Encuesta abajo

De los muchos dramas que aquejan y preocupan al gobierno, tal vez el que más ha inquietado es el resultado de las encuestas de opinión pública, que han mostrado el desbarranque de la imagen gubernamental.

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Las reuniones del presidente consigo mismo (él lo expresó públicamente cuando le preguntaron con quién iba a analizar el tema, y dijo clarito “conmigo mismo”), así como muchas otras llevadas a cabo dentro de la plana mayor del gobierno (probablemente porque no confiaban mucho en ese diálogo introspectivo de yo conmigo), se suceden a diario.

Ya se han empezado a notar algunas acciones simpáticas y conquistadoras de la buena voluntad popular, como por ejemplo la presencia del presidente en la inauguración de un gran depósito de medicamentos en Canelones, o el despido del funcionario que le redactaba las declaraciones juradas patrimoniales que se presentan en la Jutep, que no cierran por ningún lado, pero por ahora no es mucho lo que se ha visto.

El asunto es que el grupo cercano al primer mandatario está organizando algo más orgánico y contundente, planificando las acciones y haciéndolas coincidir con una agenda bien pensada. Como el Pacha y el Jorgito están muy ocupados en sus tareas cotidianas, inventando inversiones privadas en entes estatales o craneando nuevos ministerios, han designado al psicólogo sociocomunicador Lic. Braulio Sintornillos (que coincide con el apellido de aquel personaje que aparecía en los cómics del Pato Donald hace muchos años) para delinear las acciones a tomar con el fin de levantar la imagen gubernamental en las encuestas.

Braulio tiene un posgrado en Penetración Subliminal Neuropolítica, obtenido en la Universidad de La Habana, y ha participado en varias de las campañas llevadas a cabo en Cuba, con un exitoso resultado: el 80% de los encuestados han dado opiniones favorables a la actuación del gobierno, y el 20% han sido detenidos y encarcelados sin juicio previo. Lo que se dice un éxito.

Dicen que el Pacha le dijo a Braulio que acá en Uruguay no hay que llegar todavía a esos extremos, y le aconsejó que arrancara con medidas más democráticas, aunque igual de efectivas. Ya habrá tiempo de ponerse más duro —dicen que le aconsejó el secretario de la Presidencia al joven talento psicopolítico—.

Así fue que, para arrancar, Braulio sugirió la adopción de políticas exitosas en materia de seguridad, que parece ser uno de los temas que más preocupan a la opinión pública.

De tal modo se divulgará en los medios de comunicación en estos días una muy satisfactoria campaña que se inició hace una semana en Artigas por parte del Ministerio de Ganadería, con la eliminación de víboras venenosas en los entornos de los centros educativos del departamento.

“Hemos capturado más de 200 cruceras y yararás que circulaban en los campos próximos a las escuelas rurales, comenzando por las que están clausuradas desde hace años, pero que en cualquier momento pueden poner de nuevo a educar a los niños artiguenses, dado el aumento de la tasa de natalidad de la región, que exhibe un crecimiento del 0,01% en el último quinquenio”, dice el comunicado oficial divulgado por la Oficina de Prensa de la Torre Ejecutiva, y agrega que el pueblo artiguense aplaudió a los cazadores de víboras a su regreso al campamento instalado con tal fin en las afueras de Bella Unión, en claro respaldo a la actuación gubernamental.

El mismo comunicado dice que el gobierno uruguayo no se caracteriza por deshacerse de los animales peligrosos, sino que también ama a los inofensivos, que hacen las delicias de los niños en los zoológicos. Todo ello demuestra —continúa— el amor por el medio ambiente y la pacífica armonía entre seres humanos y animales, que se manifiesta no solo en el Parlamento, sino también en el gobierno y en la población uruguaya toda.

Así, se informa que en el zoológico de Minas se había escapado un puercoespín que era admirado y querido por los padres y los niños que con alegría concurren a dicho parque. Pues bien, continúa la información, el animalito fue detectado en una plaza de la ciudad y capturado con éxito por los guardias del jardín zoológico, restituyendo al simpático erizo a su jaula. Se agrega en el comunicado que, al regresar a su cautiverio, el mamífero fue aplaudido por padres e hijos de la ciudad, tras lo cual se realizó una encuesta de opinión pública entre los asistentes, de la que surge que el 90% está feliz y satisfecho con la actuación de las autoridades, lo que demuestra el amplio apoyo del pueblo a la gestión del gobierno departamental frentista, que no es sino una continuación del gobierno nacional.

En el ámbito de la capital las acciones no han sido desdeñables, como lo indica un comunicado de la Intendencia de Montevideo (IM), en el que se nota la mano de Braulio Sintornillos. En él se informa que un grupo de jóvenes frenteamplistas saldrán en estos días a recorrer los barrios de la ciudad, y recogerán en sus laptops los datos de los contenedores de basura más desbordados, con los que harán un ranking. De esta vital información, que se remitirá a los técnicos municipales, surgirá una lista de prioridades, que se pondrá a disposición de los vecinos para que ellos indiquen democráticamente si están de acuerdo con el resultado de los datos relevados. De no estarlo, se recogerán las opiniones adversas, y democráticamente vecinos y autoridades revisarán y modificarán la lista, poniendo su resultado a disposición de la División Limpieza de la IM. “Esto demuestra —dice el comunicado— que el gobierno oye, escucha y respeta a la opinión pública, lo que sin duda redundará en un aumento de la percepción positiva del pueblo en las encuestas sobre la gestión gubernamental”.

Yo creo que, con estas medidas, en las próximas encuestas las cifras del apoyo al gobierno van a cambiar notoriamente.

Eso sí, vamos a ver en qué dirección…