Santullo
    Fotografías sin fecha del caso Epstein publicadas por el Departamento de Justicia de EE.UU., en una instantánea tomada el 9 de febrero de 2026 en Le-Perreux-sur-Marne, a las afueras de París.
    Video
    Onda expansiva

    Los archivos Epstein empañan reputaciones de élites en Estados Unidos y en gobiernos y realezas europeos

    Por RFI

    De hecho, creo que una de las cosas que más deja en evidencia el caso Epstein es lo poco que le importan a la Justicia en todo el mundo, los casos de abuso y violación a mujeres, niñas y adolescentes. Puntualmente, en el caso Epstein, la primera denuncia fue en 2005, en la que fue acusado de abuso sexual contra una niña de 14 años. Ya en 2006 se habían sumado varias denunciantes, pero solo una de las acusaciones fue atendida, por lo que se lo imputa por un solo cargo por “solicitud de prostitución” a una menor de edad. En 2008 firmó un acuerdo que le permitió disminuir la pena y estuvo solo 13 meses en prisión; las víctimas no fueron informadas de ese acuerdo. Después de varios años en los que claramente siguió haciendo lo mismo, apareció una nueva denuncia en 2015, que fue desestimada por la Justicia. Recién en 2017 se reabrió el caso. Finalmente, en 2019, un juez falló a favor de las víctimas que lo habían acusado en 2007 y Epstein fue a prisión preventiva mientras esperaba el juicio. Al mes apareció muerto en su celda. Habían pasado 14 años desde la primera denuncia.

    ¿Cuántas denuncias más serán necesarias para que alguno de estos hombres implicados en la investigación por pedofilia y tráfico de menores sean finalmente imputados penalmente? Vale recordar que el propio Trump tiene decenas de denuncias por abuso sexual y violación, la primera de las cuales se remonta a finales de 1970, pero nunca recibió una condena penal.

    En estos días volvió a aparecer en redes sociales la historia de Karen Mulder, una modelo holandesa que en 2001 denunció en un programa de televisión los abusos sexuales y la explotación sufridos dentro de la industria del modelaje, y habló sobre redes de abuso en el mundo de la moda y el entretenimiento. Mencionó a políticos, a miembros de su antigua agencia (Elite Model Management) y hasta gente de la realeza. Fue absolutamente ignorada e internada en una clínica psiquiátrica. Como ella, cientos, miles, en todo el mundo. Denunciando sin resultados y sufriendo todo tipo de agresiones por haberse animado a denunciar. Mientras los agresores siguen impunes, a veces años, a veces toda la vida.

    Entre los miles de documentos que han salido a la luz, aparecieron una serie de mensajes que Epstein intercambió entre 2018 y 2019 con Steve Bannon (estratega político de extrema derecha y exasesor de Trump), en los que Bannon le contaba a Epstein que se estaba aliando con el político italiano Matteo Salvini para “derribar” al papa Francisco y para lograr que la ultraderecha ganara en el Parlamento europeo. “Esperemos que estés sentado sobre las rodillas de Salvini”, le escribió Epstein en un mail, y Bannon respondió: “Al contrario”. La reacción de Epstein es espeluznante: “Lol. Pero él no se da cuenta. Aaah, el poder de la oscuridad”.

    Pueden pasar cientos de Super Bowl y todo tipo de distracciones. Mientras tanto, el “poder de la oscuridad” seguirá haciendo que la Justicia ignore sistemáticamente a las mujeres víctimas de hombres poderosos en el mundo entero.

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Derechos humanos

    Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol

    IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

    Por Lucía Cuberos
    Viaje oficial

    China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

    Por Guillermo Draper

    Te Puede Interesar

    Los presidentes de China y Uruguay, Xi Jinping y Yamandú Orsi, conmemoraron los 38 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

    El sector avícola celebra la habilitación de China, mercado que paga por las garras 3,5 veces más que Hong Kong

    Por Juan Luis Dellapiazza
    Personas se enfrentan con la Policía de Argentina durante una manifestación contra la reforma laboral este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). 
    Video

    Argentina: bombas molotov versus balas de goma, enfrentamientos por la reforma laboral

    Por France 24
    Las oficinas de BASF en el World Trade Center del Buceo.

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda
    Senadores Robert Silva, Daniel Caggiani, Blanca Rodríguez y José Luis Falero después de recibir al canciller Mario Lubetkin.

    El gobierno entregó al Parlamento el proyecto para ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea

    Por Redacción Búsqueda