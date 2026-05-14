El palacio del revés

Cuando las prioridades de todos los partidos en la campaña electoral se centraron en la pobreza infantil y la inseguridad, plantear obras de revitalización del entorno del Palacio Legislativo en un marco de restricción fiscal deja de manifiesto la desconexión con las urgencias reales

Es verdad que el entorno del Palacio Legislativo no es el mejor. Es verdad también que un espacio verde alrededor y una zona de campus estudiantil quedaría precioso y seguramente sería mucho más disfrutable para estudiantes y vecinos del barrio. Ni hablar de un CAIF para los niños de la zona. Fantástico. Y verdad es también que el Parlamento ahorró y tiene un presupuesto para invertir. Todo eso es cierto. ¿Quién no quiere una ciudad linda, disfrutable, iluminada, llena de parques y espacios públicos? Lo vemos en cualquier parte del mundo y nos maravilla. Pensamos en lo linda que sería Montevideo si se invirtiera más en su aspecto y su desarrollo. No hay dudas sobre eso.

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Pero no menos cierto es que la idea que presentó la vicepresidenta Carolina Cosse para revitalizar la zona es, por lo menos, inoportuna. Y esto no tiene que ver ni con quién lo plantea, ni con el deseo de mejorar la ciudad, ni con cuestiones partidarias. Nada más lejos. Tiene que ver con la conexión, o mejor dicho, con la desconexión con la gente. Sí, ya sé que “la gente” es mucha gente y que no todos pensamos igual ni tenemos las mismas necesidades e intereses. Pero no podemos desconectarnos tanto de la situación del país.

La campaña electoral pasada, que quizás parece lejana, pero está ahí a la vuelta, llenó a los uruguayos de mensajes de austeridad, de prioridades lógicas como dejar todo para mejorar la situación escandalosa de pobreza infantil, la inseguridad, la eficiencia en el gasto público para que la mayor parte de los recursos de todos se destinen a los dramas de miles de personas que viven o sobreviven en este país.

¿Y por qué tanto escándalo cuando surgió esta propuesta? Bueno, es bastante obvio. El asunto no es la cantidad de dinero que se planea invertir. En términos generales no parece ser tanto si hablamos de unos US$ 10 millones, o quizás un poco más, que no moverían la aguja si se destinaran a políticas de pobreza. No podemos caer en la falsa contradicción de que, mientras haya personas que esta noche no van a tener qué llevar para comer a sus casas, el país debe detenerse y ninguna inversión en otra cosa es aceptable. Claro que no. De esa forma se debería dejar de lado casi todo lo que no es imprescindible. Pero hay imprescindibles e imprescindibles. No parece haber ninguna necesidad urgente de hacer reformas edilicias adicionales en el Parlamento, ni parques alrededor, ni peatonales ni campus estudiantiles. ¿Lindo? ¿Deseable? Claro, pero no urgente.

¿Qué pasaría, por ejemplo, si, como política de Estado, todos los organismos públicos que no ejecutan la totalidad de los recursos destinados a distintas áreas decidieran ahorrar —como hizo el Parlamento— para apuntalar las políticas que hagan que la gente viva mejor? ¿Qué tal si las prioridades siguen siendo prioridades y dejamos de lado un rato lo accesorio? Preguntémonos, y que también se lo pregunten los administradores de la plata de todos, cuál debería ser el destino de los fondos públicos. ¿Es un parque, otro edificio anexo y una peatonalización de una avenida? Seamos sinceros. No lo es. Y claro que este no es el único caso en el que se plantea usar el dinero de todos para planes no urgentes. Pasa todo el tiempo. Pasa con los gastos en las oficinas del Estado y sus caterings, sus viajes. Millones de pesos que se van en gastos superfluos y completamente innecesarios. Pasa con la asistencia a la caja militar, que ningún gobierno termina de solucionar, y ahí sí que hay millones y millones.