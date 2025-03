En la película El marciano, el personaje interpretado por Matt Damon queda abandonado en la superficie del planeta rojo y tiene que sobrevivir en soledad durante meses, usando aquello que su inteligencia le permite hacer, con los recursos que tiene a mano. Así, logra cultivar papas para alimentarse y plantas verdes para producir el oxígeno que necesita para respirar.

De alguna forma (elíptica, claro) el ministro de Economía entrante, Gabriel Oddone, a quien pude escuchar en el más reciente Desayunos Búsqueda, me recuerda a ese personaje. No por la soledad, ya que Oddone cuenta con un sólido equipo a su alrededor en el ministerio, sino por la idea de lograr usar de la manera más inteligente posible los recursos políticos y técnicos con los que cuenta, en un entorno complejo y por momentos hostil.

Si bien Oddone es un economista especializado en historia de la economía y se define como frenteamplista independiente, no es alguien ajeno a la política. Al contrario, la política es uno de los varios hilos conductores que pueden explicar su llegada al ministerio, más allá de sus indudables virtudes técnicas. Fue, por ejemplo, la política universitaria lo que le dio la posibilidad de conocer a Danilo Astori, más allá de que este fuera también su docente. ¿Qué quiere decir esto? Que, si bien Oddone fue llamado a gobernar por sus condiciones técnicas, no es alguien que no comprenda cómo funciona la política. Esto quedó claro cuando, en cierto momento de la charla, le fue preguntado si creía que su posición era similar a la de Astori en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. De manera polite, el ministro contestó que era la primera vez que en un gobierno del Frente Amplio no había uno solo de los protagonistas del regreso a la democracia y que eso significaba también que se había producido una recomposición ideológica en donde los sectores seregnistas y astoristas habían perdido protagonismo. En resumen y dicho menos lindo, que en términos de la interna de su partido, tenía claro que estaba más a la intemperie que Astori. Como el marciano de Damon.

También dejó claro que hay una diferencia entre las posiciones que se pueden tener desde lo técnico y lo que se logra implementar en el ámbito de la política. Esto es, que una cosa es aquello sobre lo que existe evidencia y hacia lo que se apunta, y otra, a veces distinta, aquello que termina saliendo al final de ese tubo sinuoso que llamamos política. Y que, siendo parte de un gobierno, ese tubo es inevitable. Y que esa distancia resulta especialmente notoria en partidos como los uruguayos, que nunca representan a una única familia ideológica e incluyen en su seno distintas visiones dentro de un espectro amplio.

Si algo parece caracterizar a Oddone es su mirada prospectiva: le interesa más proponer que ajustarle cuentas al pasado. Se dirá que esto es lo que hace cualquier gobierno que arranca su periplo y es verdad: un gobierno que comienza tiene que vender futuro, no pasado. Sin embargo, la tentación de poner el foco en una eventual “herencia maldita” es tan común en los gobiernos que arrancan como la idea de vender futuro. Consultado sobre la situación de ASSE y otros asuntos que potencialmente podrían ser problemáticos para las cuentas públicas, Oddone dijo que esos asuntos se están analizando y que no tiene sentido especular al respecto mientras no se tenga evidencia clara de la situación. Y que le interesa más mirar hacia adelante porque hay un montón de asuntos por resolver y espacio para mejorar. Alguien que fuera estrictamente político, entendido como alguien que desdeña los datos porque le interesa más construir una narrativa, podría haberse subido al caballo que le ofrecieron los entrevistadores con esas preguntas. Oddone se comportó con total honestidad intelectual y no lo hizo.