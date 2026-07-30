  • Cotizaciones
    jueves 30 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Erosión democrática en tiempos de IA

    Conviene identificar los riesgos antes de que se materialicen: la IA puede deteriorar las condiciones del debate público, debilitar los mecanismos de representación y alterar decisivamente la distribución del poder

    Adolfo-Garce-M.jpg
    Por Adolfo Garcé
    Columnista de Búsqueda

    La semana pasada asistí al congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip). El evento, en el que participaron cerca de dos mil personas, fue un testimonio alentador del dinamismo de nuestra disciplina en la región. Hubo un motivo adicional de alegría: dos colegas uruguayos recibieron dos premios muy importantes de Alacip. Fabricio Carneiro, profesor en el Departamento de Ciencia Política de Facultad de Ciencias Sociales, Udelar, obtuvo el Premio Guillermo O’Donnell 2026 a la mejor tesis doctoral (2024-2025). Fabricio elaboró su tesis titulada “Del estatismo al neocorporativismo: sindicatos, empresarios y gobierno en Uruguay (1943–2023)” en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. A su vez, Francisco Panizza recibió el Premio Gláucio Soares 2026 a la Trayectoria Académica. Francisco se formó en Derecho en la Universidad de la República y fue profesor del viejo Instituto de Ciencia Política de esa facultad entre 1987 y 1990. Luego de hacer su doctorado en Essex, y durante cerca de tres décadas, dictó clases de política latinoamericana en London School of Economics and Political Science. La distancia no impidió que siguiera manteniendo, hasta hoy, un estrecho vínculo con nuestra comunidad.

    Luego de agradecer la distinción recibida, Panizza pronunció una conferencia en la que abordó el vínculo entre la enorme transformación generada por la IA en el capitalismo mundial (en sus palabras, el “tecnocapitalismo”) y los desafíos de la democracia en la región (los problemas de las “democracias en disputa”). La elección del tema me sorprendió. En lo personal, algo había venido leyendo acerca de IA y democracia, en textos académicos como los de Ernesto Calvo acerca del impacto de las redes sociales, o en los de Emanuel Adler sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) generativa. También tenía noticias acerca de la preocupación que el tema despierta en actores políticos, especialmente en Europa. En Uruguay, dicho sea de paso, el diputado Rodrigo Goñi, presidente de la Cámara de Representantes, le viene concediendo a este asunto un destaque especial en su agenda. Pero la conferencia de Panizza me obligó a prestar más atención. Si será grande lo que está en juego qué León XIV dedicó su primera encíclica, Magnifica Humanitas, a la IA y su gobernanza, texto que también vale la pena leer.

    La literatura sobre esta temática viene creciendo exponencialmente. Estoy lejos de poder proponer un argumento tan sólido como el tema merece. Pero, mientras sigo leyendo, quiero compartir una conclusión tentativa y sintética. La IA no amenaza a la democracia porque piense mejor que los seres humanos. La amenaza consiste en que puede alterar silenciosamente las instituciones, los intermediarios y las prácticas que hacen posible la democracia. De hecho, ya lo está haciendo.

    Leé además

    Dario Amodei, CEO de Anthropic.
    Tecnología

    Líderes de la IA advierten que la industria necesita un freno por preocupaciones sobre seguridad
    un pais donde cada vez cuesta mas cruzarse con un nino
    Opinión y Análisis

    Un país donde cada vez cuesta más cruzarse con un niño

    En primer lugar, la IA altera las condiciones del debate público. La democracia no empieza cuando los ciudadanos votan. Empieza mucho antes, cuando deliberan. Esto es, cuando intercambian argumentos, confrontan evidencias y forman su opinión sobre asuntos de interés común. La IA puede alterar profundamente ese proceso. Primero, porque tiende a fragmentar el espacio público. Cada ciudadano recibe información, argumentos y hasta imágenes diseñadas especialmente para él, debilitando la existencia de una conversación compartida. Segundo, porque abarata de manera extraordinaria la producción de desinformación. No se trata solamente de que circulen más noticias falsas, sino de que resulte cada vez más difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. Finalmente, porque los algoritmos privilegian los contenidos que despiertan emociones intensas, favoreciendo la polarización afectiva y reduciendo los incentivos para escuchar al adversario. Ninguno de estos efectos constituye una consecuencia inevitable de la IA. Dependerán de las decisiones que adopten los gobiernos, las empresas tecnológicas y las propias sociedades. Pero los riesgos existen y conviene tomarlos en serio. Si la IA deteriora las condiciones del debate público —el espacio compartido, la confianza en la información y la disposición a deliberar—, terminará debilitando el principal cimiento de cualquier democracia.

    La IA también puede alterar las condiciones de la representación política. Los partidos existen para agregar intereses, elaborar programas y ofrecer a los ciudadanos proyectos relativamente estables de sociedad. Sin embargo, la IA tiende a reforzar una lógica diferente. La posibilidad de dirigir mensajes distintos a cada votante, adaptados a sus preferencias, emociones y temores, favorece campañas cada vez más personalizadas y menos programáticas. Cuando cada elector recibe un discurso diferente, el programa pierde relevancia y el liderazgo gana centralidad. La consecuencia puede ser el debilitamiento de los partidos y el fortalecimiento de formas de representación más personalistas y, eventualmente, populistas.

    La IA también plantea desafíos para el ejercicio del poder. Nunca antes un puñado de empresas privadas había concentrado semejante capacidad para acumular datos e influir sobre el flujo global de información. Esa concentración de poder tecnológico modifica el equilibrio tradicional entre el Estado y el mercado. En muchos terrenos, los gobiernos dependen cada vez más de plataformas privadas para comunicar, regular o incluso prestar servicios públicos. El problema no es únicamente económico. Es, sobre todo, político. Cuando actores privados adquieren capacidades comparables —o superiores— a las de muchos Estados, la soberanía democrática comienza a erosionarse.

    Ninguno de estos procesos constituye una consecuencia inevitable de la (IA). La historia demuestra que las tecnologías no tienen efectos predeterminados. Todo dependerá de las instituciones, de las regulaciones y de las decisiones políticas que adopten las democracias. Pero conviene identificar los riesgos antes de que se materialicen. La IA puede deteriorar las condiciones del debate público, debilitar los mecanismos de representación y alterar decisivamente la distribución del poder. Si esos tres procesos avanzan simultáneamente, el resultado puede ser una democracia cada vez menos deliberativa, menos representativa y menos capaz de gobernar los cambios tecnológicos. El mayor riesgo de la (IA) no es que las máquinas sustituyan a los seres humanos. Es que, casi sin advertirlo, terminen debilitando las instituciones que hacen posible la democracia.

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Jubilaciones: Citibank respalda reforma de las AFAP y alerta por baja del retiro a los 60 años

    Por Ismael Grau
    ASSE

    ASSE hará denuncia penal por presuntas irregularidades en el Hemocentro de Maldonado e inicia sumario al exdirector

    Por Guillermo Draper
    DESTACADOS

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    Por Redacción Búsqueda
    Concursos literarios

    Las intendencias de Rivera y Río Negro convocan concursos de cuentos e historias locales

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.  

    El gobierno recibe el calor de bancos, inversores y organismos internacionales

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi.

    Camioneta de Orsi: Jutep pidió información a la Corte Electoral sobre el financiamiento de la campaña y amplió preguntas a Presidencia

    Por Federico Castillo
    Yamandú Orsi (de espaldas) Mario Lubetkin, Alejandro Sánchez durante la visita del viceprimer ministro de China a Uruguay, en la Residencia de Suarez y Reyes en Montevideo, noviembre de 2025.

    El Frente Amplio le pedirá información al gobierno sobre la negociación con Estados Unidos por deportados cubanos

    Por Redacción Búsqueda
    Diversidad.

    Presentación de libro de una mujer trans, organizada por secretarías del Partido Nacional, causó diferencias entre los blancos

    Por Federico Castillo