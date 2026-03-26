  • Cotizaciones
    jueves 26 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El triunfo de Bukele

    El problema es que los que empezaron a cruzar la frontera son los ciudadanos y es difícil que regresen; ya están fastidiados y dispuestos a tolerar algunos desbordes que antes eran impensables

    Andres-Danza-M.jpg
    Búsqueda | Andrés Danza
    Por Andrés Danza
    Director Periodístico de Búsqueda

    Esta historia ya tiene más de 30 años. Parece no terminar nunca. Al contrario, se pone cada vez peor, más insoportable, y los encargados de escribirla ni siquiera lo están viendo. Pasan las décadas, los gobiernos, las elecciones, los partidos políticos, los presidentes y los ministros, y la pelota de nieve sigue avanzando por la pendiente, cada vez más cerca de estallar sobre la cara de todos los ciudadanos, que esperan en el llano. En realidad, una parte ya reventó y salpicó a diestra y siniestra. No se salvó nadie.

    La protagonista se llama seguridad o, mejor dicho, inseguridad pública. Se trata de la gran pesadilla de todos los gobiernos, al menos desde hace 30 años, aunque se ha ido intensificando en los últimos quinquenios. La paradoja es que cada uno que llega al poder lo hace anunciando que puede comenzar a solucionar el problema y todos atraviesan el mandato convencidos de que lo están haciendo.

    Leé además

    ?bukele, el rey desnudo?, libro del periodista salvadoreno oscar martinez
    Libros

    ‘Bukele, el rey desnudo’, libro del periodista salvadoreño Óscar Martínez
    es indefendible
    Editorial

    Es indefendible

    Para no irse tan atrás, se puede tomar como fecha arbitraria de inicio de esta saga el comienzo del siglo XXI, allá por el año 2000. Lo bueno de arrancar en ese año es que, desde entonces hasta ahora, gobernaron Uruguay los tres principales partidos políticos: primero, durante cinco años, el Partido Colorado, en coalición con los blancos; después, durante 15 años, el Frente Amplio; luego, durante cinco años, el Partido Nacional, encabezando la Coalición Republicana; y ahora, otra vez, el Frente Amplio.

    El primer ministro del Interior del siglo fue el colorado Guillermo Stirling. Ya venía en ese cargo desde hacía unos años y su gestión tenía buena aceptación. Por eso el presidente Jorge Batlle resolvió mantenerlo. Las cifras de los delitos empeoraban año tras año y las calles se tornaban cada vez más violentas, pero la mayoría de la opinión pública lo consideraba uno de los mejores ministros de la administración de Batlle. Tanto que terminó siendo el candidato del Partido Colorado para las elecciones de 2004. Votó muy mal, la peor votación de esa colectividad política en su historia, pero ese es un capítulo aparte y no solo responsabilidad de Stirling.

    Luego, durante el primer gobierno frenteamplista, encabezado por Tabaré Vázquez, el encargado en asumir como ministro del Interior fue José Díaz, un veterano dirigente socialista. Una de sus primeras medidas fue la liberación de algunos presos para descongestionar las cárceles. Mucho ruido, debate y temor. La inseguridad seguía creciendo, aunque todavía no era la principal preocupación de la gente. Una “sensación térmica”, decía la siguiente ministra, Daisy Tourné, porque aseguraba que las cifras de delitos no justificaban esa percepción de miedo que ya había empezado a sentir la población.

    En 2010, cuando asumió la presidencia José Mujica, se inició la era de Eduardo Bonomi, que duró cerca de 10 años. Fueron 10 años en los que los delitos siguieron creciendo y la inseguridad se terminó transformando en la principal preocupación de los uruguayos. Sin embargo, muchos estaban conformes con su gestión y algunos hasta lo definieron como el mejor ministro del Interior desde el retorno democrático en 1984. Mejor, peor o más o menos, el tsunami lo pasó por arriba, tanto que aparecieron campañas exitosas de sus opositores con el eslogan “Vivir sin miedo” y algunos politólogos aseguran que fue justamente la inseguridad reinante lo que terminó de provocar la derrota del Frente Amplio en las elecciones de 2019.

    A los ministros del Interior blancos no les fue mucho mejor. El primero fue Jorge Larrañaga, que logró una baja de los delitos, aunque con la complicidad de la pandemia de coronavirus y la menor circulación de las personas. Luego de su fallecimiento, asumió Luis Alberto Heber y finalizó el período Nicolás Martinelli. Las cifras que terminaron mostrando registraban una leve mejora en algunos delitos, pero la percepción ciudadana era muy distinta. Ellos, al igual que los anteriores, decían que habían hecho las cosas muy bien, aunque, para la mayoría de las personas, las calles, sobre todo en las principales ciudades, seguían siendo lugares peligrosos y hostiles.

    Ahora es Carlos Negro el ministro del Interior del gobierno frenteamplista encabezado por Yamandú Orsi. Cambió de signo político el Poder Ejecutivo y también hubo algunas modificaciones a la baja en la cifra de ciertos delitos. Pero lo que no cambió, para nada, es el humor de la gente con respecto a la inseguridad. Una mayoría importante siente, según muestran todas las encuestas, que es demasiado poco lo que se está haciendo.

    Justo por estas horas el gobierno se dispone a presentar su Plan Nacional de Seguridad, luego de discutirlo durante más de un año, incluso con representantes de la oposición. Habrá que ver qué viene, pero a priori es difícil ser optimista con respecto a que los cambios sean significativos. Nadie ha cruzado la frontera, ni Negro ni todos sus antecesores en décadas. Optan por ir despacio, por no hacer demasiadas olas ni ponerse mucho más duros. Al menos hasta ahora.

    El problema es que los que empezaron a cruzar la frontera son los ciudadanos y es difícil que regresen. Ya están fastidiados y dispuestos a tolerar algunos desbordes que antes eran impensables. En un desayuno del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) celebrado la semana pasada, el director de Equipos, Ignacio Zuasnabar, difundió unos datos relacionados indirectamente con la inseguridad reinante en Uruguay, que sacuden hasta al más distraído. El líder extranjero más popular en Uruguay es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 45% de simpatía, seguido por su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el 33%. Es más, entre los votantes frenteamplistas, 41% se sienten atraídos por Bukele.

    ¿Qué hizo Bukele, en pocas palabras, para tener ese nivel de aceptación? Llevar al límite el respeto a los derechos humanos y a otros valores democráticos para combatir con mano dura a la delincuencia. Y le funcionó. Tanto que un porcentaje altísimo de sus compatriotas también lo respaldan y logró reducir drásticamente los índices de violencia en su país.

    Orsi lo vio. Entrevistado por Desayunos Búsqueda a fines de noviembre del año pasado dijo que lo de Bukele era un “ejemplo a analizar”. Fue tal el revuelo que generó que tuvo que salir a matizar sus palabras. Pero tenía razón. Algo esta pasando al respecto en Uruguay. Aquí también parece estar ganando y creciendo Bukele. No está tan lejos. Al contrario, cada vez se acerca más. Ya es un triunfador en lo simbólico. Habría que hacer algo realmente disruptivo —y ya— para que no lo sea también en lo práctico.

    Selección semanal
    Intendencia de Montevideo

    IM implementará “planes ovinos” para jóvenes ante dificultades para mantener su producción en Montevideo Rural

    Sistema educativo

    Uruguay logró universalizar la educación media básica en 2024, pero empeoró en inequidad y segregación

    Por Redacción Búsqueda
    Desigualdades de género

    Violencia política afectó a ocho de cada 10 mujeres en la última campaña; expertas advierten que partidos políticos no facilitan denuncias

    Por Lucía Cuberos
    Ministerio de Economía

    Empresariado siente alivio con anuncios de Oddone, pero pide cambios más profundos

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ministro Gabriel Oddone.

    Oddone describió ante empresariado presión diaria e “insostenible” de Estados Unidos para que Uruguay “rompa” con China

    Por Redacción Búsqueda
    Un soldado del Ejército Nacional, en posición de guardia, durante una ceremonia militar realizada en julio de 2025.

    El gobierno dará más potestades al Ejército en el control de la frontera a través del Plan Nacional de Seguridad Pública

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Cristina Zubillaga.

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del Ministerio de Ambiente.

    Solo tres de 4.600 denuncias ambientales derivaron en expedientes de sanción entre 2023 y 2025

    Por Lucía Cuberos
    // Leer el objeto desde localStorage